Διαιτητής ξεσκεπάζει την χειραγώγηση αγώνων: «Η Βάσω καθάρισε μου είπε ο Μαυραγάνης»

Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο την ΕΟΚ 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Διαιτητής ξεσκεπάζει την χειραγώγηση αγώνων: «Η Βάσω καθάρισε μου είπε ο Μαυραγάνης»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Διαιτητής παραδέχτηκε ότι λάμβανε εντολές για να ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες σε αγώνες, αποκαλύπτοντας χειραγώγηση στο πλαίσιο του σκανδάλου στην ΕΟΚ.
  • Στον αγώνα Προμηθέας – Αίολος Αγυιάς και σε άλλους, ο διαιτητής εκτέλεσε εντολές να ευνοήσει τον Προμηθέα, όπως του ζήτησε ο Γιώργος Μαυραγάνης.
  • Στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα 2026, ο διαιτητής παραδέχτηκε ότι χειραγώγησε αγώνες υπέρ της Αναγέννησης Πατρών μετά από τηλεφώνημα του Μαυραγάνη με τη φράση «σκόνη και θρύψαλα».
  • Ο διαιτητής δήλωσε ότι μετά τις χειραγωγημένες νίκες ένιωσε τύψεις και απείλησε να σταματήσει τις εξυπηρετήσεις αν δεν ανταμειφθεί κατάλληλα.
  • Σε αγώνα play off της Α ΕΣΚΑ, ο Μαυραγάνης φέρεται να παρενέβη για να οριστεί διαιτητής που θα ευνοούσε την γηπεδούχο ομάδα, ενώ έστειλε μήνυμα με τη φράση «η Βάσω καθάρισε».
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Ατάκες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, όπως η φράση σκόνη και θρύψαλα, την οποία αποκάλυψε χθες, μεταξύ άλλων στοιχείων, πρώτο το Newsbomb, δείχνουν ξεκάθαρα την χειραγώγηση αγώνων στο πλαίσιο του σκανδάλου στην ΕΟΚ.

Σε σοβαρές αποκαλύψεις και παραδοχή για την δική του εμπλοκή προέβη διαιτητής, ενώ συνεχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι των στοιχείων για το πολύκροτο σκάνδαλο.

Διαιτητής, που όπως αποκαλύπτει έπαιρνε οδηγίες... άνωθεν προκειμένου να ευνοήσει συγκεκριμένες ομάδες, μίλησε στον ΑΝΤ1 και παρείχε λεπτομέρειες που συνθέτουν το παζλ της διαφθοράς.

Στις 22 Μαρτίου 2025 ο Προμηθέας αντιμετωπίζει στην Πάτρα τον Αίολο Αγυιάς και ο μάρτυρας αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης του ζήτησε να κερδίσει ο Προμηθέας. Η ομάδα της Πάτρας επικρατεί με 86-68 και ο ίδιος ο διαιτητής περιγράφοντας όσα έγιναν, υποστηρίζει «Βοηθήσαμε να κερδίσει ο Προμηθέας»

Στις 20 Ιανουαρίου 2026 ο Προμηθέας Πατρών Β΄ αντιμετωπίζει στην Κέρκυρα τον Ιόνιο. Ο διαιτητής υποστηρίζει ότι ορίστηκε ως δεύτερος διαιτητής με συγκεκριμένη αποστολή να διασφαλιστεί η νίκη της ομάδας της Πάτρας.

«Ιόνιος Κέρκυρας – Προμηθέας Πατρών Β’, ο οποίος διεξήχθη στην Κέρκυρα. Ενώ είχε σαφώς καλύτερη ομάδα ο Προμηθέας, ήθελαν να διασφαλίσουν τη νίκη του Προμηθέα, ορίζοντάς με ως δεύτερο διαιτητή. Το αποτέλεσμα ήταν υπέρ του Προμηθέα, χωρίς να αναγκαστώ να εκτεθώ πολύ, αφού ο Προμηθέας ήταν καλύτερη ομάδα», αναφέρει και προσθέτει «Μου είπε ότι θα κερδίσει ο Προμηθέας, αλλά για να το σιγουρέψουμε κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα».

Το σχολικό πρωτάθλημα

Επίσης τον Μάρτιο του 2026 στην Κύπρο διεξάγεται η τελική φάση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος. Ανάμεσα στις ομάδες βρίσκεται και η Αναγέννηση Πατρών με παίκτες που αγωνίζονται στον Προμηθέα. Πριν ταξιδέψει ο διαιτητής καταγγέλει ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από το Γιώργο Μαυραγάνη ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, του είπε χαρακτηριστικά «σκόνη και θρύψαλα»

«Πριν από τον ορισμό των διαιτητών για τον συγκεκριμένο αγώνα, που διεξήχθη στις 26-29 Μαρτίου (τελική φάση σχολικού πρωταθλήματος) με πήρε ο κ. Μαυραγάνης τηλέφωνο και με ρώτησε αν θέλω να πάω στην Κύπρο. Του απάντησα θετικά. Μετά τον κάλεσα εγώ και ρώτησα αν θέλει κάτι για τους αγώνες. Μου είπε θα με ενημερώσει. Με κάλεσε μετά από μια ή δύο μέρες και μου είπε σκόνη και θρύψαλα, εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το πρωτάθλημα. Η σκόνη σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες, αλλά με τη φράση σκόνη και θρύψαλα εννοούσε να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατόν, έστω και προκλητικά, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι θα έχω την πλήρη κάλυψή τους», υποστήριξε στον ΑΝΤ1.

Η Αναγέννηση τελικά κατέκτησε το πρωτάθλημα και ο διαιτητής παραδέχετια ότι ην ευνόησε: «Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Μετά τους αγώνες αυτούς γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα “Ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί (δηλαδή να με βάλει Α1), δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση»

Στο 5ο παιχνίδια των play off για την άνοδο στην Α ΕΣΚΑ ανάμεσα στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας και τον Ηλυσιακό, ο Μαυραγάνης φέρεται να παρεμβαίνει για να οριστεί διαιτητής η Τσαρούχα και να ευνοηθεί η γηπεδούχος ομάδα. Λίγο αργότερα ο κατηγορούμενος έστειλε μήνυμα στον διαιτητή με τη φράση «η Βάσω καθάρισε».

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