Θεσσαλονίκη: Διακοπή ρεύματος σε μεγάλο τμήμα του ΑΠΘ – Επηρεάστηκε και το ΑΧΕΠΑ

Snapshot Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος σε μεγάλο τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το πρόβλημα ηλεκτροδότησης επηρέασε και το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για σύντομο χρονικό διάστημα.

Η διακοπή προκλήθηκε από σερπαντίνες εορτασμών φοιτητών που έπεσαν σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ανέφερε ότι παρόμοιο περιστατικό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε σε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το πρόβλημα να επηρεάζει και το γειτονικό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διακοπή προκλήθηκε όταν σερπαντίνες από εορτασμούς φοιτητών στον χώρο έξω από τη βιβλιοθήκη έπεσαν σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του σταθμού.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, στον 102 FM, ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ανέφερε ότι ανάλογο περιστατικό έχει σημειωθεί και στο παρελθόν. Από το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση επηρεάστηκε και το ΑΧΕΠΑ για σύντομο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από thestival.gr

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