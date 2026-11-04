Αποθέματα νερού: Αύξηση 54,4% στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ σε έναν χρόνο – Σχεδόν τα μισά από το 2019

Snapshot Τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ αυξήθηκαν κατά 54,4% σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 573,8 εκατ. κυβικά μέτρα στις 4 Νοεμβρίου 2026.

Παρά την αύξηση, τα αποθέματα παραμένουν σχεδόν στο μισό των επιπέδων του 2019, όταν ήταν περίπου 1,15 δισ. κυβικά μέτρα.

Από την αρχή του υδρολογικού έτους (1 Οκτωβρίου 2026) έως τις 4 Νοεμβρίου 2026 καταγράφηκε μικρή μείωση 1,6% στα αποθέματα νερού.

Η παραγωγή των διυλιστηρίων μειώθηκε κατά 4,3% σε σχέση με τις 3 Νοεμβρίου 2025, με παραγωγή 1.020.404 κυβικά μέτρα το 2026.

Η εξέλιξη των αποθεμάτων το χειμώνα θα εξαρτηθεί από τις εισροές νερού στους ταμιευτήρες τους επόμενους μήνες. Snapshot powered by AI

Στα 573,8 εκατ. κυβικά μέτρα διαμορφώνονται τα αποθέματα νερού στους τέσσερις ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ, καταγράφοντας αύξηση 54,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημερομηνία του 2025. Παρά τη σημαντική ανάκαμψη μέσα σε έναν χρόνο, οι διαθέσιμες ποσότητες παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από εκείνες που καταγράφονταν το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 4ης Νοεμβρίου 2026, τα συνολικά αποθέματα στους τέσσερις ταμιευτήρες, τον Μόρνο, τον Εύηνο, την Υλίκη και τον Μαραθώνα, ανέρχονταν σε 573.838.000 κυβικά μέτρα νερού, έναντι 371.748.000 κυβικών μέτρων την αντίστοιχη ημερομηνία του 2025.

Μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν, επομένως, περίπου 202,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 54,4%.

Η εικόνα από την αρχή του υδρολογικού έτους

Η σύγκριση με την έναρξη του νέου υδρολογικού έτους, την 1η Οκτωβρίου 2026, δείχνει ότι τα αποθέματα έχουν υποχωρήσει ελαφρώς.

Την πρώτη ημέρα του υδρολογικού έτους οι τέσσερις ταμιευτήρες διέθεταν συνολικά 582.940.000 κυβικά μέτρα νερού, ενώ στις 4 Νοεμβρίου η ποσότητα είχε διαμορφωθεί στα 573.838.000 κυβικά μέτρα.

Η διαφορά ανέρχεται σε περίπου 9,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή σε μείωση της τάξης του 1,6% μέσα στον πρώτο μήνα της νέας υδρολογικής περιόδου.

Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της φετινής πορείας των αποθεμάτων με εκείνη προηγούμενων ετών. Το γράφημα που αποτυπώνει τα μηνιαία μέγιστα και ελάχιστα δείχνει ότι το 2026 τα αποθέματα κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από το 2025, χωρίς ωστόσο να προσεγγίσουν τις ποσότητες που καταγράφονταν το 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 4 Νοεμβρίου 2019 τα αποθέματα βρίσκονταν περίπου στο 1,15 δισ. κυβικά μέτρα, δηλαδή σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια από τα σημερινά. Η διαφορά αναδεικνύει ότι, παρά την ετήσια αύξηση, το υδροδοτικό σύστημα εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τα επίπεδα εκείνης της περιόδου.

Το ιστορικό υψηλό που καταγράφεται στον πίνακα είναι 1.157.896.000 κυβικά μέτρα, στις 4 Νοεμβρίου 2015, ενώ το χαμηλότερο επίπεδο για την αντίστοιχη ημερομηνία σημειώθηκε το 1993, με 107.454.927 κυβικά μέτρα.

Μειωμένη η παραγωγή των διυλιστηρίων σε σχέση με πέρυσι

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τη συνολική παραγωγή των διυλιστηρίων καταγράφουν υποχώρηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους.

Στις 3 Νοεμβρίου 2026 η παραγωγή ανήλθε σε 1.020.404 κυβικά μέτρα, έναντι 1.065.872 κυβικών μέτρων στις 3 Νοεμβρίου 2025. Η διαφορά φτάνει τα 45.468 κυβικά μέτρα, καταγράφοντας μείωση περίπου 4,3%.

Χαμηλότερη ήταν η φετινή παραγωγή και σε σύγκριση με τις αντίστοιχες καταγραφές των ετών 2022, 2023 και 2024. Συγκεκριμένα, στις 3 Νοεμβρίου 2024 είχε φτάσει τα 1.117.374 κυβικά μέτρα, το 2023 τα 1.033.968 κυβικά μέτρα και το 2022 τα 1.050.609 κυβικά μέτρα.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει μια σημαντική βελτίωση των αποθεμάτων σε σχέση με το 2025, αλλά και τη μεγάλη απόσταση που εξακολουθεί να υπάρχει από τα επίπεδα του 2019. Η πορεία των επόμενων μηνών και οι εισροές νερού στους ταμιευτήρες κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου θα έχουν καθοριστική σημασία για την εξέλιξη των διαθέσιμων αποθεμάτων.

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