Παράξενο αλλά αληθινό: Ποιοι ασυνήθιστοι κανόνες στη Γερμανία μπορούν να σας κοστίσουν

Ενώ στα κοινωνικά δικτύα συνεχίζουν να διακινούνται μύθοι για νόμους όπως «μην στεγνώνετε χάμστερ στο φούρνο μικροκυμάτων», στη Γερμανία υπάρχει πράγματι μια σειρά από ασυνήθιστους κανόνες, η παραβίαση των οποίων μπορεί να κοστίσει σημαντικά χρηματικά ποσά.

Στην πόλη Bad Sooden-Allendorf υπάρχει αυστηρός κανονισμός για την εμφάνιση των ομπρελών: στους δρόμους επιτρέπονται μόνο μπεζ ή παστέλ αποχρώσεις, ώστε να μην διαταράσσεται η ιστορική όψη της πόλης. Μια φωτεινή ομπρέλα μπορεί να κοστίσει στον ιδιοκτήτη της πρόστιμο έως 15.000 ευρώ. Σε ορισμένες κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται το τάισμα των περιστεριών, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης λοιμώξεων και ρύπανσης των αρχιτεκτονικών μνημείων.

Ο γερμανικός νόμος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις μέλισσες. Αν ένα σμήνος πετάξει μακριά, ο μελισσοκόμος είναι υποχρεωμένος να το ακολουθήσει ακόμη και σε ξένο έδαφος για να φέρει πίσω τα έντομα. Επίσης, στη Γερμανία απαγορεύονται οι πορείες πάνω σε γέφυρες (για να μην προκληθούν δονήσεις και ζημιές), και στο νησί Heligoland, τα ποδήλατα έχουν αντικατασταθεί από ηλεκτρικά σκούτερ - δεν μπορείτε να οδηγήσετε ένα «κλασικό» ποδήλατο εκεί.

Υπάρχουν ασυνήθιστοι κανόνες και σχετικά με την προσωπική ζωή. Επιτρέπεται να βρίσκεστε σε ένα αυτοκίνητο ακόμη και εντελώς γυμνοί, καθώς αποτελεί ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, το να εμφανίζεστε γυμνοί στο δρόμο αποτελεί παράβαση. Επίσης, ένα συνηθισμένο μαξιλάρι μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα ως επικίνδυνο αντικείμενο αν προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο.

Σήμερα, υπάρχουν περίπου 1.800 νόμοι και πάνω από 52.000 κανονισμοί σε ισχύ σε ομοσπονδιακό επίπεδο στη Γερμανία, καθιστώντας τη χώρα μία από τις πιο «ρυθμισμένες» στον κόσμο. Πολλοί από τους κανόνες φαίνονται αλλόκοτοι, αλλά αντανακλούν τις βασικές αξίες της γερμανικής κοινωνίας - σεβασμό στον προσωπικό χώρο, τάξη και ασφάλεια.

