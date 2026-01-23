Γιατί καλύπτουμε ενστικτωδώς το στόμα μας όταν χασμουριόμαστε

Το χασμουρητό είναι μια φυσική αντίδραση του οργανισμού: ο άνθρωπος ανοίγει διάπλατα το στόμα, παίρνει μια βαθιά εισπνοή και στη συνέχεια εκπνέει απότομα. Εκείνη τη στιγμή, μαζί με τη ροή του αέρα, εκτοξεύονται προς τα έξω μικροσκοπικά σταγονίδια σάλιου και διάφοροι μικροοργανισμοί, οι οποίοι δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Η συνήθεια να καλύπτουμε το στόμα με το χέρι επιτελεί μια απλή αλλά σημαντική λειτουργία: μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης μικροβίων και προστατεύει τους γύρω μας. Ακόμη κι αν κάποιος είναι απολύτως υγιής, αυτή η χειρονομία θεωρείται ένδειξη φροντίδας και σεβασμού προς τους άλλους.

Unsplash

Αυτός ο κανόνας συμπεριφοράς διαμορφώθηκε ήδη από την εποχή των μεγάλων επιδημιών, όταν οι άνθρωποι φοβούνταν ιδιαίτερα τη μόλυνση και προσπαθούσαν να ελέγχουν τις καθημερινές τους κινήσεις.

Με τον καιρό, η πράξη έγινε σχεδόν αυτόματη: σήμερα καλύπτουμε το στόμα μας χωρίς να το σκεφτόμαστε, ακολουθώντας κοινωνικούς και υγειονομικούς κανόνες που έχουν ριζώσει βαθιά στην κουλτούρα μας.

