Δύο κρυμμένοι αρχαίο τάφοι 5.000 ετών ίσως αποκαλύψουν πώς ξεκίνησαν οι πυραμίδες της Αιγύπτου

Το μυστήριο για το ποιος έχτισε αυτούς τους τάφους, συνεχίζεται...

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δύο κρυμμένοι αρχαίο τάφοι 5.000 ετών ίσως αποκαλύψουν πώς ξεκίνησαν οι πυραμίδες της Αιγύπτου
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  • Στον αρχαιολογικό χώρο Τζαμπάλ αλ
  • Ταΐρ ανακαλύφθηκαν δύο τάφοι ηλικίας άνω των 5.000 ετών που προηγούνται των πυραμίδων κατά αιώνες.
  • Οι τάφοι αυτοί δείχνουν την εξέλιξη της αιγυπτιακής αρχιτεκτονικής από απλούς λάκκους σε πιο περίτεχνες κατασκευές με υπόγειους θαλάμους και μαστάμπες.
  • Οι πρόσφατοι τάφοι έχουν ομοιότητες με τον τάφο του βασιλιά Χορ
  • Ντεν, υποδεικνύοντας ευρεία διάδοση αρχιτεκτονικών στοιχείων πριν την ενοποίηση της Αιγύπτου.
  • Οι τάφοι κατασκευάστηκαν με πέτρινους όγκους και ξύλινα στηρίγματα, ενώ πέτρες από τον πρώτο τάφο πιθανόν επαναχρησιμοποιήθηκαν.
  • Το ποιος κατασκεύασε τους τάφους παραμένει άγνωστο.
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Στον αρχαιολογικό χώρο του Τζαμπάλ αλ-Ταΐρ μία ομάδα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου αποκάλυψε δύο τάφους που παρέμεναν κρυμμένοι για πάνω από 5.000 χρόνια.

Οι ερευνητές, σύμφωνα με το περιοδικό Popular Mechanics, αναφέρουν ότι οι τάφοι της Πρώιμης Δυναστικής περιόδου προηγούνται των πυραμίδων κατά αιώνες και ρίχνουν φως στην εξέλιξη της αιγυπτιακής αρχιτεκτονικής.

Το Jabal al-Tayr χρησίμευε ως νεκροταφείο από την Προδυναστική εποχή έως την Ύστερη Περίοδο (περίπου 664–332 π.Χ.), όταν οι τελευταίοι γηγενείς Φαραώ κυβερνούσαν την Αίγυπτο.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι πρώτοι τάφοι ήταν απλοί λάκκοι επενδεδυμένοι με τούβλα και επιχρισμένοι με σοβά, οι οποίοι εμφανίστηκαν γύρω στο 3100 π.Χ., δηλαδή πριν από πάνω από 5.000 χρόνια.

Αργότερα, αυτοί οι χώροι ταφής κατασκευάστηκαν πιο πολυτελώς και σε μεγαλύτερες διαστάσεις για τη φύλαξη των σωμάτων. Τα λείψανα των μελών της βασιλικής οικογένειας φυλάσσονταν στην Άβυδο, ενώ εκείνα των ευγενών στη Σακκάρα. Όλοι αυτοί οι τάφοι διέθεταν υπόγειους ταφικούς θαλάμους. Ορισμένοι από αυτούς διέθεταν επίσης επιφανειακές κατασκευές, γνωστές ως μαστάμπες, όπου φυλάσσονταν προσφορές και αντικείμενα για τους νεκρούς που ανήκαν στην ανώτερη τάξη.

Οι τάφοι που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα μοιάζουν με τον τάφο του βασιλιά Χορ-Ντεν στην Άβυδο, ο οποίος χτίστηκε γύρω στο 2950 π.Χ. και αποτελεί τον μεγαλύτερο τάφο της Πρώτης Δυναστείας. Ο τελευταίος διέθετε ένα τελετουργικό παράρτημα, δύο τεράστιες αποθήκες και 133 θαλάμους γύρω από τον κύριο ταφικό θάλαμο.

Οι ομοιότητες μεταξύ των δύο τάφων και του τάφου του Χορ-Ντεν αποδεικνύουν ότι, ακόμη και πριν από την ενοποίηση του Βορρά και του Νότου, η αρχαία αρχιτεκτονική των τάφων είχε ήδη εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Οι τάφοι του Τζαμπάλ αλ-Ταΐρ είναι κατασκευασμένοι από πέτρινους όγκους με παχύτερους και ευρύτερους τοίχους στο κάτω μέρος.

Οι αρχαιολόγοι παρατήρησαν ότι οι όγκοι από τον πρώτο τάφο αφαιρέθηκαν αργότερα και πιθανότατα επαναχρησιμοποιήθηκαν. Υπήρχαν ξύλινα στηρίγματα που στήριζαν μεμονωμένα τμήματα και ολόκληρους τοίχους. Στον δεύτερο τάφο, οι περισσότερες πέτρες βρίσκονται στη θέση τους. Το μυστήριο ωστόσο για το ποιος έχτισε αυτούς τους τάφους, παραμένει.

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