Οι ΗΠΑ παρακολουθούν πώς ο ισχυρότερος στρατός της Ευρώπης επεκτείνεται σε μια χώρα της Αφρικής
Η Ρωσία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Λιβύη, αυξάνοντας τις δραστηριότητές της σε έξι αεροπορικές βάσεις και επενδύοντας σε νέες στρατιωτικές υποδομές
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Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, η Ρωσία προσπαθεί να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική και γεωπολιτική της παρουσία στη Βόρεια Αφρική, με τη Λιβύη να αποτελεί σημαντικό σημείο για τη Μόσχα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εθνικής Γεωχωρικής Πληροφορίας των ΗΠΑ, οι ρωσικές δραστηριότητες έχουν αυξηθεί σε έξι αεροπορικές βάσεις της Λιβύης: Jufra, Al-Khadim, Ghardabiya, Brak Al-Shati, Maaten Al-Sarra και Tamanhint.
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