Γιατί ο σκληρός δίσκος στον υπολογιστή σας ονομάζεται C: και πού εξαφανίστηκαν τα γράμματα A: και B:

Snapshot Τα γράμματα A: και B: προορίζονταν αποκστικά για τιςισκέτες στα πρώ IBM PC της δεετίας του 1980.

Ο πρώτος σρός δίσκος πήρε το γράμμα: επειδή τα A: και B: ήταν ήδη δεσμευμένα για δισκέτες.

Η Microsoft διατήρησε αυτή την ονοματοδοσία για λόγους συμβατότητας με υφιστάμενο λογισμικό και συστήματα.

Σήμερα τα A: και B: παραμένουν κενά, ενώ οι σύγχρονες μονάδες αποθήκευσης ξεκινούν από το D:.

Άλλα λειτουργικά συστήματα, όπως macOS και Linux, δεν χρησιμοποιούν γράμματα δίσκων αλλά ενιαίο δέντρο καταλόγων με σημεία προσάρτησης. Snapshot powered by AI

Κάθε φορά που ανοίγει κάποιος την Εξερεύνηση Αρχείων στα Windows, η εικόνα είναι απολύτως γνώριμη. Εκεί βρίσκεται η βασική μονάδα αποθήκευσης του υπολογιστή σας, η οποία φέρει το χαρακτηριστικό γράμμα C:.

Εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν αντικρίσει αυτή την οθόνη αμέτρητες φορές, έχοντας αποδεχθεί την ονομασία ως κάτι δεδομένο. Κι όμως, πίσω από αυτό το φαινομενικά τυχαίο γράμμα κρύβεται ένα από τα πιο παλιά και ενδιαφέροντα «απολιθώματα» της ιστορίας των προσωπικών υπολογιστών.

Η ερώτηση προκύπτει φυσιολογικά. Αφού το λατινικό αλφάβητο ξεκινά από το A και το B, γιατί το λογισμικό παρακάμπτει τα δύο πρώτα γράμματα και βαφτίζει τον κύριο δίσκο ως C:;

Η απάντηση δεν έχει να κάνει με κάποιον περίπλοκο προγραμματιστικό κώδικα, αλλά με την ίδια την εξέλιξη του hardware από την εποχή που τα δεδομένα μεταφέρονταν με το χέρι από γραφείο σε γραφείο. Τα γράμματα A: και B: ήταν, και τυπικά παραμένουν μέχρι σήμερα, αυστηρά δεσμευμένα για τις δισκέτες.

Οι πρώτοι υπολογιστές και η κυριαρχία της δισκέτας

Αν ταξιδέψουμε πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η εικόνα της πληροφορικής ήταν ριζικά διαφορετική. Όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα IBM PC και τα συμβατά με αυτά συστήματα, η έννοια του ενσωματωμένου σκληρού δίσκου αποτελούσε μια ακραία πολυτέλεια που ελάχιστοι επαγγελματίες μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά. Οι σκληροί δίσκοι εκείνης της περιόδου ήταν τεράστιοι σε φυσικό μέγεθος, εξαιρετικά θορυβώδεις, πανάκριβοι και προσέφεραν χωρητικότητες που σήμερα προκαλούν μειδίαμα, της τάξης των 10 ή 20 MB. Συνεπώς, ο τυπικός υπολογιστής έβγαινε από τη γραμμή παραγωγής έχοντας μόνο μία ή δύο μονάδες ανάγνωσης για εύκαμπτες δισκέτες των 5.25 ιντσών, οι οποίες πολύ αργότερα αντικαταστάθηκαν από τις πιο στιβαρές, σκληρές δισκέτες των 3.5 ιντσών.

Το λειτουργικό σύστημα της Microsoft, το θρυλικό MS-DOS, είχε σχεδιαστεί από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του να εκκινεί απευθείας από αυτές τις δισκέτες. Ο χρήστης έπρεπε να τοποθετήσει τη δισκέτα συστήματος στην πρώτη διαθέσιμη μονάδα για να «ξυπνήσει» το μηχάνημα, δίνοντας του τις βασικές οδηγίες λειτουργίας. Αυτή η κύρια μονάδα ονομάστηκε λογικά A:. Αν ο χρήστης είχε την οικονομική δυνατότητα να προσθέσει στον υπολογιστή του μια δεύτερη μονάδα δισκέτας, προκειμένου να αντιγράφει αρχεία από τη μία στην άλλη χωρίς να βγάζει και να βάζει συνεχώς δισκάκια, το σύστημα της απέδιδε άμεσα το γράμμα B:. Η συγκεκριμένη πρακτική εδραιώθηκε αστραπιαία, μετατρέποντας τα δύο πρώτα γράμματα της αλφαβήτου σε απόλυτα συνώνυμα της φορητής αποθήκευσης.

Η έλευση του σκληρού δίσκου στο ευρύ κοινό

Καθώς η τεχνολογία προχωρούσε, το κόστος κατασκευής άρχισε να μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Οι σκληροί δίσκοι άρχισαν να γίνονται πιο προσιτοί και να ενσωματώνονται σταδιακά στις βασικές συνθέσεις των υπολογιστών που πωλούνταν μαζικά. Όταν το MS-DOS έπρεπε να διαχειριστεί αυτό το νέο, γρήγορο και μόνιμο αποθηκευτικό μέσο, ο κανόνας του λογισμικού ήταν ξεκάθαρος. Το λειτουργικό σύστημα έδινε πάντα το επόμενο διαθέσιμο γράμμα. Με τα A: και B: ήδη καταχωρημένα υπέρ των δισκετών, ο πρώτος σκληρός δίσκος του υπολογιστή πήρε απολύτως φυσιολογικά το γράμμα C:.

Η σύμβαση αυτή ρίζωσε σε τέτοιο βαθμό που δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Ακόμα και σε συστήματα που διέθεταν μόνο μία μονάδα δισκέτας, το λειτουργικό σύστημα διατηρούσε πεισματικά το γράμμα B: ως «κλεισμένο» για μελλοντική χρήση ή για λόγους εικονικής αντιστοίχισης. Αυτό εμπόδιζε τον σκληρό δίσκο να πάρει οποιαδήποτε άλλη ονομασία πέρα από το γνώριμο C:.

Ο ρόλος της συμβατότητας στις νεότερες εκδόσεις

Την ίδια ώρα, ίσως κάποιος αναρωτηθεί γιατί η Microsoft δεν αποφάσισε να απελευθερώσει τα δύο πρώτα γράμματα όταν οι δισκέτες εξαφανίστηκαν οριστικά από την αγορά. Ο κύριος λόγος δεν είναι άλλος από την αμείλικτη ανάγκη για απόλυτη συμβατότητα προς τα πίσω. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, υπήρχαν χιλιάδες εμπορικά προγράμματα, αυτοματοποιημένα scripts και οδηγοί συσκευών που είχαν γραφτεί με την αυστηρή προϋπόθεση ότι ο κεντρικός δίσκος του συστήματος είναι το C:. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτόν τον κανόνα θα προκαλούσε ανυπολόγιστο χάος, αναγκάζοντας τις εταιρείες λογισμικού να ξαναγράψουν γραμμή προς γραμμή τον κώδικά τους.

Από τα Windows 95 μέχρι τα Windows 11, η αμερικανική εταιρεία διατήρησε την ίδια ακριβώς αρχιτεκτονική. Φυσικά, στα σημερινά περιβάλλοντα υπάρχει η δυνατότητα να παρέμβει ο χρήστης. Μέσα από το ενσωματωμένο εργαλείο διαχείρισης δίσκων (Disk Management), ο καθένας μπορεί να αντιστοιχίσει χειροκίνητα γράμματα στις εξωτερικές μονάδες. Ωστόσο, η αλλαγή στο γράμμα της μονάδας όπου είναι εγκατεστημένα τα ίδια τα Windows παραμένει μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Το λειτουργικό δεν επιτρέπει να ολοκληρωθεί εύκολα αυτή η μεταβολή, ακριβώς για να αποτραπούν μαζικές καταρρεύσεις εφαρμογών που ψάχνουν τυφλά να βρουν τη διαδρομή C:\Windows.

Διαφορετικές φιλοσοφίες σήμερα

Σήμερα οι φυσικές δισκέτες αγνοούνται, αφήνοντας πίσω τους μόνο την εικονική τους μορφή, όπως το εικονίδιο αποθήκευσης που χρησιμοποιούμε στο Word. Το λειτουργικό σύστημα όμως εξακολουθεί να σέβεται την ιεραρχία. Τα USB sticks, οι εξωτερικοί δίσκοι τεχνολογίας SSD και οι κάρτες μνήμης καταλαμβάνουν συνήθως γράμματα από το D: και μετά, αφήνοντας τα A: και B: εντελώς κενά. Σε ορισμένα εταιρικά δίκτυα ενδέχεται ένας διαχειριστής να εκχωρήσει τα παλιά αυτά γράμματα σε εικονικούς δικτυακούς φακέλους, αλλά αυτό αποτελεί καθαρά την εξαίρεση.

Σύμφωνα με αναλυτές της ψηφιακής ιστορίας, υπήρξαν στο παρελθόν συστήματα με δύο σκληρούς δίσκους που βαφτίστηκαν C: και D:, τη στιγμή που τα πρώτα γράμματα έμεναν ορφανά γιατί το μηχάνημα δεν είχε καν κατασκευαστεί με θύρα για δισκέτα. Αυτή η προσκόλληση στην αλφαβητική σειρά αποτελεί αποκλειστικό γνώρισμα της Microsoft. Άλλα λειτουργικά συστήματα, όπως το macOS της Apple και οι διανομές του Linux, ακολουθούν εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Αντί να χρησιμοποιούν λατινικά γράμματα, ενσωματώνουν όλες τις συσκευές σε ένα ενιαίο δέντρο καταλόγων. Χρησιμοποιούν σημεία προσάρτησης, γνωστά ως mount points, αντιμετωπίζοντας τον κάθε δίσκο ως έναν φυσιολογικό φάκελο μέσα στη γενική δομή του συστήματος.

Το C: δεν ήταν ποτέ ο πρώτος δίσκος. Ήταν απλώς ο πρώτος σκληρός δίσκος σε μια εποχή όπου το λογισμικό μεταφερόταν μέσα σε εύθραυστα μαγνητικά τετράγωνα των πέντε ιντσών. Αποτελεί μια αθόρυβη υπενθύμιση των πρώτων βημάτων της πληροφορικής. Την επόμενη φορά που θα αναζητήσετε ένα αρχείο στο εσωτερικό του μηχανήματός σας, θα γνωρίζετε πως η απουσία των δύο πρώτων γραμμάτων δεν είναι κάποιο τεχνικό σφάλμα, αλλά ο φόρος τιμής της σημερινής τεχνολογίας στο δικό της παρελθόν.

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