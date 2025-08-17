Αυτός θα είναι ο καιρός του φθινοπώρου: Η πρώτη πρόβλεψη για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη

Πώς θα κυμανθεί ο καιρός τους φθινοπωρινούς μήνες σε σχέση με πέρυσι 

Πώς θα κυμανθεί ο καιρός τους φθινοπωρινούς μήνες σε σχέση με πέρυσι
Οι πρώτες προβλέψεις για τον καιρό του φθινοπώρου είδαν το φως της δημοσιότητας και έχουμε μια εικόνα για το τι να περιμένουμε τους φθινοπωρινούς μήνες

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φετινό φθινόπωρο αναμένεται με ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες ως προς την μέση κλιματική τιμή.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του το φετινό φθινόπωρο θα χαρακτηρίζεται από μειωμένες βροχοπτώσεις αλλά και σημαντικές θερμοκρασιακές εξάρσεις στα μέσα προς τέλη του εκάστοτε μήνα.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Βάσει στατιστικής ανάλυσης το φετινό φθινόπωρο (2025) αναμένεται με ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 500hPa ως προς την μέση κλιματική τιμή (αυξημένη πιθανότητα για ψυχρή λίμνη στις αρχές και στα τέλη Σεπτεμβρίου, στις αρχές Οκτωβρίου ενώ τον Νοέμβριο αναμένεται ψυχρός αυλώνας κυρίως στο δεύτερο μισό), ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες στα 850hPa ως προς την μέση κλιματική τιμή (αυξημένη πιθανότητα για ζέστη στα τέλη Σεπτεμβρίου, στα μέσα Οκτωβρίου και στα μέσα Νοεμβρίου) και υετό κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές (μειωμένες βροχοπτώσεις τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και αυξημένες τον Νοέμβριο με διαφαινόμενο έντονο καιρικό γεγονός).

Συνοπτικά για το Φθινόπωρο 2025

  1. . Μειωμένες βροχοπτώσεις - πρόσκαιρες επιδεινώσεις με σημαντικότερη στα τέλη Νοεμβρίου
  2. Σημαντικές θερμοκρασιακές εξάρσεις στα μέσα προς τέλη του εκάστοτε μήνα - ενδιάμεσα σημαντική πτώση της θερμοκρασίας
  3. Σχετική δροσιά τον Σεπτέμβριο, αυξημένη υγρασία και ζέστη τον Οκτώβριο και αυξημένη νεφοκάλυψη τον Νοέμβριο

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του:

