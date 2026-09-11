Καλοκαιρινός ο καιρός της Παρασκευής – Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

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Καλοκαιρινός ο καιρός της Παρασκευής – Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες
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  • Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.
  • Τα μελτέμια εξασθενούν, με ανέμους 3-6 μποφόρ κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.
  • Την Παρασκευή αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά και σταθερές θερμοκρασίες.
  • Το Σάββατο θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
  • Την Κυριακή προβλέπονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, Θεσσαλία και Σποράδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 18 – 32°C

Ανατολική Μακεδονία: 18 – 32°C

Κεντρική Μακεδονία: 18 – 34°C

Δυτική Μακεδονία: 16 – 32°C

Ήπειρος: 18 – 32°C

Θεσσαλία: 19 – 35°C

Νησιά Ιονίου: 22 – 32°C

Δυτική Στερεά: 20 – 34°C

Δυτική Πελοπόννησος: 22 – 34°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 22 – 34°C

Κυκλάδες: 22 – 28°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 19 – 35°C

Κρήτη: 22 – 30°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 22 – 32°C

Δωδεκάνησα: 23 – 33°C

Αττική: 19 – 35°C

Θεσσαλονίκη: 20 – 32°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια θα αυξηθούν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει τους 33 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από τα δυτικά τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στα ανατολικά νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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