Αλλάζουν όλα από τον Οκτώβριο για την είσοδο σε χώρες της ΕΕ - Το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει ένα νέο σύστημα εισόδου που θα αντικαταστήσει τις παραδοσιακές σφραγίδες στα διαβατήρια.

Τώρα, οι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ θα πρέπει να υποβληθούν σε βιομετρική σάρωση και τα δεδομένα τους να καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων, όπου θα αποθηκεύονται για τα επόμενα τρία χρόνια. Εάν ο ταξιδιώτης αρνηθεί να υποβληθεί σε σάρωση, θα του απαγορευτεί η είσοδος.

Η καινοτομία θα τεθεί σε ισχύ στις 12 Οκτωβρίου 2025.

Ταυτόχρονα, στα τέλη του 2026, θα ξεκινήσει η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS) , το οποίο απαιτεί από τους πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που έχουν καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλουν τέλος 20 ευρώ και να λάβουν ειδική άδεια.

Για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά εκ των προτέρων και να λάβουν ηλεκτρονική άδεια εισόδου συνδεδεμένη με τα διαβατήριά τους.

Τι είναι το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES)

Το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES) είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφορικής που εφαρμόζει η ΕΕ για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Θα καταγράφει την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών στον χώρο Σένγκεν, αντικαθιστώντας τη χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων.

Το EES θα συλλέγει και θα αποθηκεύει βιομετρικά δεδομένα, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου, μαζί με άλλες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, στη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης και στη διευκόλυνση των ταξιδιών.

Το EES θα διαθέτει μια κεντρική βάση δεδομένων για την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών και τη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων.



Το EES έχει ως στόχο να ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων μέσω της ακριβούς παρακολούθησης των ταξιδιωτικών προτύπων και του εντοπισμού πιθανών παραμονών πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.

Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης

Με την παρακολούθηση των εισόδων και εξόδων και τον εντοπισμό των παραμονών πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, το EES θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.



Οι ταξιδιώτες θα χρησιμοποιούν αυτόματους θαλάμους για να σαρώσουν τα διαβατήριά τους και να παρέχουν βιομετρικά δεδομένα.



Το EES θα ενσωματωθεί σε άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, όπως το VIS (Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις).





