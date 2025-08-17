Φιλιππίνες: Καλαμάρι «έλουσε» με μελάνι ψαρά και έγινε viral στα social media - Βίντεο

Viral έγινε στα social media ένας ψαράς, όταν καλαμάρι τον «έλουσε» με μελάνι, την ώρα που ο ίδιος περηφανευόταν για την καλή ψαριά του.

Το βίντεο, που ανέβηκε στα κοινωνικά, δείχνει έναν ψαρά στο Ρόμπλον των Φιλιππίνων να κρατά χαρούμενος το τεράστιο καλαμάρι που έπιασε, δίνοντάς του μάλιστα και ένα φιλικό χτύπημα στο σώμα του. Ξαφνικά, το καλαμάρι αντέδρασε εκτοξεύοντας μια πυκνή δόση μαύρου μελανιού κατευθείαν στο πρόσωπό του.

Το ξεκαρδιστικό περιστατικό, που καταγράφηκε στις 10 Αυγούστου, δείχνει τον ψαρά να φωνάζει και να προσπαθεί να πάρει ανάσα, ενώ ο φίλος του πίσω από την κάμερα γελούσε ασταμάτητα. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 330.000 αντιδράσεις, 18.000 σχόλια και περισσότερες από 43 εκατομμύρια προβολές μέχρι στιγμής.

Διαβάστε επίσης