Tiffani Thiessen: Πώς η 51χρονη ηθοποιός τρώει γυμνή κέικ στο Instagram - Το βίντεο που ανέβασε

Η 51χρονη ηθοποιός ανέβασε βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να τρώει γυμνή κέικ καρότου

«Όταν κάνει ζέστη έξω, πρέπει να γδυθείς...», έγραψε η 51χρονη ηθοποιός, Tiffani Thiessen, και δημοσίευσε ένα τολμηρό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

Όπως μπορείτε να δείτε, η 51χρονη ηθοποιός δοκιμάζει κέικ καρότου με λαγνεία εντελώς γυμνή και κοιτώντας προς την κάμερα, αναρωτιέται: «Εσείς πώς το τρως;». Η 51χρονη ηθοποιός καλούσε μάλιστα και τους ακολούθους της στο διαδικτυακό της παιχνίδι, αφού πρόσθεσε: «Συνταγή στα σχόλια αν θέλεις να γδυθείς κι εσύ».

Η 51χρονη Tiffani Thiessen είχε «ντύσει» το συγκεκριμένο βίντεο με το «Feels Like Summer» και έτρωγε το κέικ καρότου με χρυσό πιρούνι.

Πώς αντέδρασαν οι διαδικτυακοί της ακόλουθοι

Η 51χρονη Tiffani Thiessen είχε φροντίσει να καλύψει με το κέικ τα επίμαχά της σημεία, όμως οι ακόλουθοί της στο Instagram έμειναν έκπληκτοι από τη νεανική της εμφάνιση. «Ακόμα γερνάει σαν εκλεκτό κρασί», σχολίασε ένας θαυμαστής, με ένα emoji φωτιάς. «'10/10. Το κέικ φαίνεται υπέροχο επίσης», έγραψε κάποιος άλλος.

«Το βίντεο δεν πρέπει να σταματήσει μέχρι να τελειώσει η τούρτα», είπε κάποιος άλλος.

Η Tiffani φιλοξένησε μια εκπομπή μαγειρικής που καλούσε στο Cooking Channel για αρκετά χρόνια, το οποίο έκανε πρεμιέρα το 2015.

Έχει επίσης γράψει δύο βιβλία μαγειρικής, το Pull Up a Chair: Recipes from My Family to Yours το οποίο κυκλοφόρησε το 2018, και το Here We Go Again, το οποίο επικεντρώνεται σε δημιουργικά αποφάγια, που δημοσιεύθηκαν το 2023.