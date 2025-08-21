Η διάσημη Ουκρανή αθλήτρια που τιμωρήθηκε είναι πια μοντέλο και influencer - «Ζαλίζει» το Instagram

Η Maryna Bekh-Romanchuk, από την Ουκρανία, αγωνίζεται στον τελικό του τριπλούν των γυναικών στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, το Σάββατο 3 Αυγούστου 2024, στο Saint-Denis της Γαλλίας. (AP Photo/Matthias Schrader, File)

Η αθλήτρια Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ, «ασημένια» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τριπλούν στη Βουδαπέστη (2023) και στο μήκος στη Ντόχα (2019), τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό για χρήση ντόπινγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μονάδας Ακεραιότητας Αθλητισμού (AIU). Δεν το βάζει όμως κάτω και με νέα καριέρα μοντέλου και influencer... αναστατώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 29χρονη Ουκρανή αθλήτρια βρέθηκε θετική σε τεστοστερόνη, ένα αναβολικό στεροειδές, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2024. Είχε τεθεί σε προσωρινή τιμωρία από τον Μάιο του 2025 και δεν έχει αγωνιστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, όπου κατέλαβε την 11η θέση στο τριπλούν.

Η AIU ανακοίνωσε ότι η ποινή της ξεκινάει από τις 13 Μαΐου 2025 και θα ισχύσει μέχρι τον Μάιο του 2029, κάτι που σημαίνει ότι η αθλήτρια θα απουσιάσει από δύο ακόμη Παγκόσμια Πρωταθλήματα αλλά και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Οι ισχυρισμοί της αθλήτριας

Η Μπεκ-Ρόμαντσουκ αρνήθηκε ότι έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών, υποστηρίζοντας ότι τα αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης οφείλονται σε απροσδιόριστη ιατρική πάθηση και τη θεραπεία που ακολούθησε.

Ωστόσο, σύμφωνα με την AIU, η αθλήτρια δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό της. Η ίδια διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).

Το ενδεχόμενο τέλους καριέρας

Η συγκεκριμένη τιμωρία απειλεί να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα της στο κορυφαίο επίπεδο. Στην ηλικία των 33 ετών, όταν θα λήξει η ποινή της, δύσκολα θα μπορέσει να επανέλθει στην ελίτ των αθλημάτων του στίβου.

Παράλληλη καριέρα ως μοντέλο και influencer

Όμως εκτός στίβου, η Μπεκ-Ρόμαντσουκ έχει αναπτύξει δραστηριότητα ως μοντέλο και influencer, μετρώντας περισσότερους από 491.000 ακόλουθους στο Instagram. Έχει συνεργαστεί με ουκρανικές μάρκες όπως οι Domino Group, Trihard και Fabric 17, ενώ συχνά μοιράζεται φωτογραφίες από επαγγελματικές φωτογραφίσεις.

Η αθλήτρια, που κατάγεται από το Μοροζίβ, γιόρτασε πρόσφατα την έβδομη επέτειο γάμου της με τον Ουκρανό κολυμβητή Μιχάιλο Ρόμαντσουκ.

