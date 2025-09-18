Λιβύη: Μπλεγμένη με διακίνηση μεταναστών κυβερνητική πολιτοφυλακή της Τρίπολης;

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν σε ιταλικά ΜΜΕ αποτυπώνουν για πρώτη φορά την συμμετοχή πολιτοφυλακής, συμμάχου της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη, στην λαθραία διακίνηση μεταναστών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από έναν δημοσιογράφο της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ο οποίος συνόδευε εθελοντές σε ένα σκάφος διάσωσης που λειτουργούσε η ΜΚΟ Mediterranea Saving Humans, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε μια σειρά φωτογραφιών, Κούρδοι πρόσφυγες, οι οποίοι δήλωσαν στη ΜΚΟ ότι είχαν μεταφερθεί από την πολιτοφυλακή από ένα κέντρο κράτησης, φαίνονται στο νερό κοντά σε σκάφος διάσωσης, αφού μάρτυρες ανέφεραν ότι τους πέταξαν στη θάλασσα.

Οι εικόνες, οι φωτογραφίες και μια λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων έχουν σταλεί από τη ΜΚΟ στους εισαγγελείς στη Σικελία και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

«Αυτή τη φορά υπάρχουν βίντεο και φωτογραφικές αποδείξεις που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν: οι Λίβυοι διακινητές που έριξαν βίαια δέκα νεαρούς πρόσφυγες στην ανοιχτή θάλασσα, ακριβώς μπροστά από το σκάφος διάσωσης, αφού τους κράτησαν σε στρατόπεδα κράτησης, ανήκουν στον επίσημο στρατιωτικό μηχανισμό της Τρίπολης», ανέφερε η οργάνωση Mediterranea σε δήλωσή της.

«Το γνωρίζαμε πάντα αυτό, αλλά τώρα τους έχουμε βιντεοσκοπήσει, τους έχουμε φωτογραφήσει, έχουμε εντοπίσει την ταυτότητά τους. Ξέρουμε ποιοι είναι».

Η πρώτη σειρά βίντεο και φωτογραφιών, από τις 18 Αυγούστου, δείχνει άνδρες σε λιβυκά περιπολικά σκάφη με κουκούλες και στολές που φέρουν το έμβλημα του 80ου Τάγματος Ειδικών Επιχειρήσεων της 111ης Ταξιαρχίας – μιας πολιτοφυλακής υπό την ηγεσία του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας της Λιβύης, Abdul Salam Al-Zoubi.

Άνδρας σε λιβυκό περιπολικό σκάφος που φοράει στολή με το έμβλημα του 80ου Τάγματος Ειδικών Επιχειρήσεων της 111ης Ταξιαρχίας. Alessia Candito/La Repubblica

Στο δεύτερο «πακέτο» οπτικοακουστικού υλικού, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο ημέρες αργότερα από τις πρώτες φωτογραφίες, αποτυπώνονται Ιρακινοί Κούρδοι να είναι μέσα στη θάλασσα, καθώς, σύμφωνα με μάρτυρες που βρίσκονταν στο σκάφος της ΜΚΟ, τους είχαν πετάξει στη θάλασσα.

Καθώς το σκάφος από το οποίο έπεσαν στο νερό απομακρύνεται, φωτίζεται από τους φακούς των διασωστών και φαίνεται ότι έχει το ίδιο ακανόνιστο χρώμα μεταξύ των μαύρων πλευρών και του λευκού κύτους του, όπως το σκάφος που καταγράφηκε στις 18 του μήνα.

Οι Κούρδοι που περισυλλέχθηκαν από την Mediterranea είπαν στο πλήρωμα της ΜΚΟ ότι λίγες ώρες πριν τους είχαν συγκεντρώσει σε ένα κέντρο κράτησης στη Λιβύη. Οι διασωθέντες μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι τέσσερις άλλοι, φοβούμενοι ότι επρόκειτο για παγίδα, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν την πολιτοφυλακή και τους σκότωσαν, σύμφωνα με την ΜΚΟ.

Η Λιβύη αποτελεί τα τελευταία χρόνια χώρα-κόμβο διέλευσης για τους μετανάστες που φεύγουν από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, τον Φεβρουάριο του 2025 περίπου 867.055 άτομα 44 διαφορετικών εθνικοτήτων διέμεναν στη Λιβύη.

Σύμφωνα με πολλές οργανώσεις παροχής βοήθειας – συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων των Ηνωμένων Εθνών – οι κυβερνητικές πολιτοφυλακές στη Λιβύη εμπλέκονται εδώ και χρόνια σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών, όπως η λειτουργία ή η συνεργασία με κέντρα κράτησης όπου οι άνθρωποι εκβιάζονται, βασανίζονται και υποβάλλονται σε σεξουαλική δουλεία, η απαγωγή ανθρώπων για λύτρα και η εμπορία ανθρώπων.

Οι πολιτοφυλακές της Λιβύης περιπολούν στη Μεσόγειο Θάλασσα από τότε που η κυβέρνηση της Τρίπολης συνήψε συμφωνία με την Ιταλία τον Φεβρουάριο του 2017, η οποία της έδωσε το δικαίωμα να επιστρέφει με τη βία τους μετανάστες που αναχαιτίζει στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας.

Η συμφωνία, η οποία προέβλεπε την παροχή κεφαλαίων και εξοπλισμού από την Ιταλία, συνήφθη από τον Μάρκο Μινίτι, πρώην υπουργό Εσωτερικών του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι μεταναστευτικές ροές.

