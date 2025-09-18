Λιβύη: Μπλεγμένη με διακίνηση μεταναστών κυβερνητική πολιτοφυλακή της Τρίπολης;

«Το γνωρίζαμε πάντα αυτό, αλλά τώρα τους έχουμε βιντεοσκοπήσει, τους έχουμε φωτογραφήσει, έχουμε εντοπίσει την ταυτότητά τους. Ξέρουμε ποιοι είναι», δήλωσαν μέλη ΜΚΟ.

Newsbomb

Λιβύη: Μπλεγμένη με διακίνηση μεταναστών κυβερνητική πολιτοφυλακή της Τρίπολης;

Στιγμιότυπο από βίντεο που τραβήχτηκε από το σκάφος της ΜΚΟ στις 18 Αυγούστου.

Alessia Candito / la Repubblica
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν σε ιταλικά ΜΜΕ αποτυπώνουν για πρώτη φορά την συμμετοχή πολιτοφυλακής, συμμάχου της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη, στην λαθραία διακίνηση μεταναστών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από έναν δημοσιογράφο της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ο οποίος συνόδευε εθελοντές σε ένα σκάφος διάσωσης που λειτουργούσε η ΜΚΟ Mediterranea Saving Humans, σύμφωνα με τον Guardian.

Σε μια σειρά φωτογραφιών, Κούρδοι πρόσφυγες, οι οποίοι δήλωσαν στη ΜΚΟ ότι είχαν μεταφερθεί από την πολιτοφυλακή από ένα κέντρο κράτησης, φαίνονται στο νερό κοντά σε σκάφος διάσωσης, αφού μάρτυρες ανέφεραν ότι τους πέταξαν στη θάλασσα.

Οι εικόνες, οι φωτογραφίες και μια λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων έχουν σταλεί από τη ΜΚΟ στους εισαγγελείς στη Σικελία και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

«Αυτή τη φορά υπάρχουν βίντεο και φωτογραφικές αποδείξεις που δεν μπορούν να συγκαλυφθούν: οι Λίβυοι διακινητές που έριξαν βίαια δέκα νεαρούς πρόσφυγες στην ανοιχτή θάλασσα, ακριβώς μπροστά από το σκάφος διάσωσης, αφού τους κράτησαν σε στρατόπεδα κράτησης, ανήκουν στον επίσημο στρατιωτικό μηχανισμό της Τρίπολης», ανέφερε η οργάνωση Mediterranea σε δήλωσή της.

«Το γνωρίζαμε πάντα αυτό, αλλά τώρα τους έχουμε βιντεοσκοπήσει, τους έχουμε φωτογραφήσει, έχουμε εντοπίσει την ταυτότητά τους. Ξέρουμε ποιοι είναι».

Η πρώτη σειρά βίντεο και φωτογραφιών, από τις 18 Αυγούστου, δείχνει άνδρες σε λιβυκά περιπολικά σκάφη με κουκούλες και στολές που φέρουν το έμβλημα του 80ου Τάγματος Ειδικών Επιχειρήσεων της 111ης Ταξιαρχίας – μιας πολιτοφυλακής υπό την ηγεσία του αναπληρωτή υπουργού Άμυνας της Λιβύης, Abdul Salam Al-Zoubi.

λιβύη-διακίνηση

Άνδρας σε λιβυκό περιπολικό σκάφος που φοράει στολή με το έμβλημα του 80ου Τάγματος Ειδικών Επιχειρήσεων της 111ης Ταξιαρχίας.

Alessia Candito/La Repubblica

Στο δεύτερο «πακέτο» οπτικοακουστικού υλικού, που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο ημέρες αργότερα από τις πρώτες φωτογραφίες, αποτυπώνονται Ιρακινοί Κούρδοι να είναι μέσα στη θάλασσα, καθώς, σύμφωνα με μάρτυρες που βρίσκονταν στο σκάφος της ΜΚΟ, τους είχαν πετάξει στη θάλασσα.

Καθώς το σκάφος από το οποίο έπεσαν στο νερό απομακρύνεται, φωτίζεται από τους φακούς των διασωστών και φαίνεται ότι έχει το ίδιο ακανόνιστο χρώμα μεταξύ των μαύρων πλευρών και του λευκού κύτους του, όπως το σκάφος που καταγράφηκε στις 18 του μήνα.

Οι Κούρδοι που περισυλλέχθηκαν από την Mediterranea είπαν στο πλήρωμα της ΜΚΟ ότι λίγες ώρες πριν τους είχαν συγκεντρώσει σε ένα κέντρο κράτησης στη Λιβύη. Οι διασωθέντες μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι τέσσερις άλλοι, φοβούμενοι ότι επρόκειτο για παγίδα, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν την πολιτοφυλακή και τους σκότωσαν, σύμφωνα με την ΜΚΟ.

Η Λιβύη αποτελεί τα τελευταία χρόνια χώρα-κόμβο διέλευσης για τους μετανάστες που φεύγουν από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, τον Φεβρουάριο του 2025 περίπου 867.055 άτομα 44 διαφορετικών εθνικοτήτων διέμεναν στη Λιβύη.

Σύμφωνα με πολλές οργανώσεις παροχής βοήθειας – συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων των Ηνωμένων Εθνών – οι κυβερνητικές πολιτοφυλακές στη Λιβύη εμπλέκονται εδώ και χρόνια σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών, όπως η λειτουργία ή η συνεργασία με κέντρα κράτησης όπου οι άνθρωποι εκβιάζονται, βασανίζονται και υποβάλλονται σε σεξουαλική δουλεία, η απαγωγή ανθρώπων για λύτρα και η εμπορία ανθρώπων.

Οι πολιτοφυλακές της Λιβύης περιπολούν στη Μεσόγειο Θάλασσα από τότε που η κυβέρνηση της Τρίπολης συνήψε συμφωνία με την Ιταλία τον Φεβρουάριο του 2017, η οποία της έδωσε το δικαίωμα να επιστρέφει με τη βία τους μετανάστες που αναχαιτίζει στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας.

Η συμφωνία, η οποία προέβλεπε την παροχή κεφαλαίων και εξοπλισμού από την Ιταλία, συνήφθη από τον Μάρκο Μινίτι, πρώην υπουργό Εσωτερικών του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι μεταναστευτικές ροές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εντολές εκκένωσης στο Λίβανο - Έρχονται χτυπήματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραπέμπεται σε δίκη ο Ασένσιο της Ρεάλ για κοινοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στα σύνορα με την Ιορδανία - Μαχαίρωσε στρατιώτες επειδή έπαθε εμπλοκή το όπλο - Νεκροί δύο Ισραηλινοί

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέλκυσε εκατοντάδες επισκέπτες και νέους εθελοντές στην ΔΕΘ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια λιάζεται στην παραλία γυάλα στο Νημποριο της Σύμης

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Τα highlights από την «πράσινη» νίκη στο ιστορικό φιλικό

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Βόμβα» από την οικογένειά του - «Είναι χρήστης ουσιών»!

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 76χρονος, στο νοσοκομείο η σύζυγός του

16:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells Τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές» λέει στο Newsbomb η Μαίρη Μπόση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Φύσσας: «Η εικόνα της μητέρας του να αγγίζει το μνημείο σαν να ήταν ο γιος της θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου» λέει στο Newsbomb ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κακάο γίνεται... χρυσός: Η απλή σοκολάτα στα σούπερ μάρκετ φτάνει τα €2,87 ευρώ

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Μπλεγμένη με διακίνηση μεταναστών κυβερνητική πολιτοφυλακή της Τρίπολης; - Τι δείχνουν τα ντοκουμέντα ιταλικών ΜΜΕ

16:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόψιμο» κρίσιμων μαρτύρων καταγγέλλει η αντιπολίτευση

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ βασική επιλογή για τον «πράσινο» πάγκο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Μάχη» σε δύο μέτωπα για την Πυροσβεστική - Μαίνονται φωτιές σε Ρέθυμνο και Σητεία

16:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Κέντρικ Ναν: «Να βελτιωθούμε και να απολαμβάνουμε κάθε ματς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Βόμβα» από την οικογένειά του - «Είναι χρήστης ουσιών»!

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

16:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells Τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές» λέει στο Newsbomb η Μαίρη Μπόση

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει - Η καθοριστική συμβολή του στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Brad Everett: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Σπάτα με επιδειξία: Επιτέθηκε σε μητέρες με παιδιά

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στα σύνορα με την Ιορδανία - Μαχαίρωσε στρατιώτες επειδή έπαθε εμπλοκή το όπλο - Νεκροί δύο Ισραηλινοί

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραπέμπεται σε δίκη ο Ασένσιο της Ρεάλ για κοινοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ