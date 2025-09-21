Αναχώρησε για τις ΗΠΑ ο Ερντογάν: Θα θέσει θέμα Κύπρου και Γάζας στον ΟΗΕ

Έδωσε το στίγμα των προθέσεών του ο Τούρκος πρόεδρος 

Μάνος Χατζηγιάννης

Αναχώρησε για τις ΗΠΑ ο Ερντογάν: Θα θέσει θέμα Κύπρου και Γάζας στον ΟΗΕ
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναχώρησε σήμερα για τις ΗΠΑ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπου στις 25 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο προκειμένου να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ με το «μενού» της συζήτησης να περιλαμβάνει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, καθώς και τις συζητήσεις για τα F-35.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την αναχώρησή του, στον Κρατικό Ξενώνα του Αεροδρομίου Ατατούρκ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι φέτος, περισσότερες από 140 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ.

Ανεπαρκής η δομή του ΟΗΕ

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με θέμα «80 χρόνια και πλέον μαζί για καλύτερη ειρήνη, ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα» και ότι διαπίστωσαν ότι η τρέχουσα δομή του ΟΗΕ, η οποία αντικατοπτρίζει τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, είναι ανεπαρκής για την εκπλήρωση των πρωταρχικών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να αφήσουμε την επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων, ιδίως, στο έλεος των χωρών που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δηλώσαμε αυτή την οδυνηρή αλήθεια πριν από 12 χρόνια από το βήμα του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι "Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από 5". Έκτοτε, η εγκυρότητα της εκτίμησής μας έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα. Ακόμα και σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα, η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του ΟΗΕ έχει αρχίσει να εκφράζεται ανοιχτά. Πάντα υποστηρίζαμε τις προσπάθειες μεταρρύθμισης του ΟΗΕ και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Θέμα Κύπρου και Γάζας

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν σημείωσε ότι θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, την πρώτη ημέρα των συνομιλιών. «Στην ομιλία μου, θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα. Θα αναφερθώ επίσης στις προσπάθειες της Τουρκίας να διασφαλίσει τη σταθερότητα στην περιοχή και τη συμβολή της στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης. Τα δικαιώματα των αδελφών μας στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου θα βρεθούν για άλλη μια φορά στην ατζέντα μας. Θα έχω για άλλη μια φορά την ευκαιρία να εξηγήσω σε ολόκληρο τον κόσμο την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η οποία ακολουθείται με ένα βαθύ όραμα, προσέγγιση και προοπτική εμπνευσμένη από τον δικέφαλο Σελτζουκικό Αετό».

Ο Πρόεδρος Ερντογάν συνέχισε ως εξής:

Αυτό που διαφοροποιεί αυτή τη Γενική Συνέλευση από τις άλλες είναι ότι πολλές χώρες θα αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης. Ελπίζουμε ότι αυτές οι αποφάσεις αναγνώρισης θα επιταχύνουν την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών. Φυσικά, η παρουσία της νέας κυβέρνησης της γείτονός μας, της Συρίας, η οποία κέρδισε την ελευθερία της με την Επανάσταση της 8ης Δεκεμβρίου μετά από μια αιματηρή και σκοτεινή περίοδο 14 ετών, είναι μια πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη για εμάς. Πιστεύω ότι αυτή η Γενική Συνέλευση θα συμβάλει στη διαρκή ειρήνη των Σύριων αδελφών και αδελφών μας, οι οποίοι έχουν υποφέρει πολύ και έχουν πληρώσει ένα πραγματικά βαρύ τίμημα για την ελευθερία τους.

Ο Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συναντήσεις με πολλούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, τόνισε ότι θα αξιολογήσουν τα κοινά βήματα που μπορούν να ληφθούν για να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα με τους ηγέτες των αδελφών χωρών, όπως τις χαρακτήρισε, στην περιφερειακή συνάντηση με θέμα τη «Γάζα», η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη θα συναντηθεί επίσης με τουρκοαμερικανικές και ομοεθνείς κοινότητες, καθώς και με τουρκικούς και αμερικανικούς επιχειρηματικούς κύκλους.

Τι θα συζητήσει με τον Τραμπ

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στον Κρατικό Ξενώνα του Αεροδρομίου Ατατούρκ πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα συζητήσουν θέματα που θα ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία, ιδίως το εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, και συνέχισε:

Τα περιφερειακά ζητήματα αναμφίβολα θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ατζέντας μας. Ως δύο φίλοι και σύμμαχοι, η σημασία της στενής διαβούλευσης και του συντονισμού μας γίνεται ολοένα και πιο σαφής κάθε μέρα. Έχουμε εκφράσει στο παρελθόν την υποστήριξή μας στο όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη και στις προσπάθειες που έχει καταβάλει για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πιστεύουμε ότι μια δίκαιη ειρήνη δεν θα έχει ηττημένους. Εμείς, ως ηγέτες, έχουμε μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουμε την ειρήνη, να ενισχύσουμε τη σταθερότητα και να τερματίσουμε τις συγκρούσεις και τις εντάσεις στην περιοχή μας. Από την αρχή, εργαζόμασταν πάντα με αυτή την κατανόηση και προσπαθούσαμε να αναπτύξουμε λύσεις στα προβλήματα μέσω διαλόγου μέσω διπλωματίας. Διατηρούμε την ίδια στάση. Επιθυμούμε τον πλήρη τερματισμό της αιματοχυσίας και των δακρύων στην περιοχή μας και, αντίθετα, η ειρήνη και η ηρεμία επικρατούν σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ό,τι κι αν κάνουμε, το κάνουμε αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Ελπίζω ότι η επίσκεψή μας και οι συναντήσεις που θα πραγματοποιήσουμε θα είναι ωφέλιμες για τη χώρα μας, το έθνος μας, την περιοχή μας και όλη την ανθρωπότητα.

«Ποτέ δεν αγοράσαμε αεροσκάφη ρωτώντας τον Οζγκιούρ Οζέλ για οτιδήποτε»

Μετά την ομιλία του, ο Πρόεδρος Ερντογάν απάντησε επίσης σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ο Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ισχυρισμό του προέδρου του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, ότι έγινε συμφωνία για τη Γάζα με τον γιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Ήταν μαζί μας; Δεν πιστεύετε τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι; Φίλοι, δεν θέλω να προσβάλω τους κωφούς, αλλά οι κωφοί δεν ακούν. Επινοούν πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να επινοεί πράγματα. Ο εκπρόσωπος του κόμματός μας έδωσε την απαραίτητη απάντηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα δώσουμε την απαραίτητη απάντηση με πολύ ευρύτερη έννοια με την πρώτη ευκαιρία. Δεν έχουμε ποτέ συμβουλευτεί και δεν θα συμβουλευτούμε τον Οζγκιούρ Οζέλ για αγορές αεροπλάνων. Δεν καταλαβαίνει αυτά τα θέματα ούτως ή άλλως. Δεν είναι στο επίπεδο της εμπειρίας του. Επομένως, αν έπρεπε να πραγματοποιήσουμε οποιεσδήποτε συναλλαγές με τον κ. Τραμπ, είτε μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, δεν θα χρειαζόταν να το κάνουμε μέσω του γιου του. Θα το κάναμε με τον ίδιο τον Τραμπ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Παγγαίο Καβάλας

15:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Ελληνικός εθνικός ύμνος στο Σίδνεϊ για τον Παναθηναϊκό και τους ομογενείς

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Δημητριάδος: Διαδραματίσαμε ενωτικό ρόλο στο ζήτημα της Μονής Σινά - Αιχμές για την Αίγυπτο, τι είπε για ισορροπία του τρόμου

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος συνάντησε την γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο - Βίντεο

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ’: Νέο μήνυμα για τη «μαρτυρική γη» της Γάζας – «Οι λαοί έχουν ανάγκη την ειρήνη»

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έκρυψαν 800 γραμμάρια κοκαΐνης σε πλυντήριο στο πάρκο Ροδινιού - Τρεις συλλήψεις

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Αναχώρησε για τις ΗΠΑ ο Ερντογάν: Θα θέσει θέμα Κύπρου και Γάζας στον ΟΗΕ - «Προοπτική εμπνευσμένη από τον δικέφαλο Σελτζουκικό Αετό»

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή από το 2023 για να παίρνει τη σύνταξη

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: 11χρονος μαθητής διακομίσθηκε στο νοσοκομείο επειδή διάβαζε 14 ώρες συνεχόμενα

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ

14:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Αυστραλία είναι πράσινη Παναθηναϊκέ (Photos)

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η Βαλτική: Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - Τι γίνεται με το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

14:20LIFESTYLE

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Δεν ήταν ποτέ τεταμένες οι σχέσεις μας»

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις σε Καβάλα και Κοζάνη για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

14:02LIFESTYLE

«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής – Τι είπε ο Κωνσταντάρας

13:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Αδελαϊδα 36ers 106-89: «Σήκωσαν» την Αυστραλία στο πόδι οι «πράσινοι»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Άλμπερτ Αϊνστάιν: Σε δημοπρασία το βιολί του – Χρονολογείται από το 1894, ποια είναι η εκτιμώμενη τιμή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Αναχώρησε για τις ΗΠΑ ο Ερντογάν: Θα θέσει θέμα Κύπρου και Γάζας στον ΟΗΕ - «Προοπτική εμπνευσμένη από τον δικέφαλο Σελτζουκικό Αετό»

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της στην αυλή από το 2023 για να παίρνει τη σύνταξη

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Το MAGA ξεσηκώνεται εναντίον του Eρντογάν: Η Λόρα Λούμερ «ξαναχτυπά» και δίνει «τελεσίγραφο» σε Τραμπ - «Πίσω στις σπηλιές τους» οι νεοθωμανιστές

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

13:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Αδελαϊδα 36ers 106-89: «Σήκωσαν» την Αυστραλία στο πόδι οι «πράσινοι»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε πότε ανανεώνεται – Ποιοι πρέπει να το αλλάξουν τώρα

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος συνάντησε την γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο - Βίντεο

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έκρυψαν 800 γραμμάρια κοκαΐνης σε πλυντήριο στο πάρκο Ροδινιού - Τρεις συλλήψεις

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες;» - Τρομακτική πρόβλεψη για σεισμό 7 Ρίχτερ στην Τουρκία

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει τέλος στο μποτιλιάρισμα – Τι προανήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών

12:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος – «Δήλωσε θολωμένος, έχασε τον αυτοέλεγχο», είπε ο δικηγόρος του

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ