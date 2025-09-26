WSJ: Ο Τραμπ είναι ανοιχτός για παροχή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε απόψε (26/09) προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών στη χρήση αμερικανικών όπλων μακρού βεληνεκούς από την Ουκρανία, ώστε να επιτεθεί εντός της Ρωσίας.

Όμως, δεν δεσμεύτηκε να το πράξει, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και έναν αξιωματούχο της Ουκρανίας, τους οποίους επικαλείται η WSJ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ περισσότερους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και την έγκριση να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα για να χτυπήσει στόχους στο κυρίαρχο ρωσικό έδαφος.

Ο Τραμπ απάντησε ότι δεν αντιτίθεται στην ιδέα, αν και οι δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο πρόεδρος δεν δεσμεύτηκε να ανατρέψει την απαγόρευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τέτοιες επιθέσεις.

Για μήνες, η αμερικανική κυβέρνηση εμπόδιζε την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που της είχε παράσχει –συμπεριλαμβανομένων των Atacms– για να βομβαρδίσει τη Ρωσία, με αποτέλεσμα το Κίεβο να διαμαρτύρεται ότι δεν μπορούσε να απαντήσει αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις.

