Ο εμίρης του Κατάρ συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου

Ο σεΐχης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι (δεξιά) παρευρίσκεται στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Αραβικής Συνόδου Κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην επαρχία Νότιο Σινά, νότια του Καΐρου, στις 28 Μαρτίου 2015.

Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, συζήτησε σήμερα κατά τη διάρκειας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το ειρηνευτικό του σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ανακοίνωσε το Emiri Diwan, το επίσημο γραφείο του εμίρη του Κατάρ.

#Qatar’s Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani discussed with #US President Donald Trump his plan to end the war in #Gaza in a phone call, the Emiri Diwan says in a statement. pic.twitter.com/BOUq7lBPIT — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 1, 2025

Ο σεΐχης Ταμίμ επανέλαβε την υποστήριξη του Κατάρ στις ειρηνευτικές προσπάθειες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι χώρες που υποστηρίζουν το σχέδιο θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια δίκαιη διευθέτηση που θα εγγυάται την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και θα προστατεύει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης