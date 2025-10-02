Η πρώην αγαπημένη της Wall Street πρέπει να πάει φυλακή - Δεν θέλω να καταλήξω με πορτοκαλί φόρμα

Πριν από έξι χρόνια, το περιοδικό Forbes συμπεριέλαβε την Charlie Javice, ιδρυτή της startup φοιτητικής χρηματοδότησης Frank, στη λίστα του "30 Under 30". Το βραβείο τιμά νέους ανθρώπους από τον χώρο της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων, της τέχνης, του αθλητισμού και της επιστήμης για τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα. Τώρα, η 33χρονη αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης επτά ετών για απάτη. Ένα δικαστήριο έκρινε την Javice ένοχο για απάτη.

Το λογισμικό της Φρανκ σχεδιάστηκε για να κάνει τη διαδικασία υποβολής αίτησης για φοιτητικό δάνειο στις ΗΠΑ ταχύτερη και ευκολότερη. Η Τζάβις ίδρυσε την νεοσύστατη επιχείρησή της το 2017. Μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα, η υποτιθέμενη fintech πώλησε την εταιρεία της στην JPMorgan για 175 εκατομμύρια δολάρια. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ήθελε να χρησιμοποιήσει την φαινομενικά τεράστια βάση δεδομένων της εταιρείας για να πουλήσει τραπεζικά προϊόντα σε νέους ενήλικες. Το πρόβλημα: Από τους υποτιθέμενους περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια πελάτες, μόνο ένα κλάσμα υπήρχε στην πραγματικότητα, καθώς οι περισσότεροι ήταν φανταστικοί. Στην πραγματικότητα, η Φρανκ είχε μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας περίπου 300.000 ατόμων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC, μία εβδομάδα πριν πουλήσει την startup της, η Javice έδωσε εντολή σε έναν υπάλληλο να δημιουργήσει εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς. Όταν η υπάλληλος εξέφρασε ανησυχίες, φέρεται να είπε: «Μην ανησυχείς. Δεν θέλω να καταλήξω με πορτοκαλί φόρμα». Αλλά τώρα μπορεί να χρειαστεί να φοράει τα ρούχα που φορούν οι κρατούμενοι των ΗΠΑ. Η απάτη αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού Fortune, όταν η JPMorgan έστειλε email στην υποτιθέμενη πελατειακή βάση - και η πλειοψηφία τους επιστράφηκε ως μη παραδοτέα.

Η JPMorgan δεν είχε δει τα αρχεία δεδομένων πριν από τη συμφωνία. Η Javice απέφυγε τις έρευνες εκείνη την εποχή, επικαλούμενη ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων. Ωστόσο, πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, 300 ελεγκτές είχαν αναλάβει να αποφασίσουν εάν θα εξαγοράσουν τη νεοσύστατη επιχείρηση. Η JPMorgan διεξήγαγε την αξιολόγηση δέουσας επιμέλειας εντός μόλις 22 ημερών.

Σύμφωνα με το CNN, ένας δικηγόρος της μεγάλης τράπεζας ανέφερε την επιθυμία της τράπεζας να ξεπεράσει τους πιθανούς ανταγωνιστές σε έναν πόλεμο προσφορών για την νεοσύστατη επιχείρηση ως τον λόγο για τη βιασύνη.

Δακρυσμένη συγγνώμη στο δικαστήριο

Σύμφωνα με την έκθεση, ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν επέκρινε την έλλειψη δέουσας επιμέλειας από τους υπαλλήλους της τράπεζας κατά τη διάρκεια της δίκης. Δήλωσε ότι η JPMorgan είχε πολλά να επικρίνει. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τιμωρούσε τη συμπεριφορά της Τζάβις, όχι την ηλιθιότητα της JPMorgan. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Τζέιμι Ντάιμον, χαρακτήρισε την εξαγορά «μεγάλο λάθος». Η JPMorgan έκλεισε τον ιστότοπο λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την εξαγορά.

Πριν από την καταδίκη της, η Javice ζήτησε συγγνώμη από αρκετά εμπλεκόμενα μέρη σε μια δακρύβεχτη δήλωση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Ζητώ συγγνώμη από τους μετόχους της JPMorgan Chase. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους υπαλλήλους και τους επενδυτές της Frank που επηρεάστηκαν από τις πράξεις μου. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους φοιτητές και τις οικογένειες που βασίστηκαν στη Frank», ανέφερε το CNN. Δήλωσε επίσης ότι τη στοιχειώνει η σκέψη ότι η αποτυχία της είχε μετατρέψει κάτι ουσιαστικό σε κάτι ανυπόληπτο. Θα μετανιώνει για την απόφασή της για το υπόλοιπο της ζωής της.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή φυλάκισης 12 ετών, ενώ οι δικηγόροι του Javice ζήτησαν μόνο 18 μήνες. Υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι η ζημία για την JPMorgan ήταν ασήμαντη. Δεδομένης της κεφαλαιοποίησης αγοράς της JPMorgan ύψους 868 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια υποτίμηση 175 εκατομμυρίων δολαρίων θα ισοδυναμούσε με απώλεια 58 δολαρίων για τη μέση αμερικανική οικογένεια.

«Βαθιά μέσα στην καρδιά μου, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είμαι καλός άνθρωπος», είπε ο Τζάβις κατά τη διάρκεια της δίκης. «Όποια και αν είναι η ετυμηγορία, θα την δεχτώ με αξιοπρέπεια και ταπεινότητα». «Είσαι καλός άνθρωπος που έκανες κάτι κακό», της είπε ο Χέλερσταϊν. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, την καταδίκασε να καταβάλει στην JPMorgan 288 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση και επιπλέον 22 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα.

Η δίκη ξυπνά μνήμες της Ελίζαμπεθ Χολμς

Η Τζάβις αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων από τη σύλληψή της το 2023. Ο δικαστής αποφάσισε ότι δεν θα κρατηθεί στη φυλακή εν αναμονή της έφεσής της, επικαλούμενος την επιθυμία της Τζάβις να υποβληθεί σε θεραπεία γονιμότητας και να δημιουργήσει οικογένεια, σύμφωνα με το CNN.

Η δίκη της Τζάβις μου φέρνει στο νου αναμνήσεις από την καταδικασμένη ιδρύτρια της εταιρείας αιματολογικών εξετάσεων Theranos. Η Ελίζαμπεθ Χολμς βρίσκεται στη φυλακή από το 2023. Η Χολμς ίδρυσε την νεοσύστατη επιχείρησή της σε ηλικία 19 ετών. Η εταιρεία διαφήμιζε μια επαναστατική τεχνολογία που επιτρέπει γρήγορες και οικονομικά αποδοτικές αιματολογικές εξετάσεις. Αργότερα αποδείχθηκε ότι οι συσκευές αιματολογικών εξετάσεων της δεν λειτουργούσαν.

Σύμφωνα με το CNN, ο δικηγόρος της Javice απέρριψε τέτοιες συγκρίσεις κατά τη διάρκεια της δίκης. Υποστήριξε ότι η πελάτισσά του διέφερε πολύ από την επιχειρηματία βιοτεχνολογίας επειδή αυτό που είχε δημιουργήσει λειτουργούσε πραγματικά. Σε αντίθεση με την Holmes, «η οποία δεν είχε πραγματική επιχείρηση» και της οποίας το προϊόν «έθετε στην πραγματικότητα σε κίνδυνο τους ασθενείς».

Εν τω μεταξύ, η εισαγγελία εντόπισε «μια ανησυχητική τάση», ισχυριζόμενη ότι οι ιδρυτές και τα στελέχη μικρών νεοσύστατων επιχειρήσεων διαπράττουν απάτη, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης ψευδών δηλώσεων σχετικά με τα βασικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εταιρειών τους, προκειμένου να τις καταστήσουν ελκυστικές για επενδυτές ή αγοραστές.