Δυτική Όχθη: Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου καταγγέλλει ότι του επιτέθηκαν Ισραηλινοί έποικοι

«Αν δεν είχα καταφέρει να δραπετεύσω, θα με σκότωναν», υποστήριξε

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου τραυματίστηκε σήμερα σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη βόρεια Δυτική Όχθη, ενώ κάλυπτε το μάζεμα της ελιάς σε μια παλαιστινιακή κοινότητα.

«Στα τριάντα χρόνια της καριέρας μου, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοια βία» είπε ο Τζααφάρ Αστίγιε, Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ με έδρα τη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους κατεχόμενου από το Ισραήλ από το 1967. «Αν δεν είχα καταφέρει να δραπετεύσω, θα με σκότωναν», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Αστίγιε κάλυπτε το μάζεμα της ελιάς στην Μπέιτα, ένα παλαιστινιακό χωριό στα νότια της Ναμπλούς και, πιο συγκεκριμένα, με δράση αλληλεγγύης Ισραηλινών και ξένων ειρηνιστών ακτιβιστών οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τους κατοίκους απέναντι στις επανειλημμένες επιθέσεις των Ισραηλινών εποίκων της περιοχής την εποχή της συγκομιδής.

Λίγο μετά το μεσημέρι, δύο ομάδες εποίκων, οπλισμένων με γκλομπ και πέτρες –συνολικά 70 άτομα– επιτέθηκαν σε όσους μάζευαν ελιές και στους δημοσιογράφους. Ο Αστίγιε χτυπήθηκε με πέτρες στην πλάτη, το μπράτσο και την παλάμη. Φέρει μώλωπες και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το απόγευμα.

Το αυτοκίνητό του, όπως και μερικά άλλα που ήταν σταθμευμένα σε μεγάλη απόσταση από τα χωράφια, πυρπολήθηκε από τους δράστες.

Ο Αστίγιε είπε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες που ήταν παρόντες στο σημείο πριν ακόμη ξεκινήσει η επίθεση, δεν έκαναν τίποτα για να την σταματήσουν, αντιθέτως πυροβολούσαν με πλαστικές σφαίρες και έριξαν δακρυγόνα προς την πλευρά των ακτιβιστών και εκείνων που μάζευαν τις ελιές, για να τους σκορπίσουν.

Καταδικάζουμε σθεναρά αυτήν τη σκανδαλώδη επίθεση που δείχνει για άλλη μία φορά το ολοένα και περισσότερο επικίνδυνο περιβάλλον εργασίας για τους δημοσιογράφους στη Δυτική Όχθη» ανέφερε ο Μεχντί Λεμπουασερά, αρχισυντάκτης του AFP. «Προτρέπουμε τον ισραηλινό στρατό όχι μόνο να εγγυηθεί την προστασία των δημοσιογράφων στην άσκηση του επαγγέλματός τους αλλά και να φροντίσει ώστε οι δράστες βιαιοπραγιών εναντίον τους να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με τον ισραηλινό στρατό ζητώντας τη δική του εκδοχή, όμως δεν είχε πάρει απάντηση μέχρι αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, 36 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από επιθέσεις εποίκων στην Μπέιτα και σε άλλες κοινότητες. Οι περισσότεροι φέρουν ελαφρά τραύματα, εκτός από δύο που φέρουν τραύματα από σφαίρες.

Γάζα: Επιστροφή περίπου 200.000 ανθρώπων στο βόρειο τμήμα

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδόν 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους από τις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

"Περίπου 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν στον βορρά σήμερα", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, ενός οργανισμού που προσφέρει πρώτες βοήθειες και λειτουργεί υπό το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου έδειχναν νωρίτερα σήμερα μια πυκνή ουρά ανθρώπων που κατευθυνόταν στο βόρειο τμήμα της θύλακα, όπου ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε πως αρκετές περιοχές παραμένουν "εξαιρετικά επικίνδυνες" για τον άμαχο πληθυσμό.

