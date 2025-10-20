Πρωτοποριακό εμφύτευμα ματιού βοήθησε τυφλούς ασθενείς να διαβάσουν ξανά

Μια ομάδα ασθενών με τύφλωση κατάφερε να ανακτήσει την ικανότητα ανάγνωσης χάρη σε ένα πρωτοποριακό εμφύτευμα στο πίσω μέρος του ματιού.

Όπως αναφέρει το BBC, η χειρουργός που τοποθέτησε τα μικροτσίπ σε πέντε ασθενείς στο Moorfields Eye Hospital του Λονδίνου χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα της διεθνούς κλινικής δοκιμής «εκπληκτικά».

Η 70χρονη Sheila Irvine, μία εκ των ασθενών, δήλωσε στο BBC ότι ήταν «σαν από άλλο κόσμο» να μπορεί να διαβάζει και να λύνει σταυρόλεξα ξανά. «Είναι όμορφο, υπέροχο. Μου προσφέρει τεράστια χαρά», πρόσθεσε.

Η τεχνολογία προσφέρει ελπίδα σε ανθρώπους με προχωρημένη ξηρή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD), σε μορφή που ονομάζεται «γεωγραφική ατροφία» (GA), η οποία πλήττει περισσότερους από 250.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και πέντε εκατομμύρια παγκοσμίως.

Στα άτομα με αυτή την πάθηση, τα κύτταρα σε μια μικρή περιοχή του αμφιβληστροειδούς καταστρέφονται σταδιακά, με αποτέλεσμα θολή ή παραμορφωμένη κεντρική όραση και απώλεια αντίληψης χρωμάτων και λεπτομερειών.

Η νέα διαδικασία περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός μικροτσίπ 2mm, με πάχος όσο μια ανθρώπινη τρίχα, κάτω από τον αμφιβληστροειδή. Οι ασθενείς φορούν γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα βίντεο, η οποία στέλνει υπέρυθρη δέσμη εικόνων στο εμφύτευμα. Το εμφύτευμα προωθεί τις εικόνες σε έναν μικρό επεξεργαστή, όπου βελτιώνονται και καθαρίζουν, πριν επιστρέψουν μέσω του εμφυτεύματος και του οπτικού νεύρου στον εγκέφαλο, χαρίζοντας όραση.

Οι συμμετέχοντες χρειάστηκαν μήνες για να μάθουν να ερμηνεύουν τις εικόνες.

Ο Mahi Muqit, επιμελητής οφθαλμολογικής χειρουργικής στο Moorfields, χαρακτήρισε αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα «πρωτοποριακό και αλλάζει ζωές». «Είναι το πρώτο εμφύτευμα που αποδεικνύεται ότι δίνει στους ασθενείς ουσιαστική όραση που μπορούν να χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, όπως στο διάβασμα και τη γραφή. Πρόκειται για σημαντική πρόοδο», πρόσθεσε.

Τα αποτελέσματα της διεθνούς δοκιμής που έγινε δημοσιεύθηκαν στο «New England Journal of Medicine». Σε αυτή συμμετείχαν 38 ασθενείς με ατροφία από πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Από τους 32 που έλαβαν το εμφύτευμα, 27 μπόρεσαν να διαβάζουν ξανά χρησιμοποιώντας την κεντρική τους όραση. Μετά από ένα χρόνο, αυτό αντιστοιχούσε σε βελτίωση 25 γραμμάτων, ή πέντε γραμμών, σε ένα οφθαλμολογικό διάγραμμα.

Η Sheila έχασε την βασική της όραση πριν από περίπου 30 χρόνια και περιγράφει την όρασή της ως δύο μαύρους δίσκους σε κάθε μάτι. Χρησιμοποιεί λευκό μπαστούνι για να μετακινείται, ενώ δεν μπορεί να διαβάσει ούτε τα μεγαλύτερα σήματα στο δρόμο.

Μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος πριν περίπου τρία χρόνια, η 70χρονη ασθενή δηλώνει ενθουσιασμένη: «Μπορώ να διαβάσω την αλληλογραφία μου, βιβλία, να λύσω σταυρόλεξα και Sudoku. Είναι καταπληκτικό, είμαι ένα πολύ χαρούμενο άτομο».

Το εμφύτευμα Prima δεν είναι ακόμη εγκεκριμένο και δεν διατίθεται εκτός κλινικών δοκιμών, ενώ το κόστος του παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, ο Mahi Muqit ελπίζει ότι θα είναι διαθέσιμο για ορισμένους ασθενείς του NHS «εντός λίγων ετών».

Η τεχνολογία θα μπορούσε μελλοντικά να βοηθήσει και άτομα με άλλες παθήσεις των ματιών. Ο Dr. Peter Bloomfield, διευθυντής έρευνας στη Macular Society, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «ενθαρρυντικά» για όσους δεν έχουν διαθέσιμες θεραπείες.

«Η τεχνητή όραση μπορεί να προσφέρει ελπίδα σε πολλούς, ειδικά μετά από απογοητεύσεις στις θεραπείες για ξηρή AMD. Παρακολουθούμε στενά την έγκριση του εμφυτεύματος Prima στο Ηνωμένο Βασίλειο και εάν θα είναι διαθέσιμο μέσω του NHS», αναφέρει ο Dr. Peter Bloomfield.

Οι δοκιμές δεν αναμένεται να βοηθήσουν όσους έχουν προβλήματα στο οπτικό νεύρο, που μεταφέρει σήματα από τον αμφιβληστροειδή στον εγκέφαλο.

