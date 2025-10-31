Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας»

Κατά τη διάρκεια της κηδείας, ο Άντριου φάνηκε να προσπαθεί να ξεκινήσει φιλική συζήτηση με τον ανιψιό του ενώ εκείνος αδιαφόρησε.

Η ένταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον θείο του, πρίγκιπα Άντριου, είχε ήδη αποτυπωθεί στις κάμερες, αρκετά πριν την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ για την αφαίρεση του τίτλου. Κατά τη διάρκεια της κηδείας της δούκισσας του Κεντ τον περασμένο μήνα, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μια αμήχανη στιγμή, που πλέον έχει ξεκάθαρη εξήγηση.

Το περιστατικό επανέρχεται με την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, που γνωστοποίησε ότι ο δυσφημισμένος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ θα αποκαλείται πλέον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, χάνοντας έτσι τον τίτλο του «Πρίγκιπα».

Κατά τη διάρκεια της κηδείας, στις 16 Σεπτεμβρίου, ο Άντριου φάνηκε να προσπαθεί να ξεκινήσει φιλική συζήτηση με τον ανιψιό του, λέγοντάς του: «Περάσαμε υπέροχα τότε, έτσι δεν είναι;», σύμφωνα με ειδικούς στην ανάγνωση χειλιών. Ο Ουίλιαμ δεν απάντησε και αδιαφόρησε.

Όταν ο Άντριου συνέχισε λέγοντας «και περάσαμε χρόνο μαζί», ο Ουίλιαμ περιορίστηκε σε ένα σιωπηλό νεύμα, αποφεύγοντας κάθε διάλογο.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κάθριν, στηρίζουν πλήρως την απόφαση του Καρόλου, με πηγές να αναφέρουν ότι ο Ουίλιαμ έχει αναλάβει πλέον καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν τον θείο του, προκειμένου να προστατεύσει τον πατέρα του που δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με το παλάτι, οι κυρώσεις κρίθηκαν «αναγκαίες» - μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της γυναίκας που κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε ότι ο Άντριου θα αποχωρήσει από το Royal Lodge και θα μετακομίσει σε κατοικία εντός της ιδιωτικής έκτασης του Σάντρινγκχαμ, με τη στήριξη του Βασιλιά Καρόλου.

Το τέλος του τίτλου «Δούκας του Γιορκ»

Το παλάτι επιβεβαίωσε πως ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου «Δούκας του Γιορκ» από τον Πίνακα των Ομότιμων και για τη διαγραφή των προσφωνήσεων «Πρίγκιπας» και «Βασιλική Υψηλότητά του».

Η απόφαση έρχεται μετά την έκδοση του αποκαλυπτικού βιβλίου της Τζιούφρε. Στα αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν, η Τζιούφρε περιγράφει τον Άντριου ως «αλαζόνα» που θεωρούσε τις προσωπικές σχέσεις προνόμιο της θέσης του.

Το μέλλον της οικογένειας

Παρά τις εξελίξεις, οι κόρες του Άντριου, Πριγκίπισσα Βεατρίκη και Πριγκίπισσα Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, σύμφωνα με τα Letters Patent του 1917 που εκδόθηκαν από τον βασιλιά Γεώργιο Ε΄. Ο Κάρολος φέρεται αποφασισμένος να τις προστατεύσει, καθώς δεν επιθυμεί οι αποφάσεις για τον αδερφό του να πλήξουν τις ίδιες.

