Συρία: Κλάπηκαν έξι μαρμάρινα αγάλματα της ρωμαϊκής εποχής από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Οι δράστες φέρεται να έσπασαν μια γυάλινη προθήκη τη Δευτέρα και ότι πιθανότατα είχαν κρυφτεί μέσα στο κτίριο μέχρι το βράδυ

Συρία: Κλάπηκαν έξι μαρμάρινα αγάλματα της ρωμαϊκής εποχής από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Αρχαία γλυπτά εκτίθενται σε μια ενότητα με τίτλο «Ο κόσμος των γυναικών» στο Εθνικό Μουσείο της Συρίας στη Δαμασκό, την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025.

AP/Αρχείου
Έξι αρχαία αγάλματα κλάπηκαν από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού, ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα πολιτισμού της Μέσης Ανατολής, το οποίο φιλοξενεί μια μεγάλη συλλογή αρχαιολογικών και καλλιτεχνικών θησαυρών της Συρίας.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγή του μουσείου, οι δράστες έσπασαν μια γυάλινη προθήκη τη Δευτέρα και ότι πιθανότατα είχαν κρυφτεί μέσα στο κτίριο μέχρι το βράδυ. Συνολικά κλάπηκαν έξι μαρμάρινα αγάλματα της ρωμαϊκής εποχής, όπως αναφέρει το Associated Press.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Δαμασκού, Οσάμα Μοχάμαντ Χαΐρ Άτκεχ. Ο αξιωματούχος είπε, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο SANA, ότι ομάδες ειδικών ερευνούν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και την ανάκτηση των κλεμμένων αρχαιοτήτων.

Συρία - Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Ένας επισκέπτης παρατηρεί αρχαία ψηφιδωτά που εκτίθενται στο Εθνικό Μουσείο της Συρίας στη Δαμασκό, την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025.

AP/Αρχείου

Μια άλλη πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «πολλοί εργαζόμενοι και φύλακες του μουσείου ανακρίθηκαν μετά την κλοπή, αλλά όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι».

Ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Μουσείων της Συρίας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απαγόρευσαν στους εργαζόμενους να μπουν στους εκθεσιακούς χώρους μετά την κλοπή. Σήμερα το μουσείο ήταν κλειστό, όπως κάθε Τρίτη.

Καθώς διατυπώνονταν φόβοι για πιθανές λεηλασίες, το μουσείο είχε κλείσει λίγο πριν ανατραπεί ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ από τον συνασπισμό των ισλαμιστών, στις 8 Δεκεμβρίου 2024, αλλά επαναλειτούργησε έναν μήνα αργότερα. Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει χιλιάδες αντικείμενα, από προϊστορικά εργαλεία μέχρι γλυπτά της ελληνικής και ρωμαϊκής περιόδου και έργα ισλαμικής τέχνης.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, πολλές αρχαιότητες μεταφέρθηκαν από τις επαρχίες όπου μαίνονταν οι συγκρούσεις στη Δαμασκό για να φυλαχθούν στο μουσείο.

