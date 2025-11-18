Mr Hammerhand: Έσπασε 293 καρύδια με το χέρι του σε ένα λεπτό και… ρεκόρ Γκίνες! - Δείτε βίντεο
Για να κάνει πιο δύσκολη την πρόκληση κρατούσε και ένα ωμό αυγό στην παλάμη του ενώ έσπαγε τον αριθμό-ρεκόρ καρυδιών
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα ιδιαίτερο παγκόσμιο ρεκόρ κατάφερε να σπάσει ένας άνδρας στη Γερμανία.
Ο επονομαζόμενος «Mr Hammerhand» («άνδρας με χέρι-σφυρί») κατάφερε να σπάσει 293 καρύδια με το χέρι του σε ένα λεπτό.
Για να κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πρόκληση, ενώ έκανε την απόπειρά του να σπάσει όσα περισσότερα καρύδια σε εξήντα δευτερόλεπτα, κρατούσε στο χέρι-σφυρί του και ένα ωμό αυγό.
Δεν πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια διάκριση, όσο ιδιαίτερη και αν είναι αυτή, για τον Mr. Hammerhand, καθώς ο άνδρας, χάρις στο χέρι-σφυρί του, διατηρεί 73 παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες, σύμφωνα με τη Daily Mail.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Επίσημη η αλλαγή έδρας για την αναμέτρηση με την Καϊράτ
17:09 ∙ LIFESTYLE
Μια νύχτα μόνο: Ο Νταγιάννος παίζει βρώμικο παιχνίδι στην Αρετή
14:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ