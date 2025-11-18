Mr Hammerhand: Έσπασε 293 καρύδια με το χέρι του σε ένα λεπτό και… ρεκόρ Γκίνες! - Δείτε βίντεο

Ένα ιδιαίτερο παγκόσμιο ρεκόρ κατάφερε να σπάσει ένας άνδρας στη Γερμανία.

Ο επονομαζόμενος «Mr Hammerhand» («άνδρας με χέρι-σφυρί») κατάφερε να σπάσει 293 καρύδια με το χέρι του σε ένα λεπτό.

Για να κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πρόκληση, ενώ έκανε την απόπειρά του να σπάσει όσα περισσότερα καρύδια σε εξήντα δευτερόλεπτα, κρατούσε στο χέρι-σφυρί του και ένα ωμό αυγό.

https://www.instagram.com/reel/DQ9W-0igVzX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δεν πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια διάκριση, όσο ιδιαίτερη και αν είναι αυτή, για τον Mr. Hammerhand, καθώς ο άνδρας, χάρις στο χέρι-σφυρί του, διατηρεί 73 παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες, σύμφωνα με τη Daily Mail.

