Tραμπ σε δημοσιογράφο των NYT: «Eίσαι άσχημη μέσα και έξω» - Γιατί τον εξόργισε το άρθρο της

Ο Τραμπ αποκάλεσε δημοσιογράφο των New York Times «άσχημη» σε μια νέα προσβολή προς γυναίκα δημοσιογράφο

Tραμπ σε δημοσιογράφο των NYT: «Eίσαι άσχημη μέσα και έξω» - Γιατί τον εξόργισε το άρθρο της

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια τελετής χάριτος για τις γαλοπούλες εν όψει της Ημέρας των Ευχαριστιών, Waddle και Gobble, στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε χθες σε δημοσιογράφο των New York Times , αποκαλώντας την «άσχημη μέσα και έξω», σε μία νέα προσβολή εναντίον γυναικών που εκπροσωπούν μέσα ενημέρωσης, αφού την περασμένη εβδομάδα αποκάλεσε μια συνάδελφό της «γουρουνάκι». Σε ανάρτηση στο Truth Social , ο Τραμπ επέκρινε την εφημερίδα για ένα άρθρο που υποστήριζε ότι είχε έλλειψη ενέργειας στα 80 του χρόνια, επιμένοντας ότι «ποτέ δεν είχε δουλέψει τόσο σκληρά στη ζωή του».

Ο Τραμπ στοχοποίησε συγκεκριμένα μία από τους συγγραφείς του άρθρου. «Η συγγραφέας της ιστορίας, η Κέιτι Ρότζερς, στην οποία έχει ανατεθεί να γράψει μόνο άσχημα πράγματα για μένα, είναι μια δημοσιογράφος τρίτης κατηγορίας που είναι άσχημη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά», έγραψε.

Οι φήμες γύρω από την υγεία του προέδρου κυκλοφορούν εδώ και μήνες, με περισσότερα ερωτήματα να εγείρονται αφότου ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία τον περασμένο μήνα. Ισχυρίστηκε ότι ήταν μέρος μιας τυπικής κλινικής εξέτασης και δεν αποκάλυψε ποιο μέρος του σώματος είχε αναλυθεί στην εξέταση.

s.jpg

Την Τρίτη, οι Times έγραψαν ότι ο Τραμπ έδειχνε «σημάδια κόπωσης» καθώς «αντιμετωπίζει την πραγματικότητα της γήρανσης στο αξίωμα». Ο Τραμπ, ο γηραιότερος πλέον άνθρωπος που ανέλαβε ποτέ την προεδρία, λέγεται ότι εμφανίστηκε νυσταγμένος σε μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο στις 6 Νοεμβρίου, όπου «τα βλέφαρά του έπεσαν μέχρι που τα μάτια του σχεδόν έκλεισαν και φαινόταν να κοιμάται κατά διαστήματα για αρκετά δευτερόλεπτα».

Ο Τσάρλι Στάντλαντερ, εκπρόσωπος της εφημερίδας, υπερασπίστηκε τους δημοσιογράφους της . «Η δημοσιογραφία των Times είναι ακριβής και βασίζεται σε άμεση δημοσιοποίηση των γεγονότων. Οι ύβρεις και οι προσωπικές προσβολές δεν το αλλάζουν αυτό, ούτε οι δημοσιογράφοι μας θα διστάσουν να καλύψουν αυτήν την κυβέρνηση απέναντι σε τακτικές εκφοβισμού όπως αυτή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Έμπειροι και σχολαστικοί δημοσιογράφοι όπως η Κέιτι Ρότζερς αποτελούν παράδειγμα για το πώς ένας ανεξάρτητος και ελεύθερος τύπος βοηθά τον αμερικανικό λαό να κατανοήσει καλύτερα την κυβέρνησή του και τους ηγέτες της», αναφέρει.

lucy.jpg

H Kάθριν Λούσι

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει ιστορικό εξαιρετικά προσωπικών επιθέσεων ιδίως σε γυναίκες δημοσιογράφους, χαρακτήρισε μία ρεπόρτερ του Bloomberg News «γουρουνάκι» κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης στο Air Force One πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες. Όταν η Κάθριν Λούσι, ανταποκρίτρια του Bloomberg στον Λευκό Οίκο, άρχισε να ρωτάει γιατί ο Τραμπ συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο σχετικά με τα αρχεία του Έπσταϊν «αν δεν υπάρχει τίποτα ενοχοποιητικό», ο Τραμπ την έδειξε και είπε: «Ησυχία. Ησυχία, γουρουνάκι».

Την περασμένη εβδομάδα, αφού δέχτηκε ερωτήσεις από τη Μαίρη Μπρους, ανταποκρίτρια του ABC News στον Λευκό Οίκο σχετικά με τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι και το σκάνδαλο Έπσταϊν, ο Τραμπ απάντησε «Δεν είναι η ερώτηση που με πειράζει. Είναι η στάση σου. Νομίζω ότι είσαι απαίσια δημοσιογράφος - είναι ο τρόπος που κάνεις αυτές τις ερωτήσεις», προσθέτοντας «Είσαι απαίσιος άνθρωπος και απαίσιος δημοσιογράφος».

Ο Τραμπ έχει μακρά ιστορία στο να επιφυλάσσει τις πιο σκληρές επικρίσεις του για τις γυναίκες, αποκαλώντας τις γυναίκες δημοσιογράφους «αηδιαστικές» και επικαλούμενος την έμμηνο ρύση για να απορρίψει τις ερωτήσεις της Μέγκιν Κέλι.

