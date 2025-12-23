Aποκάλυψη Reuters: Σε εξοπλιστικό πυρετό η Κίνα - Τοποθέτησε 100 διηπειρωτικούς πυραύλους σε σιλό

Η Κίνα πιθανότατα φόρτωσε περισσότερους από 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους σε σιλό, αναφέρει έκθεση του Πενταγώνου

Aποκάλυψη Reuters: Σε εξοπλιστικό πυρετό η Κίνα - Τοποθέτησε 100 διηπειρωτικούς πυραύλους σε σιλό
Στρατιωτικά οχήματα μεταφέρουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους DF-5B
ΚΟΣΜΟΣ
Η Κίνα είναι πιθανό να έχει τοποθετήσει περισσότερους από 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους σε τρία πεδία σιλό και δεν δείχνει καμία διάθεση για συνομιλίες ελέγχου των εξοπλισμών, σύμφωνα με προσχέδιο έκθεσης του Πενταγώνου, το οποίο υπογραμμίζει τις αυξανόμενες στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πεκίνου. Η Κίνα επεκτείνει και εκσυγχρονίζει το οπλοστάσιό της ταχύτερα από κάθε άλλη πυρηνική δύναμη, έχει χαρακτηρίσει ωστόσο τις αναφορές περί στρατιωτικής ενίσχυσης ως προσπάθειες «συκοφάντησης και δυσφήμησης της Κίνας και σκόπιμης παραπλάνησης της διεθνούς κοινότητας».

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με την Κίνα και τη Ρωσία. Ωστόσο, το προσχέδιο της έκθεσης του Πενταγώνου, το οποίο είδε το Reuters, ανέφερε ότι το Πεκίνο δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται. «Συνεχίζουμε να μη διαπιστώνουμε καμία διάθεση από το Πεκίνο για την προώθηση τέτοιων μέτρων ή για πιο ολοκληρωμένες συζητήσεις ελέγχου των εξοπλισμών», ανέφερε η έκθεση.

Ειδικότερα, η έκθεση σημείωνε ότι η Κίνα πιθανότατα έχει τοποθετήσει περισσότερους από 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους DF-31 στερεού καυσίμου σε πεδία σιλό κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Μογγολία – τα πιο πρόσφατα σε μια σειρά τέτοιων εγκαταστάσεων. Το Πεντάγωνο είχε αναφέρει στο παρελθόν την ύπαρξη των πεδίων, όχι όμως και τον αριθμό των πυραύλων που είχαν τοποθετηθεί.

1000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030

Η έκθεση ανέφερε ότι το απόθεμα πυρηνικών κεφαλών της Κίνας εξακολουθούσε να βρίσκεται στα χαμηλά των 600 μονάδων το 2024, γεγονός που αντανακλά «έναν βραδύτερο ρυθμό παραγωγής σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια». Ωστόσο, η έκθεση πρόσθεσε ότι η πυρηνική επέκταση της Κίνας συνεχίζεται και ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να έχει πάνω από 1.000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030.

Η Κίνα έχει δηλώσει ότι τηρεί μια «πυρηνική στρατηγική αυτοάμυνας και ακολουθεί πολιτική μη πρώτης χρήσης». Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξαναρχίσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων , αλλά δεν είναι σαφές ποια μορφή θα λάβει αυτό. Η εκτενής έκθεση του Πενταγώνου περιέγραφε λεπτομερώς την στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και ανέφερε ότι «η Κίνα αναμένει να είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει έναν πόλεμο στην Ταϊβάν μέχρι το τέλος του 2027».

Η Κίνα, η οποία θεωρεί την δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, δεν έχει ποτέ παραιτηθεί από τη χρήση βίας για την «επανένωση» με το νησί. Το Πεκίνο βελτίωσε τις στρατιωτικές του επιλογές για να καταλάβει την Ταϊβάν με «ωμή βία», ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι μια επιλογή θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιθέσεις 1.500-2.000 ναυτικά μίλια από την Κίνα.

Η έκθεση βλέπει το φως λιγότερους από δύο μήνες πριν από τη λήξη της συνθήκης New START του 2010, της τελευταίας συμφωνίας ελέγχου των πυρηνικών όπλων ΗΠΑ-Ρωσίας, η οποία περιορίζει τις πλευρές στην ανάπτυξη 1.550 στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών σε 700 συστήματα εκτόξευσης. Πολλοί ειδικοί φοβούνται ότι η λήξη της συμφωνίας θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια τριμερή κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών.

