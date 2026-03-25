Κολομβία: 69 νεκροί και πολιτική κόντρα για την αεροπορική τραγωδία του C-130 Hercules

Αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων της συντριβής του μεταγωγικού αεροσκάφους στην Κολομβία

Κολομβία: 69 νεκροί και πολιτική κόντρα για την αεροπορική τραγωδία του C-130 Hercules
Ακόμη ένας στρατιωτικός, επιβάτης στο μεταγωγικό αεροσκάφος της κολομβιανής πολεμικής αεροπορίας το οποίο συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας, αμέσως μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα της χώρας, υπέκυψε στα τραύματά του την Τρίτη, αυξάνοντας στους 69 νεκρούς τον επίσημο απολογισμό του δυστυχήματος, που είναι ένα από τα πιο πολύνεκρα στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας.

Το C-130 Hercules (Lockheed) κατέπεσε ένα χιλιόμετρο από τον διάδρομο από τον οποίο είχε μόλις απογειωθεί, στον νομό Πουτουμάγιο, σε τομέα της χώρας που διαρρέει ο Αμαζόνιος, κοντά στα σύνορα με το Περού.

Πάνω στο αεροσκάφος βρίσκονταν 126 στρατιωτικοί και πυρομαχικά, διευκρινίστηκε στον νεότερο απολογισμό των αρχών. 57 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, όπως και κάτοικοι που έσπευσαν στον τόπο της καταστροφής για να βοηθήσουν, αγνοώντας την παρουσία πυρομαχικών, που ανεφλέγησαν εξαιτίας της φωτιάς μετά τη συντριβή.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατηγόρησε τον προκάτοχό του Ιβάν Ντούκε (2018-2022) για τη σύμβαση απόκτησης του πεπαλαιωμένου αεροσκάφους -έκανε λόγο για «παλιοσίδερα»-, κατασκευασμένου το 1983.

«Γιατί αγοράσατε τόσο παλιό αεροσκάφος; Ποιος σας συμβούλευσε να κάνετε αυτή την ανοησία;» απαίτησε να μάθει μέσω X, ενώ υπογράμμισε πως είχε ζητήσει πριν από έναν χρόνο να αντικατασταθούν τα C-130.

Ο Ντούκε ανταπέδωσε τα φραστικά πυρά, χαρακτηρίζοντας -μεταξύ άλλων- τον Πέτρο «φθηνό» και «στερούμενο ευφυίας» κι απαιτώντας «έρευνα για το βάρος» του αεροπλάνου κατά την απογείωση και το μήκος του διαδρόμου. Να σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο στο Πουέρτο Λεγκίσαμο είναι μικρό για να φιλοξενήσει τέτοια αεροσκάφη.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Το υπουργείο Άμυνας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο η συντριβή να οφειλόταν σε ενέργεια ανταρτών που δρουν στην περιοχή αυτή, όπου είναι γνωστό πως καλλιεργείται κόκα.

