Μητέρα ευνούχισε και έκαψε τον σύντροφό της που προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της

Η 42χρονη μητέρα είχε ομολογήσει τη δολοφονία και την Τρίτη δικάστηκε με την ετυμηγορία να είναι υπέρ της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η 42χρονη Έρικα Περέιρα ντα Σιλβέιρα Βισέντε δολοφόνησε τον σύντροφό της όταν προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της.
  • Η μητέρα κατηγορήθηκε για τη δολοφονία, τον ευνουχισμό και την καύση του θύματος, αλλά το δικαστήριο την έκρινε αθώα.
  • Η Έρικα ισχυρίστηκε ότι ενήργησε για να προστατεύσει την κόρη της και αρνήθηκε ότι νάρκωσε ή είχε σεξουαλική σχέση με το θύμα.
  • Το δικαστικό σώμα έλαβε υπόψη την υπεράσπιση και απάλλαξε τη μητέρα από όλες τις κατηγορίες.
  • Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βίαιων αντιδράσεων κατά παιδόφιλων στη Βραζιλία.
Τα ξημερώματα της 11ης Μαρτίου 2025, η Έρικα Περέιρα ντα Σιλβέιρα Βισέντε ξύπνησε από τις κραυγές της κόρης της. Μπαίνοντας στο υπνοδωμάτιό της, βρήκε τον σύντροφό της πάνω από το κορίτσι στο κρεβάτι, με το παντελόνι κατεβασμένο, προσπαθώντας να της κλείσει το στόμα.

Η αντίδρασή της ήταν ακαριαία, έσυρε τον άνδρα μέχρι το σαλόνι, πήρε ένα μαχαίρι και τον μαχαίρωσε επανειλημμένα, κόβοντάς του τα γεννητικά όργανα.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός νεαρού που άκουσε τον θόρυβο και μπήκε στο σπίτι, έσυρε το πτώμα σε μια κοντινή δασώδη περιοχή, όπου του έβαλε φωτιά.

Αυτό ισχυρίστηκε η 42χρονη μητέρα κατά ενώπιον του δικαστηρίου στο Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας, όπου δικάστηκε την Τρίτη για τη δολοφονία του Έβερτον Αμάρο ντα Σίλβα, πέρυσι στη συνοικία Τακουαρίλ.

Το δικαστικό σώμα με πλειοψηφία των ενόρκων την έκρινε αθώα, απαλλάσσοντάς την από όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Έρικα φέρεται να νάρκωσε το θύμα, να το στραγγάλισε και να το χτύπησε με ένα κομμάτι ξύλου, να του έκοψε τα γεννητικά όργανα ενώ ήταν ακόμα ζωντανός και να έβαλε φωτιά στο σώμα του, με τη βοήθεια ενός ανηλίκου.

Η Εισαγγελία υποστήριξε ότι το έγκλημα διαπράχθηκε με σκληρά μέσα και με τρόπο που δυσχέρανε την άμυνα του θύματος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της όμως η Έρικα είχε δώσει μια διαφορετική εκδοχή. Είπε ότι γνώριζε τον Έβερτον από την παιδική της ηλικία και ότι αυτός σύχναζε στο σπίτι της. Δύο εβδομάδες πριν το έγκλημα, ανακάλυψε ότι έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου στην κόρη της, η οποία τότε ήταν 11 ετών.

Η Έρικα αρνήθηκε ότι είχε ναρκώσει το θύμα ή ότι είχε σεξουαλική σχέση μαζί του εκείνη τη νύχτα, πείθοντας το δικαστήριο.

Η μητέρα μετά τη σύλληψή της είχε ομολογήσει τη δολοφονία, αλλά πρόσθεσε ότι το έκανε μόνο για να προστατεύσει την κόρη της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παιδόφιλος βρήκε βίαιο θάνατο στη Βραζιλία.

Ο καταδικασμένος παιδόφιλος João Ferreira da Silva, 46 ετών, έπεσε θύμα ενέδρας και πυροβολήθηκε θανάσιμα στο δρόμο, μία μέρα μετά την αποφυλάκισή του.

Είχε καταδικαστεί σε 42 χρόνια φυλάκισης για τη βίαιη δολοφονία, στις 28 Οκτωβρίου 2005, του εννιάχρονου Bruno Aparecido dos Santos, αφού τον παρέσυρε σε ένα εργοτάξιο και τον κακοποίησε σεξουαλικά, πριν τον σκοτώσει και τον θάψει. Ο παιδεραστής δολοφόνος συνελήφθη 10 ημέρες αργότερα, αφού επιτέθηκε σε ένα άλλο παιδί, για το οποίο του επιβλήθηκαν επιπλέον 10 χρόνια κάθειρξης.

