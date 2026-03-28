ΗΠΑ: Οσμή από χημικά προκαλεί «έμφραγμα» σε πέντε αεροδρόμια

Ένα αεροσκάφος της Republic Airways απογειώνεται από το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρήγκαν στη Ουάσινγκτον, την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012. Το Καπιτώλιο διακρίνεται απέναντι από τον ποταμό Ποτόμακ.

Τα αεροδρόμια που εξυπηρετούν την Ουάσινγκτον, τη Βαλτιμόρη και ορισμένες πόλεις της Βιρτζίνια ανέστειλαν για λίγο όλες τις πτήσεις το βράδυ της Παρασκευής λόγω έντονης χημικής οσμής στο κέντρο πτήσεων που ελέγχει την κυκλοφορία προς τα αεροδρόμια.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ FAA, Κρίστεν Άλσοπ, δήλωσε ότι η εκκένωση του κέντρου ελέγχου Potomac Tracon, προκάλεσε καθυστερήσεις πτήσεων, ωστόσο «οι ελεγκτές επιστρέφουν στην εργασία τους και τα αεροδρόμια αναμένεται να επανέλθουν σύντομα στο φυσιολογικό».

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Βαλτιμόρης-Ουάσινγκτον ανέφερε ότι η απαγόρευση εδάφους της FAA που επηρέαζε τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο είχε αρθεί, αλλά ότι «αναμένονται καθυστερήσεις απόψε».

Ήταν η δεύτερη φορά αυτόν τον μήνα που τα αεροδρόμια της περιοχής ανακοίνωσαν αναστολή πτήσεων λόγω χημικής οσμής στις εγκαταστάσεις του Ποτόμακ. Η προηγούμενη στάση εδάφους, διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Η εκκένωση προκάλεσε προβλήματα στο Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν, το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες, το Διεθνές Αεροδρόμιο Θέργκουντ Μάρσαλ της Βαλτιμόρης/Ουάσινγκτον, το αεροδρόμιο Σάρλοτσβιλ-Άλμπεμαρλ και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ρίτσμοντ στη Βιρτζίνια.

Διαβάστε επίσης