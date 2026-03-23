Πράκτορες της ICE στα αμερικανικά αεροδρόμια με εντολή Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπεύθυνος για τα σύνορα, Τομ Χόμαν, επιβεβαίωσαν ότι η κυβέρνηση αποστέλλει πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στα αεροδρόμια των ΗΠΑ από τη Δευτέρα, προκειμένου να συνδράμουν στην ασφάλεια εν μέσω εξαιρετικά μεγάλων ουρών – και να βοηθήσουν τους υπαλλήλους ασφαλείας των αεροδρομίων, οι οποίοι εργάζονται χωρίς μισθό από τις 14 Φεβρουαρίου λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Η ICE θα μεταβεί στα αεροδρόμια για να βοηθήσει τους υπέροχους πράκτορες της [Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών] που παρέμειναν στη δουλειά τους παρά» το κλείσιμο που προκλήθηκε από το αδιέξοδο στο αμερικανικό Γερουσία σχετικά με αυστηρότερους κανονισμούς για την επιβολή της ομοσπονδιακής μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Ωστόσο παραμένει ασαφές ποιες αρμοδιότητες θα έχουν οι αξιωματικοί της ICE, ενώ ο Χόμαν δήλωσε την Κυριακή ότι οι λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό οριστικοποίηση.

«Υπάρχουν υπάλληλοι της TSA που φυλάσσουν τις εξόδους. Υπάρχουν άνθρωποι που εισέρχονται από τις εξόδους. Σίγουρα ένας άρτια εκπαιδευμένος αξιωματικός της ICE μπορεί να φυλάξει μια έξοδο, να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι δεν θα περάσουν από αυτές τις εξόδους, δεν θα εισέλθουν στο αεροδρόμιο από τις εξόδους», δήλωσε στο CNN.

«Τέτοια πράγματα ανακουφίζουν τον υπάλληλο της TSA, ώστε να πάει στον έλεγχο και να μειώσει τις ουρές. Δεν βλέπω έναν πράκτορα της ICE να κοιτάζει μια μηχανή ακτίνων Χ, επειδή δεν είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό. Υπάρχουν ορισμένα τμήματα της ασφάλειας που αναλαμβάνει η TSA, από τα οποία μπορούμε να τους απομακρύνουμε και να τους τοποθετήσουμε σε εξειδικευμένες θέσεις, βοηθώντας τους να μειώσουν τις ουρές».

Περισσότεροι από 400 πράκτορες της TSA έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους από την έναρξη της μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, σύμφωνα με το NBC News, ενώ άλλοι δηλώνουν άρρωστοι. Έχουν σημειωθεί εξουθενωτικές, πολύωρες αναμονές στα σημεία ελέγχου ασφαλείας που διαχειρίζεται η TSA σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ.

Εικόνες έδειξαν ουρές που έφταναν μέχρι το πάρκινγκ στο αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης την Κυριακή.

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας έχουν μπλοκάρει τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), το οποίο εποπτεύει την TSA, ζητώντας μεταρρυθμίσεις μετά τη δολοφονία των Αμερικανών πολιτών Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι από υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Ο Έβερετ Κέλι, πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους της TSA, καταδίκασε το σχέδιο του Τραμπ, αναφέροντας σε δήλωσή του ότι οι πράκτορες της ICE δεν είναι εκπαιδευμένοι ή πιστοποιημένοι στην αεροπορική ασφάλεια.

Μια κοινή δήλωση από τα συνδικάτα των αεροσυνοδών των ΗΠΑ επέκριναν αυτό που χαρακτήρισαν ως την αποτυχία πληρωμής των εργαζομένων της TSA και την επιλογή «να δημιουργηθεί χάος στα αεροδρόμιά μας».





Διαβάστε επίσης