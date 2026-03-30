Ισραήλ: Σε διαθεσιμότητα τάγμα εφέδρων για επίθεση σε συνεργείο του CNN στη Δυτική Όχθη - Βίντεο

Το τάγμα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα αποτελεί την εφεδρική δύναμη μιας μονάδας πεζικού που δημιουργήθηκε για να ενσωματώσει υπερορθόδοξους Εβραίους στον στρατό, διατηρώντας τις θρησκευτικές τους ιδιαιτερότητες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ανέστειλε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες ενός τάγματος εφέδρων που εμπλέκεται στην κράτηση και επίθεση εναντίον δημοσιογραφικής ομάδας του CNN στη Δυτική Όχθη την περασμένη εβδομάδα, ενώ ένας στρατιώτης απομακρύνθηκε από τη στρατιωτική υπηρεσία.

Το τάγμα εφέδρων, που αποτελείται από εκατοντάδες εφέδρους οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στο υπερορθόδοξο τάγμα πεζικού Netzah Yehuda, θα αποσυρθεί άμεσα από τη Δυτική Όχθη και θα μεταφερθεί σε πρόγραμμα εκπαίδευσης μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με αξιωματούχο του στρατού.

Η αυστηρή αυτή πειθαρχική παρέμβαση του αρχηγού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Eyal Zamir, θεωρείται πρωτοφανής τόσο σε ταχύτητα όσο και σε εύρος, καθώς ανακοινώθηκε περίπου 48 ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού από το CNN. Η κίνηση φαίνεται επίσης να αντανακλά αυξανόμενη ανησυχία στους κόλπους του ισραηλινού συστήματος ασφαλείας για την κλιμάκωση της βίας Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Η απόφαση ελήφθη μετά το περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη στο παλαιστινιακό χωριό Tayasir, όπου ο δημοσιογράφος Jeremy Diamond και το συνεργείο του κάλυπταν τις συνέπειες βίαιης επίθεσης εποίκων που είχαν δημιουργήσει παράνομο φυλάκιο στην περιοχή.

Στρατιώτες κράτησαν το συνεργείο, ενώ ένας από αυτούς έπιασε από τον λαιμό τον φωτορεπόρτερ του CNN Κύριλο Θεόφιλο (Cyril Theophilos), ρίχνοντάς τον στο έδαφος και προκαλώντας ζημιές στην κάμερά του.

Η επίθεση εναντίον του Θεόφιλου θα διερευνηθεί από τη στρατιωτική αστυνομία του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) χαρακτήρισαν το περιστατικό «σοβαρή ηθική και επαγγελματική αποτυχία», σημειώνοντας ότι «τα πρότυπα συμπεριφοράς και πειθαρχίας που επιδείχθηκαν δεν συνάδουν με τις αξίες του IDF».

«Τα όπλα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση της αποστολής και ποτέ για εκδίκηση. Δεν θα ανεχθούμε τέτοια περιστατικά στις τάξεις του στρατού», ανέφερε ο Ζαμίρ.

Το τάγμα θα υποβληθεί σε εκπαίδευση «με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών και ηθικών του βάσεων», ενώ η διοίκηση της Κεντρικής Διοίκησης θα αποφασίσει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε επιχειρησιακή δράση.

Το τάγμα Netzah Yehuda και οι επικρίσεις

Το τάγμα που τέθηκε σε διαθεσιμότητα αποτελεί την εφεδρική δύναμη του Netzah Yehuda, μιας μονάδας πεζικού που δημιουργήθηκε για να ενσωματώσει υπερορθόδοξους Εβραίους στον στρατό, διατηρώντας θρησκευτικές ιδιαιτερότητες όπως ο διαχωρισμός φύλων και η αυστηρή τήρηση θρησκευτικών κανόνων.

Τα τελευταία χρόνια όμως η μονάδα που δρα κυρίως στη Δυτική Όχθη, έχει προσελκύσει μέλη ακραίων ομάδων εποίκων, όπως η οργάνωση Hilltop Youth.

Δηλώσεις στρατιωτών και αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της κράτησης του συνεργείου, αρκετοί στρατιώτες δήλωσαν στην κάμερα ότι πιστεύουν πως ολόκληρη η Δυτική Όχθη ανήκει στους Εβραίους και ότι ενεργούσαν για να εκδικηθούν τον φερόμενο φόνο Ισραηλινού εποίκου λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ένας στρατιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε με το όνομα Meir, παραδέχθηκε ότι το φυλάκιο στο Ταγιασίρ είναι παράνομο, αλλά είπε ότι «σιγά-σιγά» θα νομιμοποιηθεί με τη βοήθειά του. Τη Δευτέρα απομακρύνθηκε από τη στρατιωτική υπηρεσία.

Παράλληλα, ο διοικητής του τάγματος, ο διοικητής λόχου, ο υπαρχηγός λόχου και ένας λοχίας δέχθηκαν επίπληξη από τους ανωτέρους τους.

Ο υπερσυντηρητικός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Itamar Ben Gvir επέκρινε την απόφαση να τεθεί σε διαθεσιμότητα το τάγμα, χαρακτηρίζοντάς την «σοβαρό λάθος που βλάπτει τους μαχητές μας και την αποτρεπτική ικανότητα του Ισραήλ».

Το ρεπορτάζ του CNN προκάλεσε μεγάλη απήχηση στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, φέρνοντας στο προσκήνιο, σπάνια για το εσωτερικό κοινό, τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τον ρόλο του ισραηλινού στρατού σε τέτοια περιστατικά.

Ο επικεφαλής του κόμματος Δημοκρατών στο Ισραήλ, Yair Golan και πρώην υπαρχηγός του στρατού, κάλεσε τον Ζαμίρ να ξεκαθαρίσει ότι «δεν υπάρχει "επιτρεπόμενη" τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία και αντιμετωπίζεται με σιδηρά πυγμή».

Τέλος, η Ένωση Δημοσιογράφων του Ισραήλ ζήτησε την πλήρη δίωξη των στρατιωτών που επιτέθηκαν βίαια στο συνεργείο.

Η πειθαρχική απόφαση ελήφθη μία ημέρα μετά τη δημόσια συγγνώμη του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχη Nadav Shoshani, προς το CNN για το περιστατικό και τη δέσμευση για ταχεία έρευνα.

