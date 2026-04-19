Επιστημονική ανατροπή: Η κλιματική αλλαγή και οι εισβολείς «σκότωσαν» την πανίδα της Χαβάης

Snapshot Η εξαφάνιση 18 ειδών πουλιών στη Χαβάη οφείλεται κυρίως σε κλιματική αλλαγή, εισβολείς ξένων ειδών και αλλαγές στη χρήση γης, όχι στο κυνήγι από τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Δέκα από τα 18 εξαφανισμένα είδη είχαν ήδη χαθεί πριν από την άφιξη των ανθρώπων στη Χαβάη.

Η μελέτη καταρρίπτει το αποικιακό αφήγημα που κατηγορεί τους αυτόχθονες για την οικολογική καταστροφή του αρχιπελάγους.

Η έρευνα υπογραμμίζει την ανάγκη αποκατάστασης των αγρο

οικοσυστημάτων υγροτόπων για την ανάκαμψη των σπάνιων ειδών πουλιών στη Χαβάη.

Η προστασία της φύσης πρέπει να ενισχυθεί μέσω της συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες και της επανεξέτασης παλαιών θεωριών.

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης στο Mānoa έρχεται να ανατρέψει ένα αφήγημα μισού αιώνα, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική ένδειξη πως οι αυτόχθονες πληθυσμοί οδήγησαν στην εξαφάνιση τα ενδημικά πτηνά του αρχιπελάγους μέσω του κυνηγιού.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ecosphere, καταρρίπτει έναν μακροχρόνιο μύθο και προτείνει μια νέα, ολοκληρωμένη θεωρία για την απώλεια της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα πτηνά εξαφανίστηκαν λόγω ενός συνδυασμού κλιματικής αλλαγής, εισβολέων ξένων ειδών και αλλαγών στη χρήση γης — παράγοντες που προϋπήρχαν της άφιξης των Πολυνήσιων ή προέκυψαν μετά την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία.

Καταρρίπτοντας το «Αποικιακό αφήγημα»

Η μελέτη επισημαίνει ότι η επιστήμη συχνά επηρεάζεται από την προκατάληψη ότι ο άνθρωπος είναι αναπόφευκτα φορέας «οικοκτονίας».

«Αυτή η ιδέα έχει διαμορφώσει το κυρίαρχο αφήγημα στην προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο αυτόματα ρίχνει την ευθύνη στους πρώτους ανθρώπους —τους αυτόχθονες— ενός τόπου», δηλώνει ο Kawika Winter, αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας της Χαβάης.

Η περίπτωση αυτή θυμίζει τα ευρήματα του 2024 για το Νησί του Πάσχα, όπου γενετικές εξετάσεις απέδειξαν ότι οι κάτοικοι δεν κατέστρεψαν το οικοσύστημά τους, ανατρέποντας τη θεωρία της «οικολογικής αυτοκτονίας» που συχνά συνοδεύει τις περιγραφές «πρωτόγονων» πολιτισμών.

Τα στοιχεία των απολιθωμάτων

Επανεξετάζοντας τα δεδομένα χωρίς προκαταλήψεις, οι ερευνητές διαπίστωσαν δύο κρίσιμα στοιχεία:

Από τα 18 είδη που εξαφανίστηκαν, τα 10 είχαν ήδη χαθεί πριν πατήσει το πόδι του ο άνθρωπος στη Χαβάη. Η εξαφάνιση των υπολοίπων συνδέεται στενότερα με τις κλιματικές μεταβολές (από το Πλειστόκαινο στο Ολόκαινο) και την εισαγωγή ξένων ειδών (όπως οι αρουραίοι και οι ιοί της γρίπης), παρά με την αποδάσωση ή το κυνήγι.

Ο δρόμος προς την ανάκαμψη

Τα συμπεράσματα της μελέτης αναμένεται να μετασχηματίσουν τις δράσεις διατήρησης στη Χαβάη. Η έρευνα δείχνει ότι τα απειλούμενα υδρόβια πτηνά γνώρισαν τη μεγαλύτερη ακμή τους ακριβώς πριν την άφιξη των Ευρωπαίων, όταν η διαχείριση των υγροτόπων αποτελούσε κεντρικό πυλώνα της κοινωνίας των αυτόχθονων Χαβανέζων.

«Αν θέλουμε να μετατρέψουμε τα νησιά μας από "Πρωτεύουσα των Εξαφανίσεων" σε "Πρωτεύουσα της Ανάκαμψης", πρέπει να αποκαταστήσουμε τη σχέση μεταξύ φύσης και κοινοτήτων», τονίζει η καθηγήτρια Melissa Price. Η αποκατάσταση των αγρο-οικοσυστημάτων των υγροτόπων θεωρείται πλέον το «κλειδί» για να ευημερήσουν ξανά τα σπάνια είδη της Χαβάης.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

