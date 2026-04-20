Σεισμός 7,5R στην Ιαπωνία: Κύματα τσουνάμι πλήττουν τις ακτές - «Μεταβείτε σε υψηλότερα σημεία»

Snapshot Σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4:52 μ.μ. τοπική ώρα στην Ιαπωνία, προκαλώντας κύματα τσουνάμι ύψους έως 80 εκατοστών και προειδοποιήσεις για κύματα έως 3 μέτρων.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι κάλεσε τους πολίτες στις πληγείσες περιοχές να μεταβούν σε υψηλότερα σημεία και να εκκενώσουν με ασφάλεια.

Οι νομαρχίες Ιβάτε, Αομόρι και το βόρειο νησί Χοκάιντο ήταν οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με εντολές εκκένωσης σε πόλεις

λιμάνια όπως το Οτσούτσι και το Καμάισι.

Η κυβέρνηση συγκρότησε ομάδα έκτακτης ανάγκης και εξετάζει τις πιθανές ζημιές και θύματα από τον σεισμό και το τσουνάμι.

Τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας στην Αομόρι διακόπηκαν και πλοία απέπλευσαν από λιμάνια του Χοκάιντο εν αναμονή των κυμάτων.

Προειδοποίηση στους πολίτες των περιοχών που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, ώστε να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία, έκανε η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός, Σανάε Τακαΐτσι, μετά τον σεισμό των 7,5R.

Τα μεγαλύτερα κύματα αναμένονταν να πλήξουν τις νομαρχίες Ιβάτε και Αομόρι, στην κορυφή του κύριου νησιού Χονσού της Ιαπωνίας, καθώς και το βόρειο νησί Χοκάιντο.

Λίγα λεπτά μετά τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε στις 4:52 μ.μ. τοπική ώρα είχαν καταγραφεί κύματα τσουνάμι ύψους έως και 80 εκατοστών, ενώ παρέμειναν οι προειδοποιήσεις για κύματα ύψους έως και 3 μέτρων.

Japan coastline after 7.4 earthquake strikes https://t.co/B5hREyC7mT — Reuters (@Reuters) April 20, 2026

Αρκετές πόλεις-λιμάνια, όπως το Οτσούτσι και το Καμάισι - και οι δύο επλήγησαν σοβαρά από έναν ισχυρό σεισμό και τσουνάμι το 2011 - εξέδωσαν εντολές εκκένωσης για χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει συστήσει μια ομάδα έκτακτης ανάγκης και κάλεσε τους πολίτες στις πληγείσες περιοχές να εκκενώσουν τις περιοχές με ασφάλεια.

The moment 7.4 magnitude earthquake struck Japan pic.twitter.com/4tT4ZCgZhb — Surajit (@surajit_ghosh2) April 20, 2026

«Εξετάζονται τώρα πιθανές ζημιές και θύματα», δήλωσε η Τακαΐτσι σε δημοσιογράφους στα γραφεία της στο Τόκιο.

Πλοία απέπλευσαν από το λιμάνι Χατσίνοχε στο Χοκάιντο εν αναμονή των κυμάτων, σύμφωνα με πλάνα που μεταδόθηκαν στο NHK, καθώς στην οθόνη εμφανιζόταν μια ειδοποίηση «Τσουνάμι! Εκκενώστε!».

Τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας στην Αομόρι διακόπηκαν λόγω των σεισμών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Διαβάστε επίσης