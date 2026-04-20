Πεζεσκιάν: Αντιφατικά τα μηνύματα των Αμερικανών - Οι Ιρανοί δεν υποτάσσονται στην βία

Ο πρόεδρος του Ιράν επικρίνει τα «αντιφατικά μηνύματα» που εκπέμπουν οι ΗΠΑ εν όψει των συνομιλιών στο Πακιστάν

Εύη Απολλωνάτου

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

  • Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν καταλογίζει στις ΗΠΑ αντιφατικάύματα και αμφιβολία για τη δέσμευσή στον διάλογο.
  • Το Ιράν εξετάζει θετικά τη συμμετοχή του στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, χωρίς όμως να έχει ληφθεί τελική απόφαση.
  • Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν.
  • Οι ΗΠΑ έχουν στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για τον νέο γύρο συνομιλιών, παρά την αρχική άρνηση του Ιράν.
  • Το ιρανικό καθεστώς κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες και αρνείται την υποταγή στη βία.
Αντιφατικά μηνύματα καταλόγισε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν στους Αμερικανούς ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

«Η τήρηση των δεσμεύσεων αποτελεί τη βάση ενός ουσιαστικού διαλόγου. Η βαθιά ιστορική δυσπιστία του Ιράν απέναντι στη συμπεριφορά της αμερικανικής κυβέρνησης παραμένει, ενώ τα μη εποικοδομητικά και αντιφατικά μηνύματα από αμερικανούς αξιωματούχους μεταφέρουν ένα πικρό μήνυμα: επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν. Οι Ιρανοί δεν υποτάσσονται στην βία», έγραψε στο Χ ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ιράν: Εξετάζει θετικά να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν

Αλλαγή παρατηρείται στην στάση του Ιράν καθώς φαίνεται να «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν παρά την αρχική άρνησή του.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι το Ιράν επανεξετάζει την απόφαση να αποσυρθεί από τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Ο αξιωματούχος εξήρε τις «θετικές» προσπάθειες του Πακιστάν να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Αυτό θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή του Ιράν στον επόμενο γύρο συνομιλιών, με την Τεχεράνη να «εξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες», ανέφερε ο αξιωματούχος. Ωστόσο, ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό. 11 Απριλίου 2026

Η δήλωση έρχεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρετ Κούσνερ βρίσκονται καθ' οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για έναν νέο γύρο συνομιλιών. «Κατευθύνονται προς τα εκεί τώρα. Θα φτάσουν εκεί απόψε», δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ο Τραμπ.

Το Ιράν είχε απορρίψει μια πρόταση των ΗΠΑ για έναν δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την Τετάρτη. Το ιρανικό καθεστώς «δεν είχε κανένα σχέδιο για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων», δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά τις συνομιλίες.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, που αποτελεί βασικό μεσολαβητή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, είπε νωρίτερα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ αποτελεί εμπόδιο στις συνομιλίες.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επέβαλαν τον αποκλεισμό την περασμένη εβδομάδα και κατάσχεσαν ένα πλοίο με ιρανική σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο στρατός χρησιμοποίησε βία για να εμποδίσει τη διέλευση γύρω από τα ιρανικά λιμάνια.

