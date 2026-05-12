Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα
Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τη Νότια Αφρική τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τo Κέιπ Τάουν και την ευρύτερη επαρχία να πλήττονται ιδιαίτερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 10 νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η προεδρία, με το Κέιπ Τάουν και την επαρχία να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα εξαιτίας πτώσεων δέντρων στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τρίτος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν προσπάθησε να περάσει ποτάμι το σαββατοκύριακο.
Εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες», ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα ενημέρωσε ότι κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής», αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του.
Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν οροφές από μεταλλικά ελάσματα να παρασύρονται από ριπαίους ανέμους, δέντρα πεσμένα σε δρόμους και οδικούς άξονες πλημμυρισμένους.
Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των αερολιμένων «της Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ», ενημέρωσε εξάλλου η μεγάλη εταιρεία διαχείρισης των νοτιοαφρικανικών αεροδρομίων ACSA.