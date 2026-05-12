Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Snapshot Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και σφοδρών ανέμων.

Η Κέιπ Τάουν και η γύρω περιοχή επλήγησαν ιδιαίτερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής εξαιτίας της κατάστασης.

Οι άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, όπως μεταλλικές οροφές και πεσμένα δέντρα σε δρόμους.

Η λειτουργία των αεροδρομίων της Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ επηρεάστηκε από την κακοκαιρία. Snapshot powered by AI

Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 10 νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η προεδρία, με το Κέιπ Τάουν και την επαρχία να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα εξαιτίας πτώσεων δέντρων στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τρίτος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν προσπάθησε να περάσει ποτάμι το σαββατοκύριακο.

At least three people have now been confirmed dead following severe weather-related incidents today in the Western Cape, South Africa.



Video credit to the owner. pic.twitter.com/WeOMxpNo3E

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 11, 2026



Εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες», ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα ενημέρωσε ότι κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής», αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν οροφές από μεταλλικά ελάσματα να παρασύρονται από ριπαίους ανέμους, δέντρα πεσμένα σε δρόμους και οδικούς άξονες πλημμυρισμένους.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των αερολιμένων «της Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ», ενημέρωσε εξάλλου η μεγάλη εταιρεία διαχείρισης των νοτιοαφρικανικών αεροδρομίων ACSA.