Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τη Νότια Αφρική τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τo Κέιπ Τάουν και την ευρύτερη επαρχία να πλήττονται ιδιαίτερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και σφοδρών ανέμων.
  • Η Κέιπ Τάουν και η γύρω περιοχή επλήγησαν ιδιαίτερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής εξαιτίας της κατάστασης.
  • Οι άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, όπως μεταλλικές οροφές και πεσμένα δέντρα σε δρόμους.
  • Η λειτουργία των αεροδρομίων της Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ επηρεάστηκε από την κακοκαιρία.
Snapshot powered by AI

Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 10 νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η προεδρία, με το Κέιπ Τάουν και την επαρχία να δοκιμάζονται ιδιαίτερα.

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα εξαιτίας πτώσεων δέντρων στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τρίτος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν προσπάθησε να περάσει ποτάμι το σαββατοκύριακο.

Εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες», ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα ενημέρωσε ότι κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής», αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν οροφές από μεταλλικά ελάσματα να παρασύρονται από ριπαίους ανέμους, δέντρα πεσμένα σε δρόμους και οδικούς άξονες πλημμυρισμένους.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των αερολιμένων «της Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ», ενημέρωσε εξάλλου η μεγάλη εταιρεία διαχείρισης των νοτιοαφρικανικών αεροδρομίων ACSA.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 12 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δεν υπήρχε σιγή» στο μέτωπο παρά την εκεχειρία που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σαρώνουν τη Νότια Αφρική

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Πολιτικά υποκινούμενο» το αμερικανικό σχέδιο απόφασης για το Ορμούζ στον ΟΗΕ

02:50ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ)

02:24ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Β'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

01:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε όσους διευκόλυναν εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στις Τρεις Γέφυρες

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Η τεχνητή νοημοσύνη «έσβησε» τις ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ο μικρός λυράρης που συγκίνησε με το τραγούδι που έπαιξε

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Το βίντεο «ειρηνικής συνύπαρξης» της Κίνας πριν από την επίσκεψη Τραμπ

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν κρυφές επιθέσεις στο Ιράν

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Times: Πιέσεις προς τον Στάρμερ να παραιτηθεί - Κρίσιμο το αυριανό υπουργικό συμβούλιο

23:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασήμι: Η τιμή του εκτοξεύεται – Επιστρέφουν τα ιστορικά υψηλά; - «Παγιδευμένος» ο χρυσός

23:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Αυστηρό πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο σεφ με τα 18 αστέρια Michelin: Ο «διανοούμενος της κουζίνας» - Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αμάξι, «πέταξε» και προσγειώθηκε πάνω σε φανάρι

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση στην κυκλοφορία φορτηγών στη διώρυγα της Κορίνθου από την Τετάρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:58LIFESTYLE

Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα παίχτη – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του – Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

21:28TRAVEL

Σε αυτό το ελληνικό νησί δεν υπάρχει σκουπίδι - Ύμνοι από γερμανικό περιοδικό

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εισρέει ψυχρό κύμα από τα Βαλκάνια - Πότε πέφτει ξανά η θερμοκρασία

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στις Τρεις Γέφυρες

22:01LIFESTYLE

Τέλος μέχρι νεωτέρας το Survivor: Σοβαρό ατύχημα για παίκτη στον Άγιο Δομίνικο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η προφυλακισμένη σύζυγος του δολοφόνου τριγυρνούσε με το αγροτικό στη γειτονιά του Νικήτα μετά το έγκλημα

11:18WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Νεαρή σαγηνευτική» Κινέζα livestreamer αποκαλύφθηκε όταν απενεργοποιήθηκε το φίλτρο νεότητας

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι επιστημόνων για ένα «Godzilla Super El Nino» - Ίσως το ισχυρότερο του 21ου αιώνα

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Εισαγγελέας απομάκρυνε δύο ανήλικα παιδιά από τη μητέρα τους

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Άλλαξε το βασικό κριτήριο επιλογής κόμματος - Μπροστά με διαφορά η ΝΔ

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στην εντατική 58χρονος που δαγκώθηκε από οχιά

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω τεχνικού προβλήματος

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια κίνηση: Οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τη θέση υποβρυχίου με πυρηνικά όπλα

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - «Ήταν γεμάτη αίματα στο κεφάλι», λέει αυτόπτης μάρτυρας για την παράσυρση της 28χρονης

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο σεφ με τα 18 αστέρια Michelin: Ο «διανοούμενος της κουζίνας» - Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 10 νεκροί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σαρώνουν τη Νότια Αφρική

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν είμαι εγώ ο άνδρας στη φωτογραφία με τη γυναίκα - Η ανάρτηση που «κατέβασε» ο Δημήτρης Σαββίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ