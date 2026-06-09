Παρασιτικό σκουλήκι που τρέφεται με σάρκα εξαπλώνεται στις ΗΠΑ - Αυξάνονται τα κρούσματα

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα παράσιτα εντοπίστηκαν σε έναν σκύλο που ζει στην κομητεία Λία του Νέου Μεξικού, η οποία βρίσκεται ακριβώς στα ανατολικά σύνορα της πολιτείας με το Τέξας

Δημήτρης Δρίζος

Παρασιτικό σκουλήκι που τρέφεται με σάρκα εξαπλώνεται στις ΗΠΑ - Αυξάνονται τα κρούσματα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το παράσιτο New World screwworm έχει εξαπλωθεί από το Τέξας στο Νέο Μεξικό, με πέντε συνολικά κρούσματα στις ΗΠΑ.
  • Το παράσιτο προκαλεί επώδυνες πληγές που μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα.
  • Το CDC καταγράφει πάνω από 2.100 ανθρώπινα κρούσματα στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό το 2024.
  • Αρκετές κομητείες του Τέξας έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζητούν εθνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση της απειλής.
  • Το παράσιτο είχε εξαλειφθεί στις ΗΠΑ το 1982, αλλά οι κλιματικές αλλαγές αυξάνουν τον κίνδυνο επανεμφάνισής του στις νότιες πολιτείες μέσα στα επόμενα χρόνια.
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Οι «σαρκοφάγοι» παρασιτικοί σκώληκες που τρυπώνουν στον ζωντανό ιστό των θυμάτων τους έχουν εξαπλωθεί πέρα από το Τέξας και πλέον κινούνται σε μια δεύτερη πολιτεία των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα του New World screwworm στο Νέο Μεξικό, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό κρουσμάτων στις ΗΠΑ σε πέντε.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα παράσιτα εντοπίστηκαν σε έναν σκύλο που ζει στην κομητεία Λία του Νέου Μεξικού, η οποία βρίσκεται ακριβώς στα ανατολικά σύνορα της πολιτείας με το Τέξας.

Ο New World Screwworm (NWS) γεννά εκατοντάδες προνύμφες μέσα σε πληγές ζώων και ανθρώπων, οι οποίες εκκολάπτονται μέσα σε λίγες ώρες και αρχίζουν να καταναλώνουν τη σάρκα του θύματος.

Αυτές οι μολύνσεις μπορούν να προκαλέσουν βαθιές, επώδυνες πληγές που μολύνονται και συχνά οδηγούν σε θάνατο αν δεν αντιμετωπιστούν.

Τέσσερα κρούσματα έχουν ήδη αναφερθεί στο Τέξας την τελευταία εβδομάδα, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι τα παράσιτα κινούνται βόρεια από το Μεξικό το 2025.

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Το USDA ανέφερε σε δήλωσή του: «Η κατάσταση εξελίσσεται και αναμένουμε να προκύψουν νέα δεδομένα καθώς συνεχίζεται η έρευνά μας».

«Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας στο Νέο Μεξικό, το Τέξας και σε όλη την περιοχή, ώστε να εντοπίσουμε, να περιορίσουμε και να αντιμετωπίσουμε πιθανά κρούσματα το συντομότερο δυνατό».

Παρότι τα πρώτα κρούσματα που εντοπίστηκαν στις ΗΠΑ φέτος αφορούν ζώα, συμπεριλαμβανομένων τριών μόσχων, χιλιάδες κρούσματα σε ανθρώπους έχουν επιβεβαιωθεί στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική μέσα στο έτος.

Το CDC έχει καταγράψει περισσότερα από 2.100 ανθρώπινα κρούσματα προσβολής από NWS έως τις 8 Ιουνίου.

Για να προστατευτείτε σε περιοχές όπου υπάρχουν μύγες New World screwworm, το CDC συνιστά να διατηρείτε όλες τις ανοιχτές πληγές καθαρές και καλυμμένες, ακόμη κι αν είναι μικρά κοψίματα.

Συνιστά επίσης να φοράτε φαρδιά ρούχα με μακριά μανίκια, παντελόνια, καπέλα και κάλτσες για να μειώσετε το εκτεθειμένο δέρμα. Επιπλέον, προτείνει τη χρήση εντομοαπωθητικών εγκεκριμένων από την EPA και τον ύπνο σε εσωτερικούς χώρους ή σε χώρους με σίτες.

Τα πρώιμα συμπτώματα μόλυνσης από screwworm περιλαμβάνουν ανεξήγητες επώδυνες πληγές ή έλκη που δεν επουλώνονται, έντονη δυσοσμία ή αιμορραγία από το σημείο, ή την αίσθηση/εμφάνιση σκουληκιών ή κίνησης μέσα σε πληγή ή γύρω από τη μύτη, το στόμα, τα μάτια ή τα αυτιά.

Το screwworm εντοπίστηκε για πρώτη φορά φέτος στις ΗΠΑ σε ένα μοσχάρι τριών εβδομάδων στο Τέξας την περασμένη εβδομάδα, ενώ ένα δεύτερο κρούσμα βρέθηκε λίγα μίλια μακριά σε ένα νεαρό μοσχάρι μία μέρα αργότερα.

Τρεις κομητείες του Τέξας, συμπεριλαμβανομένων των Kinney, Jim Hogg και Uvalde, έχουν ήδη κηρύξει τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της απειλής του New World screwworm, ενώ παρόμοιες αποφάσεις εξετάζονται στις κομητείες Webb, La Salle και Val Verde.

Ορισμένοι τοπικοί αξιωματούχοι έχουν καλέσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας ότι οι κοινότητες στην πρώτη γραμμή χρειάζονται επιπλέον προσωπικό, χρηματοδότηση και πόρους για να αποτρέψουν την εγκατάσταση του παρασίτου στις ΗΠΑ.

Πριν από έναν χρόνο, οι αρχές στο Μεξικό εντόπισαν αρκετά κρούσματα NWS στις νότιες πολιτείες Τσιάπας, Οαχάκα και Βερακρούζ — όλες μέρος της διαδρομής μεταναστευτικών ροών προς τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.

Ερευνητές φοβούνται ότι δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει πλήρως η εξάπλωση των μυγών στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσβολές στις νότιες πολιτείες μέσα στα επόμενα 20 χρόνια λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας.

Μελέτες δείχνουν ότι πολιτείες στον Κόλπο, όπως το Τέξας, η Φλόριντα και η Λουιζιάνα, διατρέχουν κίνδυνο να δουν το παράσιτο να προκαλεί θανάτους σε ζώα και ανθρώπους έως το 2055.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, δήλωσε: «Η προστασία των κτηνοτρόφων, των παραγωγών ζώων, των εκτροφέων ελαφιών και της οικονομίας του Τέξας από αυτό το παράσιτο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα».

«Έχουμε εξαλείψει αυτό το παράσιτο στο παρελθόν και θα το κάνουμε ξανά σε στενή συνεργασία με τους ομοσπονδιακούς μας εταίρους. Οι κάτοικοι του Τέξας πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να ελέγχουν τα ζώα καθημερινά για πληγές και να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε ύποπτο κρούσμα».

Όταν οι σκώληκες screwworm αποτέλεσαν μεγάλο πρόβλημα στις ΗΠΑ, κόστισαν στη χώρα περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια — δηλαδή περίπου 1,8 δισεκατομμύρια σε σημερινή αξία — κυρίως στη κτηνοτροφία.

Το NWS είχε εντοπιστεί τελευταία φορά στο Τέξας πριν από 60 χρόνια.

Το είδος είχε εξαλειφθεί στις ΗΠΑ έως το 1982, χρησιμοποιώντας μια έξυπνη μέθοδο αποστείρωσης αρσενικών μυγών με ακτινοβολία γάμμα, ώστε να μην μπορούν να αναπαραχθούν με τα θηλυκά.

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