Τραμπ από τη Σύνοδο G7: «Θα ξεσπάσει κόλαση αν το Ιράν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής της G7

Νατάσα Παυλοπούλου

Τραμπ από τη Σύνοδο G7: «Θα ξεσπάσει κόλαση αν το Ιράν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Σύνοδο G7 ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα βάσει νέας συμφωνίας.
  • Οι διαπραγματεύσεις για τελική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ξεκινήσουν στην Ελβετία την Παρασκευή.
  • Το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιγράφεται ως γενικό και μικρής έκτασης, με τεχνικές συνομιλίες να αναμένονται αυτή την εβδομάδα.
  • Η άρση κυρώσεων ή απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων από τις ΗΠΑ εξαρτάται από την τήρηση των δεσμεύσεων του Ιράν.
  • Ο Τραμπ διέψευσε φήμες περί επενδύσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες «γελοίες».
Snapshot powered by AI

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «θα ξεσπάσει κόλαση» στο Ιράν εάν επιχειρήσει να αναπτύξει, να αγοράσει ή να αποκτήσει με άλλο τρόπο πυρηνικά όπλα, καθώς η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν από την υπογραφή της.

«Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Αν το κάνουν, όλη η κόλαση θα ξεσπάσει πάνω τους», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι η προκαταρκτική συμφωνία «το λέει ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να το αναπτύξουν. Δεν πρόκειται να το αγοράσουν. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα με αυτό. Και αν το κάνουν, θα υποστούν απίστευτες συνέπειες».

Λέει ότι συμφώνησε να υπογράψει το έγγραφο μόνο εφόσον η Τεχεράνη συμφώνησε να προσαρμόσει τη διατύπωση έτσι ώστε να μην μπορεί όχι μόνο να αναπτύξει πυρηνικά όπλα αλλά και να αγοράσει ένα ή να αποκτήσει με κάποιο άλλο μέσο. Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιες θα είναι οι συνέπειες αν το κάνει αυτό, λέγοντας: «Δεν θα σας πω καν τις συνέπειες. Αλλά οι συνέπειες είναι οι τελικές. Και με αυτά τα δεδομένα, ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή σχέση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες (15/6) ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου «έχει υπογραφεί πλήρως», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ θα ξεκινήσουν στην Ελβετία την Παρασκευή.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς εν τω μεταξυ περιέγραψε το μνημόνιο συνεννόησης (MOU) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως «περίπου μιάμιση σελίδα» και ένα «πολύ γενικό» έγγραφο. Οι τεχνικές συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, ενώ οποιαδήποτε άρση των κυρώσεων ή απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Ιράν βάσει της συμφωνίας.

Ένα βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ήταν ο πυρηνικός εμπλουτισμός του Ιράν και η επιμονή της Δύσης να μην αποκτήσει η χώρα πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ «δεν επενδύουν χρήματα στο Ιράν», μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να επιτρέψουν τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου για το Ιράν με αντάλλαγμα τη συμφωνία της Τεχεράνης για μια τελική διευθέτηση. Χαρακτήρισε «γελοία» τη «φήμη που κυκλοφόρησε χθες», προσθέτοντας: «Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επενδύσουμε χρήματα στο Ιράν».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης κατά Φάμελλου: Απαιτείται άμεσα λύση στον ΣΥΡΙΖΑ

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πρόκειται για κάποιο πείραμα. Είναι η απόλυτη παικτική επανάσταση και ονομάζεται NoviSocial

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου στην Εύβοια

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Σε 4 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο 61χρονος που εξέδιδε τη σύζυγό του σε 120 άνδρες

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Φθιώτιδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

14:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εγκληματική ομάδα διέπραττε ληστείες και κλοπές - Μία σύλληψη

14:05LIFESTYLE

Σε τρυφερές στιγμές απαθανατίστηκαν η Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό σε πάρκο της Καλιφόρνια

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 22χρονη έπεσε από τον 2ο όροφο και ανασύρθηκε ζωντανή από το ΕΚΑΒ

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φώτης Μάγγος: «Η πιο δύσκολη και οδυνηρή απόφαση της ζωής μου να παραιτηθώ από Δήμαρχος Λειψών

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη στο λιμάνι 20χρονη με ποσότητα κοκαΐνης

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστρια προκαλεί οργή «σκορπίζοντας τις στάχτες αγαπημένου προσώπου» στα νερά της Βενετίας

13:48ME TO N & ME TO Σ

Τρεις γυναίκες δολοφονημένες, σε 15 μέρες… Συνέχισε ό,τι κάνεις!

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΡΤ επενδύει στην ελληνική περιφέρεια με δράσεις ουσίας και πολιτισμού

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Δολοφονήθηκε Ρώσος καλλιτέχνης που ασκούσε κριτική στο Κρεμλίνο - Δέχθηκε 5 σφαίρες

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέθηκε σε αργία ο Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς στα Πετράλωνα

13:40ΦΑΡΜΑΚΟ

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα ζητά αναβολή εφαρμογής της Οδηγίας για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

13:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Χάνει και το ματς με την Αϊτή ο Νεϊμάρ

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: 11χρονος βρήκε δόντι αρχαίου ελέφαντα ηλικίας 2 εκατομμυρίων ετών σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ από τη Σύνοδο G7: «Θα ξεσπάσει κόλαση αν το Ιράν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης: Δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά o θάνατος της νοσηλεύτριας στο Ναύπλιο

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Ζούσε με τους γονείς του ο 50χρονος δολοφόνος - Πώς σκότωσε την άτυχη Αντιγόνη

08:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πώς συνετρίβη το βομβαρδιστικό B-52 στην Καλιφόρνια - Η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία από το 1982

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 21χρονη από τσίμπημα σφήκας

13:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιωτόπουλος: Επέστρεψε στο κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού - Τι ζήτησε

13:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Το συγκινητικό «αντίο» του Εργκίν Αταμάν: «Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Η άγνωστη ιστορία της 55χρονης νοσηλεύτριας που κατέρρευσε - Είχε «χάσει» το παιδί της

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζουν όλα για δάνεια μέχρι €100.000: Πλαφόν στο επιτόκιο και συνολικό κόστος δανείου, τέλος στα ψιλά γράμματα - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Θεοδωρικάκου για την καταναλωτική πίστη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ο λαγοκέφαλος είναι κάτι πολύ περισσότερο από επικίνδυνο ψάρι»: SOS από τους ειδικούς,  πρόκειται για τη «χειρότερη βιολογική εισβολή στη Μεσόγειο»

12:42WHAT THE FACT

Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Η αλήθεια για το super El Niño και την Ελλάδα - Πώς θα επηρεαστεί τελικά η χώρα μας

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Φθιώτιδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δράμα: Η ανατριχιαστική ανάρτηση της Αντιγόνης πριν τη δολοφονία της - «Μια τραγική στιγμή...»

10:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοζίνια: Η μυθιστορηματική ζωή του 40χρονου τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου - Η μητέρα του που δεν είχε λεφτά για την βίζα και τα δάκρυα που συγκίνησαν τους φιλάθλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ