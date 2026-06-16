Τραμπ από τη Σύνοδο G7: «Θα ξεσπάσει κόλαση αν το Ιράν επιχειρήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Σύνοδο G7 ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα βάσει νέας συμφωνίας.

Οι διαπραγματεύσεις για τελική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ξεκινήσουν στην Ελβετία την Παρασκευή.

Το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιγράφεται ως γενικό και μικρής έκτασης, με τεχνικές συνομιλίες να αναμένονται αυτή την εβδομάδα.

Η άρση κυρώσεων ή απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων από τις ΗΠΑ εξαρτάται από την τήρηση των δεσμεύσεων του Ιράν.

Ο Τραμπ διέψευσε φήμες περί επενδύσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες «γελοίες». Snapshot powered by AI

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «θα ξεσπάσει κόλαση» στο Ιράν εάν επιχειρήσει να αναπτύξει, να αγοράσει ή να αποκτήσει με άλλο τρόπο πυρηνικά όπλα, καθώς η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν από την υπογραφή της.

«Δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Αν το κάνουν, όλη η κόλαση θα ξεσπάσει πάνω τους», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι η προκαταρκτική συμφωνία «το λέει ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να το αναπτύξουν. Δεν πρόκειται να το αγοράσουν. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα με αυτό. Και αν το κάνουν, θα υποστούν απίστευτες συνέπειες».

Λέει ότι συμφώνησε να υπογράψει το έγγραφο μόνο εφόσον η Τεχεράνη συμφώνησε να προσαρμόσει τη διατύπωση έτσι ώστε να μην μπορεί όχι μόνο να αναπτύξει πυρηνικά όπλα αλλά και να αγοράσει ένα ή να αποκτήσει με κάποιο άλλο μέσο. Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιες θα είναι οι συνέπειες αν το κάνει αυτό, λέγοντας: «Δεν θα σας πω καν τις συνέπειες. Αλλά οι συνέπειες είναι οι τελικές. Και με αυτά τα δεδομένα, ελπίζω να έχουμε μια πολύ καλή σχέση».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες (15/6) ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου «έχει υπογραφεί πλήρως», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ θα ξεκινήσουν στην Ελβετία την Παρασκευή.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς εν τω μεταξυ περιέγραψε το μνημόνιο συνεννόησης (MOU) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως «περίπου μιάμιση σελίδα» και ένα «πολύ γενικό» έγγραφο. Οι τεχνικές συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, ενώ οποιαδήποτε άρση των κυρώσεων ή απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του Ιράν βάσει της συμφωνίας.

Ένα βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ήταν ο πυρηνικός εμπλουτισμός του Ιράν και η επιμονή της Δύσης να μην αποκτήσει η χώρα πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ «δεν επενδύουν χρήματα στο Ιράν», μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να επιτρέψουν τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου για το Ιράν με αντάλλαγμα τη συμφωνία της Τεχεράνης για μια τελική διευθέτηση. Χαρακτήρισε «γελοία» τη «φήμη που κυκλοφόρησε χθες», προσθέτοντας: «Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επενδύσουμε χρήματα στο Ιράν».