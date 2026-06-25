Ανησυχία για τον Μίκι Ρουρκ: Εμφανίστηκε καταβεβλήμενος, χωρίς δόντια και με λεκέδες στα ρούχα

Ο 73χρονος ηθοποιός εθεάθη να περπατά στο Λος Άντζελες με ατημέλητη εικόνα 

Ανθή Κουρεντζή

Ανησυχία για τον Μίκι Ρουρκ: Εμφανίστηκε καταβεβλήμενος, χωρίς δόντια και με λεκέδες στα ρούχα

Ο Μίκι Ρουρκ / AP

ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Μίκι Ρουρκ έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τραβώντας τα βλέμματα με την ατημέλητη εικόνα του και τα εμφανώς χαμένα δόντια του.

Σε φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Page Six, ο 73χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε με λεκέδες κάτω από το στόμα και στα ρούχα του φορώντας ένα γκρι φούτερ με φερμουάρ, το οποίο είχε τραβήξει πάνω από το κεφάλι του, σε μια προσπάθεια να περάσει απαρατήρητος.

Το σύνολό του ολοκλήρωνε με σκισμένο ανοιχτόχρωμο τζιν, λευκά sneakers και γυαλιά aviator.

Ο Μίκι Ρουρκ είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας νωρίτερα φέτος, όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του στο Λος Άντζελες, Έρικ Τ. Γκόλντι, προχώρησε στην έξωσή του.

Mickey Rourke

Ο Μίκι Ρουρκ / AP

Σε δήλωσή του στο Page Six, ο Ρουρκ υποστήριξε ότι είχε σταματήσει να καταβάλλει ενοίκια ύψους σχεδόν 60.000 δολαρίων, επικαλούμενος τις «απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης» στο ακίνητο. Όπως ισχυρίστηκε, στο σπίτι υπήρχαν «συνεχή προβλήματα με τρωκτικά», καθώς και ζητήματα στο μπάνιο και τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Γκόλντι, Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, δήλωσε στο Page Six ότι ο πελάτης του «περίμενε σχεδόν έναν χρόνο για τα απλήρωτα ενοίκια και έκανε πολλαπλές προσπάθειες να επιλύσει το ζήτημα ιδιωτικά», προτού αποφασίσει να προχωρήσει στην έξωση του Ρουρκ.

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