Αλάσκα: Η στιγμή που αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε απομονωμένη περιοχή

Στιγμές τρόμου έζησαν 10 επιβάτες ενός αεροσκάφους στην Αλάσκα, όταν ο κινητήρας παρουσίασε σοβαρή βλάβη λίγα λεπτά μετά την απογείωση του.

Όλα έγιναν σε μια απομονωμένη περιοχή της οροσειράς Μπρουκς, όταν ο πιλότος του αεροσκάφους τύπου Cessna Caravan έπρεπε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Βίντεο που δημοσίευσε ο Μπρετ Φιλίπι, ένας από τους επιβάτες του αεροσκάφους, δείχνει την κατάσταση που επικράτησε μέσα στην καμπίνα, αλλά και τι συνέβη μετά την αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Wright Air Service, είχε απογειωθεί από την περιοχή Κόλντφουτ με προορισμό την πόλη Ανακτούβουκ Πας, όταν ο κινητήρας του αεροσκάφους παρουσίασε βλάβη.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), «το αεροσκάφος αδυνατούσε πλέον να διατηρήσει το απαιτούμενο ύψος με αποτέλεσμα ο πιλότος να χρειαστεί να επιλέξει σημείο έκτακτης προσγείωσης εκτός αεροδρομίου».

Σύμφωνα με το BBC, στο αεροσκάφος επέβαιναν 10 άτομα, εννιά επιβάτες και ο πιλότος. Παρά τη σκληρή προσγείωση, κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε.

Περίπου 30 λεπτά μετά την αναγκαστική προσγείωση, ένα άλλο αεροσκάφος εντόπισε τους 10 επιβάτες και λίγο αργότερα έφτασε στο σημείο ένα ελικόπτερο, το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια πίσω στο Κόλντφουτ.

Ομοσπονδιακοί ερευνητές έχουν ξεκινήσει έρευνα αλλά εκτιμούν ότι η αιτία του περιστατικού οφείλεται σε μια πιθανή μηχανική βλάβη στον κινητήρα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις ότι οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στο ατύχημα.

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