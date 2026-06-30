ΗΠΑ: Το Ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα Τραμπ για την μη απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έβαλε φρένο στην προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει την ιθαγένεια λόγω γέννησης στις ΗΠΑ, κρίνοντας ως αντισυνταγματικό το σχετικό εκτελεστικό του διάταγμα.

Η δικαστική αυτή απόφαση αποτελεί ένα ηχηρό πλήγμα για την κυβέρνηση, η οποία επεδίωκε να αλλάξει ριζικά το καθεστώς απόδοσης της αμερικανικής υπηκοότητας στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής της πολιτικής. Σύμφωνα με το σκεπτικό της πλειοψηφίας, το δικαίωμα αυτό προστατεύεται απόλυτα από τη 14η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 5 προς 4, με τον αρχιδικαστή Τζον Ρόμπερτς να ηγείται της πλειοψηφίας και να τονίζει στο σκεπτικό του ότι η ιθαγένεια αποτελεί το θεμέλιο για την ελεύθερη συμμετοχή στην πολιτική κοινότητα της χώρας.

Όπως ανακοινώθηκε από το δικαστήριο, τα παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και αν οι γονείς τους βρίσκονται εκεί παράνομα ή προσωρινά, υπόκεινται στη δικαιοδοσία της χώρας και γίνονται αυτόματα Αμερικανοί πολίτες.

Οι εσωτερικές ισορροπίες και οι αντιδράσεις των δικαστών

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε έντονες τριβές και στο εσωτερικό του δικαστικού σώματος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να στρέφεται ανοιχτά μέσω της πλατφόρμας Truth Social κατά των δικαστών Νιλ Γκόρσατς και Έιμι Κόνι Μπάρετ, τους οποίους είχε διορίσει ο ίδιος, κατηγορώντας τους ουσιαστικά για έλλειψη πίστης.

Στην αντίπερα όχθη, ο δικαστής Κλάρενς Τόμας εξέφρασε τη διαφωνία του, υποστηρίζοντας ότι το διάταγμα του προέδρου ήταν συμβατό με το αρχικό νόημα της συνταγματικής διάταξης.

Την ίδια ώρα, ο Μπρετ Κάβανο συμφώνησε με το τελικό αποτέλεσμα αλλά διαφοροποιήθηκε ως προς το σκεπτικό, κρίνοντας ότι το διάταγμα παραβίαζε την υφιστάμενη μεταναστευτική νομοθεσία.

Αν η κυβέρνηση είχε κερδίσει τη δικαστική μάχη, εκατομμύρια παιδιά θα έχαναν το δικαίωμα στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την ψήφο, ενώ πολλά από αυτά κινδύνευαν να μείνουν χωρίς καμία υπηκοότητα.

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