Ουκρανία: Στα άδυτα της Ακαδημίας «Killhouse» - Tα drones δεν αποτελούν απλά εξοπλισμό αλλά τακτική

Οι πιλότοι drone εκπαιδεύονται να πετούν παρά τις παρεμβολές, να αποφεύγουν τα αμυντικά συστήματα, να εξοικονομούν μπαταρία και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ρωσικές τακτικές.

Μάνος Χατζηγιάννης

Ουκρανία: Στα άδυτα της Ακαδημίας «Killhouse» - Tα drones δεν αποτελούν απλά εξοπλισμό αλλά τακτική
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Η Ακαδημία «Killhouse» εκπαιδεύει πιλότους drone να λειτουργούν υπό συνθήκες παρεμβολών και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ρωσικές τακτικές.
  • Τα drones στην Ουκρανία χρησιμοποιούνται όχι μόνο ως εξοπλισμός, αλλά και ως βασική τακτική για επιθέσεις, παραδόσεις προμηθειών και αναγνώριση.
  • Η εκπαίδευση στην «Killhouse» βασίζεται στην εμπειρία πεδίου και προσελκύει τόσο Ουκρανούς όσο και ξένους στρατιώτες και εθελοντές.
  • Η χρήση φθηνών drones σε συνδυασμό με εντατική εκπαίδευση προσδίδει στην Ουκρανία ασύμμετρο πλεονέκτημα έναντι της Ρωσίας.
  • Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει βασικά και προχωρημένα μαθήματα drone, καθώς και εκπαίδευση σε μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους, με κόστος προσιτό για τους συμμετέχοντες.
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Μέσα σε μια αποθήκη γεμάτη κρεμασμένα ελαστικά και μεταλλικά στεφάνια ένα μικρό τετρακόπτερο απογειώθηκε από το πάτωμα και κινήθηκε αργά προς ένα ψεύτικο ρωσικό άρμα μάχης. Το drone πέρασε μέσα από αρκετά στεφάνια στη συνέχεια παρέκκλινε προς ένα ελαστικό και άγγιξε το λάστιχο, με αποτέλεσμα αυτό να συντριβεί στο σκονισμένο τσιμεντένιο πάτωμα.

Στο «Killhouse», αυτό ήταν ένα μάθημα. Στο πεδίο της μάχης, η ίδια απώλεια ελέγχου θα μπορούσε να σημαίνει την απώλεια ενός drone πριν προλάβει να εξουδετερώσει ρωσικά τεθωρακισμένα, να φτάσει σε ένα χαράκωμα ή να παραδώσει προμήθειες σε στρατιώτες που μάχονται για τη ζωή τους στη ζώνη μάχης.

«Με ένα drone FPV, δεν μπορείς να αντέξεις να χάσεις τον έλεγχο», είπε ένας Ουκρανός στρατιώτης με το διακριτικό «Radio», αναφερόμενος στα drones πρώτου προσώπου που χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως στις μάχες.

Η Ακαδημία «Killhouse»

Τα μη επανδρωμένα συστήματα στην Ουκρανία, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος, μεταφέρουν προμήθειες, καθοδηγούν επιθέσεις και εξοντώνουν στρατιώτες και οχήματα σε μια ανελέητη μάχη. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία είναι τόσο χρήσιμα όσο και οι δεξιότητες των χειριστών τους. Οι πιλότοι drone εκπαιδεύονται να πετούν παρά τις παρεμβολές, να αποφεύγουν τα αμυντικά συστήματα, να εξοικονομούν μπαταρία και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ρωσικές τακτικές.

Αυτό ακριβώς έχει ως στόχο να διδάξει η Ακαδημία «Killhouse», η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του ελίτ 3ου Στρατιωτικού Σώματος της Ουκρανίας. Εκπαιδεύει νέους χειριστές και ενημερώνει συνεχώς τα μαθήματά της με πρόσφατα διδάγματα από το πεδίο της μάχης. Προσελκύει Ουκρανούς στρατιώτες, καθώς και ξένους εθελοντές που επιθυμούν να μάθουν από τον πιο έντονο πόλεμο με drones στον κόσμο.

Η ακαδημία αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι στον πόλεμο, η πλευρά με τον πιο ακριβό οπλισμό δεν είναι απαραίτητα αυτή που κερδίζει. Σε αυτόν τον πόλεμο, ένα φθηνό drone στα χέρια ενός έμπειρου πιλότου μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, αλλά αυτό το αποτέλεσμα απαιτεί εντατική εκπαίδευση.
«Είναι σαν να οδηγείς αυτοκίνητο», είπε ένας ξένος στρατιώτης με το διακριτικό Sante. «Πρέπει να μάθεις σωστά, και πρέπει να εξασκείσαι, να εξασκείσαι, να εξασκείσαι και να εξασκείσαι».

Το Business Insider επισκέφθηκε πρόσφατα τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης του «Killhouse» και μίλησε με προσωπικό της ταξιαρχίας, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους σχετικά με το πώς η Ουκρανία μετατρέπει την εμπειρία του πεδίου μάχης σε ένα σύστημα εκπαίδευσης για τον πόλεμο με drones και τι μπορούν να μάθουν από αυτό οι άλλες στρατιωτικές δυνάμεις.

Το «Killhouse» προσελκύει εκπαιδευόμενους από όλη την Ουκρανία και από όλο τον κόσμο

Οι πιλότοι μαχητικών drones του 3ου Στρατιωτικού Σώματος της Ουκρανίας ίδρυσαν την Ακαδημία «Killhouse» πριν από δύο χρόνια, καθώς η Ουκρανία αναζητούσε τρόπους να αντισταθμίσει την υπεροχή της Ρωσίας σε στρατιωτικό εξοπλισμό. Αδυνατώντας να αντιπαρατεθούν με τη Μόσχα, οι ουκρανικές δυνάμεις στράφηκαν σε φθηνά drones για να επιτύχουν μαζικότητα, να χτυπήσουν ακριβούς στόχους και να αποκτήσουν ένα ασύμμετρο πλεονέκτημα.

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Η Ουκρανία έχει επενδύσει χρήματα σε drones, ρομπότ εδάφους και άλλα μη επανδρωμένα συστήματα, μετατρέποντας την ανάγκη του πεδίου μάχης σε εμπειρογνωμοσύνη που αποκτήθηκε με κόπο. Ενώ κάποτε βασιζόταν σε δυτικά όπλα για να κρατήσει σε απόσταση τη Ρωσία, το Κίεβο χρησιμοποιεί πλέον την εμπειρία του στη μάχη για να διδάξει σε ξένους στρατούς πώς τα drones αλλάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των μαχών.

«Άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να σπουδάσουν εδώ», δήλωσε ο Radio, εκπρόσωπος του «Killhouse». Λίγα λεπτά αργότερα, η συνέντευξη διακόπηκε από τον διαπεραστικό ήχο μιας σειρήνας αεροπορικής επιδρομής, αναγκάζοντας τους μαθητές και το προσωπικό να τρέξουν σε καταφύγια. Οι σχολές και οι χώροι εκπαίδευσης για drones, όπως και οι χειριστές στο πεδίο της μάχης, αποτελούν στόχους προτεραιότητας. Η προειδοποίηση αποτελεί υπενθύμιση των κινδύνων που ενδέχεται να διατρέξουν οι απόφοιτοι στο πεδίο της μάχης.

Το «Killhouse» ξεκίνησε ως βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα FPV, αλλά έκτοτε έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα προχωρημένης εκπαίδευσης, ένα μάθημα μηχανικής σταθερής πτέρυγας και μια σχολή για μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους. Αυτές οι αλλαγές αντανακλούν ευρύτερες εξελίξεις στον πόλεμο.

Πόσο κοστίζει η εκπαίδευση

Το βασικό πρόγραμμα FPV κοστίζει περίπου 180 δολάρια για τους Ουκρανούς και το διπλάσιο για τους αλλοδαπούς, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 5% των μαθητών. Οι Ουκρανοί στρατιώτες δικαιούνται έκπτωση, ενώ το στρατιωτικό προσωπικό με αναπηρία και τα μέλη του 3ου Στρατιωτικού Σώματος μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν.

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Μερικοί μαθητές είναι μόλις 15 ετών — πρέπει να λάβουν την άδεια των γονιών τους — ενώ άλλοι είναι άνω των 60. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι στρατιώτες, αλλά τα μαθήματα προσελκύουν επίσης πολίτες και εργαζόμενους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τα drones, ειδικά αν ασχολούνται με θέματα στρατιωτικής τεχνολογίας.

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