Νέα αμυντική συμφωνία ανάμεσα σε Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία - Η ρήτρα για αμυντική συνδρομή

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστοτόπου Middle East Eye, οι δύο χώρες αναμένεται να επισφραγίσουν τη διευρυμένη συνεργασία τους την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που θα έχουν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του παρασκηνίου, το κείμενο δεσμεύει τις δύο κυβερνήσεις για αμοιβαία υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η αμυντική βιομηχανία, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, οι υβριδικές απειλές και η κυβερνοασφάλεια. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το εξαιρετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο νατοϊκών συμμάχων, οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά μετά την περσινή απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει σε μια συμφωνία δισεκατομμυρίων για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon.

Το πέπλο μυστηρίου γύρω από τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας

Αν και οι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία «περιεκτική» και «συνολική», αρνούνται πεισματικά να αποκαλύψουν αν σε αυτήν περιλαμβάνεται ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης.

Το γεγονός ότι το σύμφωνο παρομοιάζεται από γνώστες των συζητήσεων με την αντίστοιχη αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν η Γαλλία και η Ελλάδα το 2021 φουντώνει τα σενάρια, καθώς εκείνη η συμφωνία προέβλεπε ρητά αμοιβαία συνδρομή.

Την ίδια ώρα, η απόφαση της Άγκυρας και της Ντάουνινγκ Στριτ να κρατήσουν το τελικό κείμενο μακριά από τη δημοσιότητα υπογραμμίζει την εξαιρετική ευαισθησία και τη γεωπολιτική βαρύτητα των όσων έχουν συμφωνηθεί.

Η υπογραφή αυτή αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα μετά το Πλαίσιο Στρατηγικής Σχέσης που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Απρίλιο, αποδεικνύοντας ότι η βρετανική διπλωματία επενδύει σταθερά στον άξονα με την Τουρκία.

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