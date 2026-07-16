Στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες

Snapshot Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα επισκεφθεί την Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου.

Κατά την επίσκεψή του, θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην αποστολή των Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ και στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

Οι συναντήσεις θα επικεντρωθούν στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και στη στήριξη της σταθερότητας στο νησί.

Η δράση της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) θα υποστηριχθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Snapshot powered by AI

Στην Κύπρο για τριήμερη επίσκεψη μεταβαίνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του, Στεφάν Ντουζαρίκ η επίσκεψη Γκουτέρες θα γίνει από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ μεταβαίνει στο νησί «στο πλαίσιο της αποστολής των Καλών Υπηρεσιών του και της ισχυρής, έμπρακτης δέσμευσής του στο Κυπριακό», σύμφωνα με τον Ντουζαρίκ.

Κατά την παραμονή του στο νησί, «θα συναντηθεί με τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα.

Επιπλέον ανέφερε ότι οι επαφές του Γκουτέρες θα επικεντρωθούν «στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη στήριξη της σταθερότητας στο νησί», μεταξύ άλλων μέσω του έργου της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ΟΥΝΦΙΚΥΠ.