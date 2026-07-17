Μέγκαν Μαρκλ: Τι αποκαλύπτουν φίλοι της για το ταξίδι στη Βρετανία - «Ένιωθε ταπεινωμένη»

Snapshot Η Μέγκαν Μαρκλ ένιωσε ταπεινωμένη και θλιμμένη κατά την πρώτη της επίσκεψη στη Βρετανία μετά από τέσσερα χρόνια, που έγινε υπό άκρα μυστικότητα.

Ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε μόνος του στη Βρετανία, καθώς η πρόσκληση για τη διαμονή του στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακλήθηκε λίγες ώρες πριν την άφιξή του.

Η Μέγκαν υποστήριξε τον σύζυγό της αλλά δεν μπόρεσε να τον συνοδεύσει σε δημόσιες εκδηλώσεις, γεγονός που την άφησε βαθιά αναστατωμένη.

Η σχέση του Χάρι με την οικογένειά του παραμένει τεταμένη και η Μέγκαν τον αφήνει να έχει τον πρώτο λόγο στις προσπάθειες επανασύνδεσης.

Κανονίστηκε μυστική οικογενειακή συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, όπου ο βασιλιάς είδε τα εγγόνια του για πρώτη φορά από το 2022. Snapshot powered by AI

Η Μέγκαν Μαρκλ θα πρέπει να αισθανόταν «ταπεινωμένη» και γεμάτη «θλίψη» κατά τη διάρκεια της πρώτης της επίσκεψης στη Βρετανία έπειτα από τέσσερα χρόνια, που έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, σύμφωνα με φίλους της δούκισσας του Σάσσεξ που μίλησαν ανώνυμα στο περιοδικό People.

Η δούκισσα του Σάσεξ αφήνει τον σύζυγό της να έχει τον πρώτο λόγο στην διαμάχη με την οικογένειά του και στην διαμάχη που προέκυψε με τη διαμονή του στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ισχυρίζονται στενοί συνεργάτες της Μέγκαν Μαρκλ.

Ωστόσο, παρά την επανένωση του πρίγκιπα Χάρι, της Μέγκαν Μαρκλ και των δύο παιδιών τους με τον βασιλιά Κάρολο η δούκισσα του Σάσσεξ ήταν εξαιρετικά θλιμμένη αφού τα σχέδια να υποστηρίξει τον σύζυγό της σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις στη Βρετανία κατέρρευσαν.

Ο πρίγκιπας Χάρι ήθελε η οικογένειά του να τον συνοδεύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του πενθήμερου ταξιδιού, το οποίο επικεντρώθηκε στους Αγώνες Invictus και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς που υποστηρίζει.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / Πηγή: AP

Ωστόσο ταξίδεψε μόνος του στη Βρετανία, και λίγες ώρες πριν φτάσει στο Λονδίνο, ξέσπασε χάος όταν ανακλήθηκε η πρόσκληση για τη διαμονή του στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η Μέγκαν Μαρκλ καθυστέρησε την άφιξή της και εισήλθε στη χώρα κρυφά με τον γιο της, πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λιλιμπέτ.

Ένας φίλος του ζευγαριού δήλωσε στο περιοδικό People, το οποίο θεωρείται ότι έχει την εύνοια της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι, ότι η δούκισσα θα πρέπει να ένιωθε «ταπεινωμένη» από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η εβδομάδα. Το δράμα γύρω από την επίσκεψη ήταν «αρκετά αγχωτικό», ανέφερε πηγή κοντά στον δούκα και τη δούκισσα του Σάσσεξ.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι η Μέγκαν Μαρκλ «στηρίζει πολύ» τον σύζυγός της και αισθάνθηκε «μεγάλη θλίψη» που δεν μπόρεσε να σταθεί δίπλα του δημόσια στο Λονδίνο και στο Μπέρμιγχαμ.Όσον αφορά τη σχέση του πρίγκιπα Χάρι με την οικογένειά του, η Μέγκαν Μαρκλ «τον αφήνει πάντα να έχει τον πρώτο λόγο», ανέφερε μια τρίτη πηγή στο People.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

«Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν πάνε όλα ομαλά όσον αφορά την αλληλογραφία ή τις προσπάθειες να βελτιωθούν τα πράγματα», είπε η ίδια πηγή. Και συνέχισε: «Όλα καταλήγουν στο θέμα της ασφάλειας. Αν αυτό επιλυθεί, θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη σιγουριά κάθε φορά που έρχεται – ή έρχονται».

Τελικά κανονίστηκε μία μυστική οικογενειακή συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στο Χάιγκροουβ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο βασιλιάς είδε τα εγγόνια του από το 2022.

Ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ έχασε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του Χάρι στα Invictus Games, κάτι που, σύμφωνα με φίλους της, την άφησε βαθιά αναστατωμένη.

Ο συγγραφέας βιβλίων για τη βασιλική οικογένεια Ράσελ Μάιερς δήλωσε στο People: «Αυτό που είχε ανακοινωθεί ως μια μεγάλη επιστροφή στην πατρίδα – όχι μόνο για τον Χάρι, αλλά πιθανώς και για τη Μέγκαν – μετατράπηκε σε εφιάλτη. Ήταν μια ακόμη απόδειξη της τεταμένης σχέσης του Χάρι με το θεσμό».

Διαβάστε επίσης