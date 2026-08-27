Οι Βρετανίδες που προετοιμάζονται για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - «Θα το ζητήσει η κυβέρνηση»

Snapshot Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει εκστρατεία ενημέρωσης για την προετοιμασία των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, κυβερνοεπιθέσεις και εχθρικές ενέργειες.

Ολοένα περισσότερες γυναίκες στη Βρετανία ασχολούνται με την προετοιμασία (prepping), διατηρώντας αποθέματα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για πιθανές κρίσεις.

Το κίνημα prepping αφορά πλέον ευρύ φάσμα ανθρώπων, όχι μόνο άνδρες με ειδικές δεξιότητες, αλλά και γονείς, επαγγελματίες και οικογένειες που επιδιώκουν σταθερότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα.

Η πανδημία Covid-19 και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση για την ανάγκη προετοιμασίας, με πολλούς να διατηρούν αποθέματα τροφίμων και βασικών ειδών για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Η κυβέρνηση ενισχύει την εθνική ασφάλεια με επικαιροποίηση σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων και προγραμματίζει τη μεγαλύτερη άσκηση εσωτερικής άμυνας των τελευταίων δεκαετιών. Snapshot powered by AI

Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να καλέσει τους πολίτες να διατηρούν αποθέματα σε κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό, προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, κυβερνοεπιθέσεις ή εχθρικές ενέργειες από ξένα κράτη.

Ωστόσο, αρκετοί Βρετανοί δεν χρειάζονται ιδιαίτερη παρότρυνση. Ολοένα και περισσότερες γυναίκες στη χώρα προετοιμάζουν ήδη τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους για την περίπτωση που «χτυπήσει ξανά η καταστροφή», είτε πρόκειται για φυσική καταστροφή είτε ακόμη και για το ενδεχόμενο έναρξης ενός Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας να συνεχίζονται, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι κυβερνοεπιθέσεις και τα επεισόδια ακραίας ζέστης, η τάση του λεγόμενου «prepping» γνωρίζει άνθηση. Και πλέον δεν αφορά μόνο άνδρες μέσης ηλικίας που αγαπούν τα παντελόνια cargo και υπερηφανεύονται για τα υπόγεια καταφύγιά τους.

Πολλές επαγγελματίες γυναίκες σε ολόκληρη τη Βρετανία έχουν ενταχθεί πλέον στο κίνημα, ιδιαίτερα μετά την πανδημία του Covid-19.

Για τη Δρ. Sarita Robinson, αναπληρώτρια κοσμήτορα στη Σχολή Ψυχολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του University of Lancashire, η παγκόσμια εξάπλωση του κορωνοϊού απέδειξε τελικά στους φίλους και την οικογένειά της ότι η προετοιμασία που έκανε επί 20 χρόνια δεν ήταν «παράλογη».

«Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πλέον πολύ πιο θετικοί απέναντι στην προετοιμασία», δήλωσε η 50χρονη από το Preston, η οποία είναι παντρεμένη με συνταξιούχο προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών και έχει δύο παιδιά ηλικίας περίπου 20 ετών.

Μιλώντας για την αύξηση του αριθμού των γυναικών που ασχολούνται με την προετοιμασία, η Sarita δήλωσε στη Daily Mail: «Νομίζω ότι από την πανδημία και μετά περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά πολύ γρήγορα... ο κόσμος μοιάζει αυτή τη στιγμή λίγο πιο απρόβλεπτος».

Η ακαδημαϊκός δεν είναι η μόνη που προετοιμάζεται. Η Ana, μητέρα ενός παιδιού από την Ουαλία, ασχολείται εδώ και χρόνια με το prepping, αλλά εντατικοποίησε τις προσπάθειές της κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν δεν μπορούσε να βρει βρεφικό γάλα για το νεογέννητο παιδί της.

Η 41χρονη διαθέτει πλέον ντουλάπια γεμάτα με αλεύρι, βρώμη, φακές, φασόλια και άλλα προϊόντα μακράς διάρκειας, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μαγειρεύει από την αρχή, ενώ διατηρεί επίσης αποθέματα φαρμάκων και ειδών καθαρισμού. Συντηρεί τρόφιμα χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η κονσερβοποίηση υπό πίεση και η αφυδάτωση.

Σε όλα τα οχήματά της διατηρεί μικρά πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία περιλαμβάνουν νερό, power banks, ζεστά ρούχα, αδιάβροχα, σνακ, μικρό φορητό εξοπλισμό μαγειρέματος και φίλτρο νερού.

Η Ana, η οποία έχει 32.000 ακολούθους συνολικά στους λογαριασμούς της στο Instagram και το YouTube, ίδρυσε στο Facebook το UK Preppers Club, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 10.000 μέλη. Η ίδια επιμένει ότι οι preppers που γνωρίζει είναι απλώς «συνηθισμένοι, λογικοί άνθρωποι».

«Πολλοί είναι γυναίκες, γονείς, οικογένειες, άνθρωποι που απλώς θέλουν σταθερότητα και ασφάλεια. Είναι κηπουροί, μάγειρες, δάσκαλοι, υπάλληλοι γραφείου, τίποτα που να μοιάζει με τα στερεότυπα που βλέπετε στις ταινίες», δήλωσε.

Αναφερόμενη στο αρνητικό στερεότυπο των «γκρινιάρηδων ανδρών μέσης ηλικίας που περιβάλλονται από κονσέρβες τροφίμων ή βρίσκονται σε κάποιο καταφύγιο», η Ana τόνισε: «Δεν προετοιμάζομαι για την Αποκάλυψη ή για εισβολή ζόμπι».

«Τα περισσότερα πράγματα για τα οποία προετοιμάζομαι είναι στην πραγματικότητα πολύ συνηθισμένα: οικονομικές πιέσεις, αυξήσεις τιμών, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, καταιγίδες, διακοπές ρεύματος ή απλώς περίοδοι κατά τις οποίες η ζωή γίνεται οικονομικά δυσκολότερη».

Όπως εξήγησε, η προετοιμασία «έχει στην πραγματικότητα να κάνει με τον περιορισμό των επιπτώσεων απρόβλεπτων περιστάσεων και όχι με την προετοιμασία για το τέλος του κόσμου».

«Ένα γεμάτο ντουλάπι, η γνώση του πώς να μαγειρεύεις με βασικά υλικά, η καλλιέργεια λίγης τροφής και η κατανόηση του από πού προέρχεται το φαγητό σου – όλα αυτά δημιουργούν ανθεκτικότητα στην καθημερινή ζωή και, στα δικά μου μάτια, αυτό είναι πραγματικά το prepping», πρόσθεσε.

Η Ana σημείωσε ότι πρόκειται για πρακτικές που «οι άνθρωποι ακολουθούσαν επί γενιές, πριν τα σούπερ μάρκετ μας κάνουν να βασιζόμαστε στα εβδομαδιαία ψώνια. Επομένως, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι καινούργια ιδέα, απλώς για πολλούς αποτελεί έναν ξεχασμένο τρόπο σκέψης».

Στο ίδιο πνεύμα, η Sarita, η οποία πρόσφατα εμφανίστηκε ως ειδικός ψυχολογίας στην εκπομπή Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston του Disney+, επιμένει ότι «οι περισσότεροι preppers που γνωρίζω είναι απολύτως φυσιολογικοί άνθρωποι».

Η μητέρα δύο παιδιών αποκάλυψε ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που γνωρίζει και ασχολούνται με την προετοιμασία υπάρχουν πολλοί γονείς μικρών παιδιών.

Το τελευταίο διάστημα, μητέρες σε ολόκληρη τη Βρετανία έχουν στραφεί σε ομάδες preppers στο Facebook, αναζητώντας συμβουλές για το πώς μπορούν να ξεκινήσουν να προετοιμάζονται για ένα ενδεχόμενο «καταστροφής».

Η Sarita θεωρεί ότι η αγορά επιπλέον τροφίμων αποτελεί ένα καλό πρώτο βήμα.

«Προσπαθούμε να διατηρούμε στο σπίτι περίπου τρεις μήνες αποθέματα τροφίμων. Ωστόσο, δεν πρόκειται για κάποιο ειδικό φαγητό επιβίωσης από αυτά που διαφημίζονται. Είναι απλώς τρόφιμα που τρώμε κανονικά, απλώς αγοράζουμε περισσότερα. Αντί να αγοράσουμε ένα μικρό πακέτο ρύζι, αγοράζουμε αρκετά κιλά κάθε φορά».

Όπως εξηγεί, αυτή η πρακτική μπορεί να αποδειχθεί και οικονομικότερη μακροπρόθεσμα. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι πιστεύουν πως πρέπει να κάνεις κάτι ιδιαίτερο όταν αποθηκεύεις τρόφιμα, αλλά δεν ισχύει. Απλώς αγοράζεις τρόφιμα που θα έτρωγες κανονικά, αλλά κρατάς λίγο περισσότερο κάθε εβδομάδα».

Η Sarita δεν διαθέτει καταφύγιο, όπως ορισμένοι preppers στο εξωτερικό, αν και δεν θα ήταν αντίθετη στην αγορά ενός εάν είχε τη δυνατότητα. Διατηρεί επίσης απόθεμα μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, καθώς και βασικά είδη όπως ταμπλέτες καθαρισμού νερού, ραδιόφωνο με μανιβέλα, μπαταρίες και power banks για κινητά τηλέφωνα.

«Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν κάποιες μικρές απολαύσεις και επαρκή αποθέματα σε φακελάκια τσαγιού, ζάχαρη και γάλα UHT. Μπορείς να ξεπεράσεις τις περισσότερες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αρκεί να έχεις διαθέσιμο ζεστό, γλυκό τσάι και μπισκότα», πρόσθεσε.

Η Sarita άρχισε να ασχολείται με το prepping αφού έζησε για έναν χρόνο στο Λος Άντζελες το 2004 και βίωσε έναν σεισμό.

«Με έκανε πραγματικά να σκεφτώ πόσο γρήγορα μπορεί ο κόσμος να αλλάξει από ασφαλής και προβλέψιμος σε επικίνδυνος και χαοτικός», θυμάται.

Έχει ολοκληρώσει διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση καταστροφών, από βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών έως πιο εξειδικευμένες δεξιότητες, όπως εκκένωση ελικοπτέρου κάτω από το νερό, πυρόσβεση και επιβίωση στην άγρια φύση.

Η Sarita πιστεύει ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν κάποιο επίπεδο προετοιμασίας, υποστηρίζοντας ότι εάν όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα προετοιμάζονται, οι περιορισμένοι πόροι των τοπικών αρχών μπορούν να κατευθυνθούν απευθείας σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι.

«Ελπίζω ότι όλοι θα κάνουν κάποιες προετοιμασίες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει απλώς να ανανεώσουν την εκπαίδευσή τους στις πρώτες βοήθειες και να αγοράσουν μερικές επιπλέον κονσέρβες. Στην ένταση μιας έκτακτης ανάγκης αυτά τα πράγματα μπορούν να κάνουν πραγματικά μεγάλη διαφορά», είπε.

Η Ana αποκάλυψε επίσης ότι έχει δει το prepping να γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές εν μέσω «παγκόσμιας αβεβαιότητας».

«Όταν ξέρεις ότι έχεις τρόφιμα στο ντουλάπι, πρακτικές δεξιότητες και ένα σχέδιο για την περίπτωση που τα πράγματα δυσκολέψουν, η ζωή μοιάζει λιγότερο αγχωτική. Η προετοιμασία έχει να κάνει με την απομάκρυνση του πανικού από καταστάσεις που διαφορετικά θα προκαλούσαν ανησυχία», εξήγησε.

Η Donna Lloyd, από την Ουαλία, η οποία εργάζεται πλέον στον χώρο της εκπαίδευσης έχοντας προηγουμένως υπηρετήσει στον στρατό, λέει ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία και πλέον στη Μέση Ανατολή έχουν κάνει τους ανθρώπους να «επανεξετάσουν την ασφάλεια και την ετοιμότητά τους».

Η 60χρονη, η οποία διαχειρίζεται τοπική ομάδα preppers στο Facebook, εκτιμά ότι ορισμένοι Βρετανοί θα αυξήσουν αναμφίβολα τις γνώσεις τους γύρω από την προετοιμασία, βλέποντας την, κατά την άποψή της, «έλλειψη ετοιμότητας και προετοιμασίας» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ανέφερε ότι μια επιχείρηση στο Powys, η οποία διαθέτει εργαλεία και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για prepping – από λυοφιλιωμένα τρόφιμα μέχρι τσεκούρια, βαλλίστρες και αντιασφυξιογόνες μάσκες – έχει καταγράψει πρόσφατα «σημαντική αύξηση» στις διαδικτυακές αγορές και στην επισκεψιμότητα του καταστήματος.

Η πρώτη ανάμνηση της Donna από την προετοιμασία ανάγεται στην παιδική της ηλικία, όταν η γιαγιά της, έχοντας ζήσει την αβεβαιότητα και των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, της έδωσε ένα βιβλίο σε μορφή paperback σχετικά με την επιβίωση.

Ωστόσο, η Donna άρχισε να ασχολείται εντατικά με το prepping μετά την πανδημία.

«Κάποια στιγμή κόπηκε το ρεύμα μας και ένας γείτονας έφερε ένα καμινέτο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα φλιτζάνι τσάι», θυμάται.

«Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πώς ένα τόσο απλό αντικείμενο μπορούσε να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη δυνατότητα να φτιάξεις ζεστά ροφήματα και φαγητό, ακόμη και να καθαρίσεις νερό, και στο να είσαι ευάλωτος και αβοήθητος».

Η Donna διαθέτει πλέον έτοιμα αποθέματα και κρατά στο σπίτι τρόφιμα για περίπου τρεις μήνες, μεταξύ άλλων σούπες, μαγειρευτά, γάλα σε σκόνη, ζάχαρη, τσάι και καφέ, ενώ διατηρεί ορισμένα αποθέματα και στο βαν της.

Επιμένει ότι το prepping δεν αφορά πλέον «παρανοϊκά, απομονωμένα άτομα», αλλά μητέρες, πατέρες, εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που θέλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους σε περίπτωση μιας νέας καταστροφής.

«Όλο και περισσότερο το μήνυμα για προετοιμασία έρχεται από την Ανατολική Ευρώπη, από χώρες όπως η Πολωνία και η Φινλανδία, που συνορεύουν με τη Ρωσία και όπου η προετοιμασία και η ετοιμότητα, τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, επεκτείνονται και στην κοινότητα και αποτελούν μέρος της καλλιέργειας ενός αισθήματος ενότητας», δήλωσε.

Η ίδια λέει ότι δεν της αρέσει η ιδέα να χρειάζεται να κυκλοφορεί με μια τσάντα γεμάτη είδη πρώτης ανάγκης ή να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες τροφίμων και θα προτιμούσε ο κόσμος να ήταν πιο ειρηνικός. Ωστόσο, προειδοποιεί: «Προετοιμαστείτε, να είστε έτοιμοι για το απρόβλεπτο, αλλά συνεχίστε να ζείτε και να απολαμβάνετε τη ζωή».

Από τις καθημερινές διαταραχές μέχρι την κατάρρευση της κοινωνίας

Ο βαθμός στον οποίο οι preppers εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές ποικίλλει. Στη μία άκρη βρίσκονται όσοι προετοιμάζονται για την «Ημέρα της Κρίσης», περιμένοντας πόλεμο και πλήρη κατάρρευση της κοινωνίας, ενώ άλλοι ακολουθούν μια πολύ πιο μετριοπαθή προσέγγιση.

Η Melanie Williams, υπέρμαχος της ευεξίας και μητέρα έξι παιδιών από τη Βρετανία, ανησυχεί λιγότερο για μια συνολική κατάρρευση της κοινωνίας. Αντίθετα, προετοιμάζεται ώστε να βρίσκεται πάντα «ένα βήμα μπροστά».

Το καλά εφοδιασμένο ντουλάπι της σημαίνει ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις περισσότερες «καθημερινές διαταραχές», όπως η αύξηση του κόστους των τροφίμων, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι διακοπές ρεύματος.

«Όλοι έχουμε δει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, είτε πρόκειται για παγκόσμια γεγονότα είτε για τοπικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν έχει να κάνει με τον πανικό, αλλά με την ηρεμία και το να είσαι ένα βήμα μπροστά», δήλωσε.

Ακολουθώντας μια «αργή και σταθερή προσέγγιση» στην αποθήκευση τροφίμων, προσθέτει απλώς «ένα ή δύο επιπλέον προϊόντα» στα συνηθισμένα ψώνια της, όπως φασόλια, βρώμη ή ένα μπουκάλι λάδι.

Στη συνέχεια μεταφέρει πολλά καθημερινά προϊόντα σε γυάλινα βάζα και δοχεία, ώστε να βλέπει τι διαθέτει και ποια προϊόντα ενδέχεται να αλλοιωθούν, ενώ καταγράφει τα αποθέματά της.

«Μεγαλύτερα προϊόντα, όπως μεγάλες σακούλες ρυζιού, βρώμης ή αλευριού, τοποθετούνται σε δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα, ώστε να παραμένουν ασφαλή και οργανωμένα για μακροχρόνια αποθήκευση. Ενημερώνω τακτικά έναν λεπτομερή κατάλογο, διαγράφοντας ό,τι έχει χρησιμοποιηθεί ή προσθέτοντας οτιδήποτε καινούργιο».

«Έχω ένα βασικό ντουλάπι για την καθημερινή χρήση, ένα ξεχωριστό για τα πλεονάζοντα προϊόντα και ένα τρίτο για μακροχρόνια αποθήκευση».

Η Melanie ασχολείται επίσης με την καλλιέργεια δικών της τροφίμων.

«Μαθαίνουμε επίσης πώς να εκτρέφουμε κατσίκες, κοτόπουλα και άλλα ζώα, ώστε να ενισχύσουμε την αυτάρκειά μας. Τα αγόρια μου ενδιαφέρονται περισσότερο για δεξιότητες επιβίωσης, επομένως συνδυάζω τις πρακτικές δεξιότητες ζωής με τα ενδιαφέροντά τους», ανέφερε.

Η μητέρα της διατηρούσε πάντα αποθέματα τροφίμων και προμηθειών για τουλάχιστον τρεις έως έξι μήνες όταν η Melanie ήταν παιδί, επομένως, όπως λέει, ήταν φυσικό να ακολουθήσει την ίδια πρακτική στη δική της οικογένεια.

Παρότι ενδιαφερόταν ανέκαθεν για την προετοιμασία, οι περίοδοι αναταραχής συνέχισαν να την κινητοποιούν. Περιγράφει την πανδημία Covid-19 ως ένα «καμπανάκι αφύπνισης» που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη στάση της.

«Όταν οι άνθρωποι περίμεναν στην ουρά έξω από τα καταστήματα, εγώ σπάνια χρειαζόταν να το κάνω, επειδή είχαμε ήδη όσα χρειαζόμασταν στο σπίτι», θυμάται.

Η Melanie δηλώνει ανοιχτά ότι ασχολείται με το prepping και βοηθά άλλους να μάθουν τις πρακτικές της μέσω του καναλιού της στο YouTube. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι ορισμένοι προτιμούν να κρατούν αυτή τη δραστηριότητα ιδιωτική, φοβούμενοι ότι θα χαρακτηριστούν «ακραίοι».

«Κάποιοι μπορεί επίσης να σιωπούν επειδή δεν θέλουν να τραβούν την προσοχή πάνω τους, συμπεριλαμβανομένου του να κρατούν ιδιωτικό το τι διαθέτουν», ανέφερε.

«Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά πώς μπορεί να συμπεριφερθεί κάποιος όταν πεινάει ή βρίσκεται σε απόγνωση», είπε, αναδεικνύοντας έναν συνηθισμένο φόβο μεταξύ των preppers, οι οποίοι ανησυχούν ότι άλλοι μπορεί να προσπαθήσουν να τους κλέψουν τα αποθέματα.

Για τη Melanie, ωστόσο, τα παιδιά της βρίσκονται στο επίκεντρο των κινήτρων της. Όπως λέει, βασικός της στόχος είναι να διασφαλίσει ότι θα είναι «ασφαλή» και ότι θα μπορούν να έχουν καλυμμένες τις ανάγκες τους.

Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζει εκστρατεία ενημέρωσης

Οι εξελίξεις έρχονται καθώς μια νέα εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης πρόκειται να ενθαρρύνει τα νοικοκυριά να προετοιμαστούν για σοβαρές διαταραχές που μπορεί να προκληθούν από γεγονότα όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, κυβερνοεπιθέσεις ή εχθρικές ενέργειες ξένων κρατών.

Η εθνική εκστρατεία ανθεκτικότητας της κυβέρνησης θα παρουσιάσει απλά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι πολίτες για να προστατεύσουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους σε μια κρίση, κατά την οποία μπορεί να διακοπούν η ηλεκτροδότηση ή η υδροδότηση ή να αναγκαστούν τα καταστήματα να κλείσουν.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από μια σειρά περιστατικών τους τελευταίους μήνες, μεταξύ των οποίων ακραίες θερμοκρασίες, πλημμύρες και κυβερνοεπιθέσεις, τόσο στη Βρετανία όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Louise Haigh, Πρώτη Υπουργός Επικρατείας, φέρεται να οργανώνει τον σχεδιασμό αντιμετώπισης κρίσεων μεταξύ διαφόρων κυβερνητικών υπουργείων, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη παροχή βοήθειας στις πληγείσες κοινότητες.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στους Financial Times: «Θα υπάρξουν πρακτικές συμβουλές για πράγματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να βελτιώσετε την ανθεκτικότητα του νοικοκυριού σας, όπως να έχετε λίγο εμφιαλωμένο νερό και κονσέρβες τροφίμων».

Η ίδια πηγή, ωστόσο, επέμεινε ότι πρόκειται για «κοινή λογική και όχι για κινδυνολογία».

Οι υπουργοί ενισχύουν επίσης τις προσπάθειες στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, επικαιροποιώντας το λεγόμενο «war book», το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα υπουργεία ανταποκρίνονται σε μεγάλες απειλές.

Η μεγαλύτερη άσκηση εσωτερικής άμυνας εδώ και δεκαετίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος, «ώστε να διασφαλιστεί ότι, εάν ποτέ συμβεί το χειρότερο, θα είμαστε πάντα έτοιμοι», όπως δήλωσαν βουλευτές τον περασμένο μήνα.

Εκπρόσωπος του Cabinet Office δήλωσε: «Η προστασία της εθνικής ασφάλειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης».

«Δεσμευόμαστε να αυξήσουμε την ενημέρωση σχετικά με τα απλά μέτρα που μπορούν να λάβουν τα νοικοκυριά ώστε να γίνουν πιο ανθεκτικά, καθώς και να προωθήσουμε το Πρόγραμμα Εσωτερικής Άμυνας για την ενίσχυση της ετοιμότητας της χώρας μας απέναντι σε διάφορες απειλές».

Πηγή: Daily Mail