Πάτρα: Ένταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Μαχαιρώθηκε κρατούμενος μετά από τσακωμό

Snapshot Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα σημειώθηκε ένταση μεταξύ δύο κρατουμένων, ενός Παλαιστίνιου και ενός Μαροκινού.

Ένας κρατούμενος τραυματίστηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Ο τραυματίας Μαροκινός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο κρατουμένων για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένταση σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μεταξύ δύο κρατουμένων, το απόγευμα της Τρίτης.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο μαχαίρι από το οποίο τραυματίστηκε ο ένας κρατούμενος.

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ δύο ατόμων, Μαροκινής και Παλαιστινιακής καταγωγής, κινητοποιώντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία.

Το μαχαίρι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ ο Μαροκινός που τραυματίστηκε χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο κρατούμενων.

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