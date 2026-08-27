Πάτρα: Ένταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Μαχαιρώθηκε κρατούμενος μετά από τσακωμό

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ δύο κρατουμένων Παλαιστινιακής και Μαροκινής καταγωγής

Ελένη Ευστρατίου

Πάτρα: Ένταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Μαχαιρώθηκε κρατούμενος μετά από τσακωμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα σημειώθηκε ένταση μεταξύ δύο κρατουμένων, ενός Παλαιστίνιου και ενός Μαροκινού.
  • Ένας κρατούμενος τραυματίστηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.
  • Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.
  • Ο τραυματίας Μαροκινός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο κρατουμένων για το περιστατικό.
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Ένταση σημειώθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα μεταξύ δύο κρατουμένων, το απόγευμα της Τρίτης.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο μαχαίρι από το οποίο τραυματίστηκε ο ένας κρατούμενος.

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ δύο ατόμων, Μαροκινής και Παλαιστινιακής καταγωγής, κινητοποιώντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία.

Το μαχαίρι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, ενώ ο Μαροκινός που τραυματίστηκε χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο κρατούμενων.

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