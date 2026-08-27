Ναύτης πήδηξε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αντιμετωπίζει πειθαρχικές κυρώσεις

Snapshot Ο 19χρονος ναύτης που πήδηξε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατηγορείται για παραβίαση δύο άρθρων του Ενιαίου Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σχετικά με προσποίηση ασθένειας και απουσία χωρίς άδεια.

Η σύζυγος του ναύτη υποστηρίζει ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και όχι τιμωρία, καταγγέλλοντας την απόρριψη των αιτημάτων πατρότητας και την ελλιπή ψυχιατρική φροντίδα κατά τη νοσηλεία του.

Ο ναύτης επέστρεψε στο Σαν Ντιέγκο μετά τη διάσωσή του και υποβλήθηκε σε ψυχοθεραπεία σχεδόν δύο εβδομάδες μετά, ενώ τώρα αντιμετωπίζει πειθαρχική διαδικασία που μπορεί να επιφέρει οικονομική ποινή.

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τη διαχείριση των ζητημάτων ψυχικής υγείας στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, με βουλευτές να ζητούν να μην τιμωρούνται στρατιωτικοί που αναζητούν ψυχιατρική βοήθεια.

Παρά τη μείωση των αυτοκτονιών στις ένοπλες δυνάμεις το 2024, το νομικό πλαίσιο επιτρέπει ακόμα την ποινική δίωξη όσων αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν, αφήνοντας την τελική απόφαση στη διακριτική ευχέρεια των διοικητών. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις τα ζητήματα ψυχικής υγείας, θέτει η υπόθεση ενός 19χρονου ναύτη, ο οποίος πήδηξε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στις 3 Αυγούστου, σε ένα περιστατικό που η σύζυγός του χαρακτήρισε ως απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο ναύτης διασώθηκε, διακομίστηκε σε νοσοκομείο και επέστρεψε στο Σαν Ντιέγκο στις 13 Αυγούστου.

Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα κατηγοριών που εξέτασε το MS NOW και δηλώσεις της συζύγου του, ο 19χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με πειθαρχικές κυρώσεις από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο ναύτης κατηγορείται για παραβίαση δύο άρθρων του Ενιαίου Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (UCMJ).

Το πρώτο είναι το Άρθρο 83 που αφορά την «προσποίηση ασθένειας», κατά την οποία ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων προσποιείται σκόπιμα μια ασθένεια ή αυτοτραυματίζεται προκειμένου να αποφύγει την εργασία, το καθήκον ή την υπηρεσία.

Το δεύτερο είναι το Άρθρο 86 που αφορά την «απουσία χωρίς άδεια», δηλαδή την περίπτωση που ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων δεν βρίσκεται στον απαιτούμενο τόπο υπηρεσίας του χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και όχι τιμωρία

Η σύζυγος του ναύτη, η οποία ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της, δήλωσε ότι ο 19χρονος χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη και όχι τιμωρία.

«Νομίζω ότι είναι παράλογο να κάνουν κάτι τέτοιο σε ανθρώπους που χρειάζονται ψυχολογική βοήθεια», δήλωσε η σύζυγός του στο MS NOW. «Αντί να τους προσφέρουν βοήθεια, τους αγχώνουν περισσότερο».

Το ζευγάρι, που είναι και οι δύο 19 ετών, έχουν έναν γιο 3,5 ετών, ενώ τον Φεβρουάριο καλωσόρισαν μια κόρη, καθώς ο ναύτης βρισκόταν σε αποστολή. Η σύζυγός του καταγγέλλει ότι ο 19χρονος έχει ζητήσει επανειλημμένα άδεια πατρότητας, όμως κάθε φορά το αίτημά του έχει απορριφθεί.

Ο ναύτης πήδηξε από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στις 3 Αυγούστου, σύμφωνα με την σύζυγό του, και διακομίστηκε αεροπορικώς για ιατρικούς λόγους. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο Σαν Ντιέγκο στις 13 Αυγούστου, όπου πέρασε πέντε ημέρες στο Ναυτικό Ιατρικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, γνωστό ως Balboa.

Όπως υποστηρίζει η σύζυγός του, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, είπε ότι το ιατρικό προσωπικό παρακολουθούσε τα ζωτικά σημεία του 19χρονου, αλλά δεν τον είδε ψυχίατρος.

Αφού πήρε εξιτήριο, του ζητήθηκε να επιστρέψει στη δουλειά άμεσα.

Το πρώτο του ραντεβού για ψυχοθεραπεία πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο Σαν Ντιέγκο.

Τώρα, ο ναύτης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διαδικασία που είναι γνωστή ως «Captain’s Mast», όπου ένας διοικητής θα αποφασίσει την τιμωρία. Σύμφωνα με τα έγγραφα της κατηγορίας, ο ναύτης ενδέχεται να χάσει έως και το μισό των κανονικών αποδοχών του.

«Κανείς δεν πρέπει να τιμωρείται επειδή αναζητά την ψυχιατρική φροντίδα που χρειάζεται»

Ο τρόπος με τον οποίο το Πολεμικό Ναυτικό χειρίστηκε την κατάσταση έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων ψυχικής υγείας στις ένοπλες δυνάμεις, ειδικά σε μια περίοδο που οι στρατιωτικές αποστολές έχουν αυξηθεί σε διάρκεια.

Η βουλευτής Σάρα Τζέικομπς, Δημοκρατική από την Καλιφόρνια και μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων εξέφρασε την ανησυχία της για την ευημερία των ναυτών και των πεζοναυτών που έχουν υπηρετούν σε πλοία όπως το «Lincoln»,

«Κανείς δεν πρέπει να τιμωρείται επειδή αναζητά την ψυχιατρική φροντίδα που χρειάζεται», δήλωσε η Τζέικομπς.

Νωρίτερα φέτος, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του σχετικά με τις αυτοκτονίες στις ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με αυτήν, 471 στρατιωτικοί από όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων πέθαναν από αυτοκτονία το 2024, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τους 531 το 2023.

Στρατιωτικοί νομικοί αναφέρουν ότι, ενώ το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ διαθέτει πόρους για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, το ισχύον νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να επιτρέπει στο υπουργείο να τιμωρεί όσους προσπαθούν να αυτοκτονήσουν.

«Λέμε στα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων να ζητήσουν βοήθεια και στη συνέχεια διατηρούμε στους νόμους μια ποινική διάταξη για εκείνους που δεν πρόλαβαν να τη λάβουν εγκαίρως. Αυτή είναι μια πολιτική επιλογή», δήλωσε ο Κόντι Χάρνις, πρώην γενικός στρατιωτικός εισαγγελέας του Στρατού Ξηράς που τώρα εκπροσωπεί στρατιωτικούς.

Ο Χάρνις σημείωσε ότι, ενώ το εγχειρίδιο για τα στρατοδικεία ορίζει ότι οι απόπειρες αυτοκτονίας δεν πρέπει να διώκονται ποινικά, η άσκηση ποινικής δίωξης και η επιβολή ποινής εναπόκειται στη ευχέρεια του κάθε διοικητή.

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