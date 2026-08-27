Έκλεψαν τον Θησαυρό της Βιγιένα - Από τα σημαντικότερα ευρήματα της εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη

Οι κλέφτες έσπασαν τα ξημερώματα ένα από τα πλαϊνά παράθυρα του Μουσείου της Βιλένα και έκλεψαν τα 66 αυθεντικά αντικείμενα από χρυσό, ασήμι, κεχριμπάρι και σίδηρο

Μίλτος Τσεκούρας

Έκλεψαν τον Θησαυρό της Βιγιένα - Από τα σημαντικότερα ευρήματα της εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Κλάπηκαν 66 αυθεντικά αντικείμενα από χρυσό, ασήμι, κεχριμπάρι και σίδηρο από το Μουσείο της Βιγιένα στην Ισπανία, μετά από διάρρηξη σε πλαϊνό παράθυρο.
  • Ο Θησαυρός της Βιγιένα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της Εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη, με αντικείμενα ηλικίας 3.000-3.500 ετών, που περιλαμβάνουν σπάνια σιδερένια αντικείμενα από μετεωρίτη.
  • Οι αρχές ερευνούν αν η κλοπή ήταν οργανωμένη και αν τα αντικείμενα ζητήθηκαν από συγκεκριμένο αγοραστή, ενώ εξετάζουν πιθανές συνδέσεις με άλλες κλοπές σε ισπανικά μουσεία.
  • Το μουσείο είχε μέχρι πρόσφατα εκθέσει αντίγραφα των αντικειμένων για λόγους ασφαλείας, ενώ η κλοπή ακολούθησε την επιστροφή των αυθεντικών εκθεμάτων στη νέα έδρα του MUVI.
  • Η αξία του θησαυρού είναι κυρίως αρχαιολογική και πολιτιστική, καθώς προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την κοινωνική οργάνωση και την τεχνολογία της Ιβηρικής χερσονήσου κατά την Εποχή του Χαλκού.
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Ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη κλάπηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από το Μουσείο της Βιγιένα (MUVI), στην επαρχία του Αλικάντε της Ισπανίας.

Οι δράστες παραβίασαν πλαϊνό παράθυρο του μουσείου και μπήκαν στο κτίριο, αρπάζοντας τα αυθεντικά αντικείμενα του περίφημου Θησαυρού της Βιγιένα. Η αστυνομία και η Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) έχουν ξεκινήσει έρευνα, ενώ το μουσείο παραμένει αποκλεισμένο.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε στις 5:16 το πρωί. Οι αρχές εξετάζουν αν μια προηγούμενη ψευδής ειδοποίηση σε κοντινή αθλητική εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε ως αντιπερισπασμός, ώστε να απομακρυνθούν αστυνομικές δυνάμεις από την περιοχή.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της Εποχής του Χαλκού

Ο Θησαυρός της Βιγιένα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σύνολα προϊστορικής χρυσοχοΐας στην Ευρώπη. Ανακαλύφθηκε το 1963 από τον αρχαιολόγο Χοσέ Μαρία Σολέρ και περιλαμβάνει δεκάδες αντικείμενα από χρυσό, ασήμι, σίδηρο και ήλεκτρο.

Ανάμεσά τους βρίσκονται χρυσά κύπελλα και βραχιόλια, ασημένια αγγεία και άλλα διακοσμητικά αντικείμενα. Το συνολικό βάρος του θησαυρού φτάνει περίπου τα 10 κιλά.

Οι νεότερες χρονολογήσεις τοποθετούν την κατασκευή των αντικειμένων μεταξύ του 14ου και του 12ου αιώνα π.Χ., ενώ άλλες εκτιμήσεις τα χρονολογούν γύρω στο 1000 π.Χ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σιδερένια αντικείμενα. Αναλύσεις έχουν δείξει ότι ο σίδηρος σε ορισμένα από αυτά προέρχεται από μετεωρίτη, γεγονός που ενισχύει την αρχαιολογική και ιστορική τους αξία.

Η σημασία του θησαυρού, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τα πολύτιμα μέταλλα. Τα ευρήματα προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για την κοινωνική οργάνωση, την τεχνολογία και τα εμπορικά δίκτυα των κοινοτήτων της Ιβηρικής χερσονήσου κατά την Εποχή του Χαλκού. Η αξία του είναι τέτοια ώστε έχει συγκριθεί με σημαντικά βασιλικά ευρήματα της Μυκηναϊκής Ελλάδας.

Εξετάζουν αν η κλοπή ήταν οργανωμένη

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με βασικό αυτό μιας προσεκτικά οργανωμένης επιχείρησης. Ο τρόπος εισόδου στο μουσείο, η ταχύτητα της διάρρηξης και η επιλογή των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι δράστες γνώριζαν τι αναζητούσαν.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο τα αντικείμενα να είχαν ζητηθεί από συγκεκριμένο αγοραστή. Η μοναδικότητά τους, πάντως, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πώλησή τους στη νόμιμη αγορά έργων τέχνης και αρχαιοτήτων.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν πιθανές συνδέσεις με άλλες πρόσφατες κλοπές από ισπανικά μουσεία.

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά την κλοπή 149 νομισμάτων από τον Θησαυρό της Βιγιανουέβα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μπανταχόθ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των ισπανικών μουσείων.

Η ανακάλυψη του 1963

Ο Θησαυρός της Βιγιένα βρέθηκε τον Δεκέμβριο του 1963 από τον αρχαιολόγο Χοσέ Μαρία Σολέρ σε περιοχή κοντά στην πόλη. Η ανακάλυψη αποτέλεσε σημαντικό γεγονός για την αρχαιολογία της Ιβηρικής χερσονήσου και ο θησαυρός έγινε έκτοτε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σύμβολα της Βιγιένα.

Για λόγους ασφαλείας, επί χρόνια το μουσείο παρουσίαζε στο κοινό αντίγραφα των αντικειμένων. Με τη λειτουργία της νέας έδρας του MUVI, τα αυθεντικά ευρήματα επέστρεψαν στις προθήκες.

Τώρα, οι ισπανικές αρχές αναζητούν τους δράστες και, κυρίως, προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλεμμένα αντικείμενα.

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