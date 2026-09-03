Τραμπ: 3 εκατ. λιγότεροι μετανάστες - Πρώτη φορά σε έναν αιώνα

Snapshot Ο πληθυσμός των μεταναστών στις ΗΠΑ μειώθηκε από 15,8 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2025 σε 13,5 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με ανάλυση του Center for Immigration Studies.

Πρόκειται για την πρώτη παρατεταμένη καθαρή μείωση της μετανάστευσης στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1930.

Η μείωση αποδίδεται στην αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, που οδήγησε σε επίσημες απελάσεις και αυτοαπέλαση πολλών μεταναστών.

Η μείωση του μεταναστευτικού πληθυσμού έχει προκαλέσει περιορισμένες επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία, αν και ορισμένοι τομείς, όπως ο κατασκευαστικός στο Νότιο Τέξας, αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Η μείωση των μεταναστών μπορεί να επηρεάσει τα φορολογικά έσοδα και την αγορά εργασίας, αλλά θα μπορούσε να μειώσει την πίεση σε μισθούς, τιμές κατοικιών και κοινωνικές παροχές. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μειώσει τον πληθυσμό των μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 2,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση κυβερνητικών στοιχείων που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα των washingtontimes.

Παράλληλα, ο πληθυσμός των μεταναστών έχει επίσης μειωθεί, κατά περίπου 600.000 άτομα, από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με υπολογισμούς του Center for Immigration Studies.

Τα στοιχεία σηματοδοτούν, σύμφωνα με την ανάλυση, την πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, από τη δεκαετία του 1930, που οι ΗΠΑ καταγράφουν παρατεταμένη καθαρή μείωση της μετανάστευσης.

Μάλιστα, ο συνολικός πληθυσμός της χώρας ενδέχεται να καταγράψει πρωτοφανή μείωση, σύμφωνα με τον Steven A. Camarota, διευθυντή ερευνών του Center for Immigration Studies.

«Δεν έχουμε δει ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Camarota στους Washington Times, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «μεγάλη και διατηρήσιμη».

Όπως ανέφερε, η μείωση αποδίδεται άμεσα στην αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει οδηγήσει στην επίσημη απέλαση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών, ενώ έχει ασκήσει πίεση σε ακόμη περισσότερους να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τη χώρα, μια διαδικασία που περιγράφεται ως «αυτοαπέλαση» (self-deportation).

Η μεταβολή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν συγκριθεί με την τετραετία του Τζο Μπάιντεν, κατά την οποία ο πληθυσμός των μεταναστών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά περίπου 8,3 εκατομμύρια, τη μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί.

«Πρόκειται για μια θεμελιώδη και βαθιά αλλαγή», δήλωσε ο Camarota.

Πτώση του αριθμού των μεταναστών

Οι εκτιμήσεις του Camarota βασίζονται στην Current Population Survey (CPS), την έρευνα που χρησιμοποιείται ως βάση για τον μηνιαίο υπολογισμό της ανεργίας στις ΗΠΑ.

Η έρευνα καταγράφει τον τόπο γέννησης των ερωτώμενων, χωρίς όμως να εξετάζει άμεσα το καθεστώς νόμιμης ή παράτυπης μετανάστευσης. Οι δημογράφοι, ωστόσο, χρησιμοποιούν στοιχεία σχετικά με τον χρόνο και τις συνθήκες άφιξης των ατόμων στις ΗΠΑ για να εκτιμήσουν το καθεστώς τους.

Σύμφωνα με τον Camarota, ο πληθυσμός των μεταναστών ανερχόταν σε 15,8 εκατομμύρια τον Ιανουάριο του 2025, αλλά είχε μειωθεί σε 13,5 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2026.

Πρόκειται για καθαρή μεταβολή, καθώς στον υπολογισμό συνυπολογίζονται οι νέες αφίξεις, οι αναχωρήσεις, οι θάνατοι και όσοι απέκτησαν νόμιμο καθεστώς.

Συνολικά, ο πληθυσμός των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό μειώθηκε από 53,3 εκατομμύρια σε 50,5 εκατομμύρια κατά τους πρώτους 18 μήνες της προεδρίας Τραμπ.

Στην περίπτωση των νόμιμων μεταναστών, ο Camarota υποστηρίζει ότι η μείωση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι λιγότεροι άνθρωποι φτάνουν εξαρχής στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων πρόσφυγες και αλλοδαποί φοιτητές.

Ποιοι έφυγαν

Περίπου 44% όσων εγκατέλειψαν τις ΗΠΑ ήταν συμμετέχοντες στο εργατικό δυναμικό. Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά χαμηλότερο από το συνολικό ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των παράτυπων μεταναστών, το οποίο πλησιάζει το 60%.

Ο Camarota εκτιμά ότι αυτό μπορεί να σημαίνει πως αρκετοί εργαζόμενοι στέλνουν τις οικογένειές τους πίσω στις χώρες προέλευσης, παραμένοντας οι ίδιοι στις ΗΠΑ.

Το σχετικά χαμηλό ποσοστό εργαζομένων μεταξύ όσων εγκαταλείπουν τη χώρα ενδέχεται επίσης να εξηγεί γιατί η εκστρατεία απελάσεων του Τραμπ δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής σημαντική διαταραχή στην αμερικανική οικονομία.

Ωστόσο, ορισμένες περιφερειακές οικονομίες έχουν ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως ο κατασκευαστικός κλάδος στο Νότιο Τέξας.

Διαφορετικοί υπολογισμοί για τις απελάσεις

Η μείωση κατά 2,3 εκατομμύρια που προκύπτει από την ανάλυση είναι μικρότερη από τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει το ίδιο το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο, με τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της προεδρίας Τραμπ, το υπουργείο είχε αναφέρει ότι σχεδόν 3 εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες είχαν απομακρυνθεί από τη χώρα, εκ των οποίων 675.000 μέσω υποχρεωτικών απελάσεων και 2,2 εκατομμύρια μέσω αυτοαπέλασης.

Η διαφορά αποδίδεται εν μέρει στη διαφορετική μεθοδολογία. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας μετρά τις αναχωρήσεις από τη χώρα, ενώ η μελέτη του Camarota εξετάζει την καθαρή μεταβολή του πληθυσμού, συνυπολογίζοντας τις νέες αφίξεις και άλλες μεταβολές.

Κίνδυνος ιστορικής συρρίκνωσης του πληθυσμού

Η Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ είχε ήδη καταγράψει τα πρώτα σημάδια στασιμότητας του πληθυσμού τον Ιανουάριο, αναφέροντας ότι ο πληθυσμός αυξήθηκε μόλις κατά 0,5% από την 1η Ιουλίου 2024 έως την 1η Ιουλίου 2025.

Παρότι η συγκεκριμένη περίοδος περιλάμβανε λίγο περισσότερο από πέντε μήνες της προεδρίας Τραμπ, οι αναλυτές της Census Bureau απέδωσαν τη στασιμότητα σε μια «ιστορική» πτώση της καθαρής διεθνούς μετανάστευσης.

Μια πραγματική μείωση του συνολικού πληθυσμού θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη για τη σύγχρονη αμερικανική οικονομία.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού», υποστήριξε ο Camarota. Όπως είπε, οι ΗΠΑ χάνουν κυρίως εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος, όμως μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να δημιουργήσει τόσο προκλήσεις όσο και «νικητές και χαμένους».

Οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν, καθώς θα αντιμετωπίζουν μικρότερο ανταγωνισμό για θέσεις εργασίας και κατοικίες. Από την άλλη, εργοδότες και ιδιοκτήτες ακινήτων ενδέχεται να επηρεαστούν από τη μείωση του αριθμού των καταναλωτών, των διαθέσιμων εργαζομένων και της πίεσης που ασκείται στις τιμές των κατοικιών.

Η απώλεια μεταναστών θα οδηγήσει επίσης σε κάποια μείωση των φορολογικών εσόδων, όμως, σύμφωνα με τον Camarota, αυτό θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από τη μείωση των δαπανών για κοινωνικές παροχές.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι περισσότερο από το ήμισυ των νοικοκυριών με επικεφαλής παράτυπους μετανάστες λαμβάνουν κάποια μορφή κοινωνικής βοήθειας, συνήθως μέσω των παιδιών τους που έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ.

«Σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι πρόκειται για μια καλή εξέλιξη για τη χώρα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί ανησυχούν περισσότερο για τους μισθούς, τις τιμές των κατοικιών, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις επιπτώσεις στα σχολεία και τα νοσοκομεία.

Ωστόσο, η ίδια η έρευνα CPS αφορά περίπου 60.000 νοικοκυριά και 110.000 άτομα, γεγονός που, παρά το μεγάλο δείγμα, αφήνει σημαντικό περιθώριο στατιστικού σφάλματος. Ο πραγματικός αριθμός των κατοίκων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό θα μπορούσε να είναι έως και ένα εκατομμύριο υψηλότερος ή χαμηλότερος από την εκτίμηση των 50,5 εκατομμυρίων.

Παρά το περιθώριο σφάλματος, σύμφωνα με τον Camarota, η μακροπρόθεσμη τάση είναι σαφής: ο μεταναστευτικός πληθυσμός στις ΗΠΑ μειώνεται.

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