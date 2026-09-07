Volkswagen: Συμφωνία με ισραηλινή εταιρεία για να μετατρέψει εργοστάσιο σε αμυντική μονάδα παραγωγής

Εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας στη βορειοδυτική Γερμανία θα μετατραπεί σε μονάδα παραγωγής στον τομέα της Άμυνας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Volkswagen: Συμφωνία με ισραηλινή εταιρεία για να μετατρέψει εργοστάσιο σε αμυντική μονάδα παραγωγής
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Volkswagen συμφώνησε να πουλήσει το εργοστάσιο στο Όσναμπρουκ στην επενδυτική εταιρεία Aurelius Capital, η οποία θα συνεργαστεί με την ισραηλινή Rafael Advanced Defense Systems για παραγωγή αμυντικού υλικού.
  • Η μετατροπή του εργοστασίου σε μονάδα παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού αποσκοπεί στη διατήρηση περίπου 1.400 θέσεων εργασίας και στην υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της Γερμανίας και της Ευρώπης.
  • Η παραγωγή οχημάτων στο εργοστάσιο του Όσναμπρουκ θα τερματιστεί το 2027, ενώ η Volkswagen προετοιμάζεται για σημαντικές αναδιαρθρώσεις και περικοπές θέσεων εργασίας έως το 2030.
  • Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της Γερμανίας και η στροφή σε αμυντική βιομηχανία αντανακλούν τη γενικότερη τάση επανεξοπλισμού στην Ευρώπη και την ανάπτυξη πολεμικών οικονομιών.
  • Η συμφωνία υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές και αποτελεί παράδειγμα για τη μετατροπή άλλων εργοστασίων αυτοκινήτων σε μονάδες αμυντικής παραγωγής.
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Ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων της Volkswagen στη βορειοδυτική Γερμανία πρόκειται να μετατραπεί σε μονάδα παραγωγής στην Άμυνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αυτοκινητοβιομηχανίας. Την ίδια στιγμή η Γερμανία αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες της στο πλαίσιο των αμυντικών σχεδίων της Ευρώπης.

Η Volkswagen ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συμφώνησε να πουλήσει το εργοστάσιό της στο Όσναμπρουκ στο ομόσπονδο κράτος της Κάτω Σαξονίας στην Aurelius Capital, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Τελ Αβίβ. Η τοπική κυβέρνηση του γερμανικού κρατιδίου και η Aurelius, η οποία θα είναι η κύρια μέτοχος, σχεδιάζουν να συνεργαστούν με την ισραηλινή εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας, Rafael Advanced Defense Systems, η οποία είναι μία από τις εταιρείες πίσω από τον «Σιδερένιο Θόλο» του Ισραήλ.

«Τα σχέδια αυτά αφορούν την ενδεχόμενη κατασκευή συστημάτων και εξαρτημάτων για συστήματα αεροπορικής άμυνας για τη Γερμανία και την Ευρώπη», ανέφερε η Volkswagen. Πρόσθεσε ότι η συνεργασία αποσκοπεί στο να «ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες και έργα». Η συμφωνία θα διασφαλίσει επίσης τις θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο, όπου η παραγωγή οχημάτων πρόκειται να τερματιστεί το 2027.

Αυτό προσφέρει ένα μοντέλο και για άλλα εργοστάσια της Volkswagen που κινδυνεύουν με κλείσιμο. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει προειδοποιήσει ότι τέσσερα γερμανικά εργοστάσια ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν τη δεκαετία του 2030, καθώς αντιμετωπίζει χαμηλή ζήτηση, αυξανόμενα κόστη και έντονο ανταγωνισμό από τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας.

Ισραήλ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας Iron Dome βάλλει για να αναχαιτίσει πυραύλους κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης πάνω από το Τελ Αβίβ, Ισραήλ

AP

«Με τη σημερινή συμφωνία, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς το άνοιγμα ενός νέου βιομηχανικού μέλλοντος για την περιοχή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μόνο ημέρες αφότου η Volkswagen παρουσίασε την πιο εκτεταμένη αναδιάρθρωση στην 89χρονη ιστορία του ομίλου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διασφαλίσει το μέλλον της.

Το «Σχέδιο Μέλλοντος 2030» της αυτοκινητοβιομηχανίας θα μειώσει κατά το ήμισυ τη γκάμα των μοντέλων της και θα καταργήσει περίπου 50.000 θέσεις εργασίας. Ήδη είχαν ανακοινωθεί ακόμη 50.000 απολύσεις. Παράλληλα, η Ευρώπη προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στον επανεξοπλισμό της, με την Γερμανία να ηγείται αυτής της προσπάθειας.

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται στο υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας αναμένεται να αυξηθεί κατά ένα τρίτο το επόμενο έτος, φτάνοντας τα 109,7 δισ. ευρώ από 82,7 δισ. ευρώ φέτος, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης. Η γερμανική εταιρεία, Rheinmetall, ο μεγαλύτερος αμυντικός όμιλος της Ευρώπης, συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των εταιρειών που μετατρέπουν εργοστάσια αυτοκινήτων σε μονάδες κατασκευής στρατιωτικού εξοπλισμού, κάτι που θα μπορούσε να δώσει ώθηση στον μεταποιητικό τομέα της Γερμανίας, ο οποίος αγωνίζεται να ξεπεράσει μια πολυετή περίοδο ύφεσης.

Rheinmetall

Εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών της Rheinmetall

AP

Η Volkswagen αποφάσισε το 2024 να καταργήσει σταδιακά έως το καλοκαίρι του 2027 την παραγωγή οχημάτων στο εργοστάσιο του Όσναμπρουκ. Η συνεργασία με την ισραηλινή εταιρεία θα μπορούσε να διασώσει σχεδόν 1.400 από τις 1.800 θέσεις εργασίας του εργοστασίου, σύμφωνα με ξεχωριστή δήλωση του συμβουλίου εργαζομένων της Volkswagen, το οποίο εκπροσωπεί το προσωπικό.

«Με αυτή τη συμφωνία, ανοίγουμε μια πραγματική βιομηχανική ευκαιρία για το Όσναμπρουκ», δήλωσε ο Όλαφ Λις, πρωθυπουργός του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας. «Το εργοστάσιο διαθέτει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό… Ταυτόχρονα, έχει επέλθει μια θεμελιώδης αλλαγή στην κατάσταση της ασφάλειάς μας και στις ανάγκες μας για προστασία. Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους και να γίνουν πιο ανεξάρτητες».

Η συναλλαγή υπόκειται σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές και σε τελική συμφωνία σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή, ανέφερε η Volkswagen.

Η έκθεση του ΔΝΤ και οι πολεμικές οικονομίες

Ήδη η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ τον περασμένο Απρίλιο για την παγκόσμια οικονομία είχε αναφερθεί στη μετατροπή των οικονομιών σε πολεμικές οικονομίες.

«Ο αριθμός των ενεργών πολέμων έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», είχε σημειώσει το ΔΝΤ. Το Ταμείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια εποχή με επαναλαμβανόμενους πολέμους αρχίζει να εδραιώνεται και η παγκόσμια οικονομία πρέπει να είναι προετοιμασμένη.

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Η εκτίμηση του ΔΝΤ ήταν ότι οι επενδύσεις στα εξοπλιστικά θα αυξηθούν και αυτό θα επηρεάσει σοβαρά τις οικονομίες παγκοσμίως. Μια πολεμική οικονομία διαμορφώνεται όταν μια χώρα αναδιοργανώνει τις βιομηχανίες της σε περιόδους πολέμου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η παραγωγική της ικανότητα είναι διαμορφωμένη με τον βέλτιστο τρόπο για να υποστηρίξει την πολεμική προσπάθεια. Όταν μία χώρα αυξάνει τις αμυντικές και στρατιωτικές δαπάνες της τότε μετατρέπεται σταδιακά σε πολεμική οικονομία. Σημερινά παραδείγματα πολεμικών οικονομιών αποτελούν οι οικονομίες του Ιράν, της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Τον περασμένο Μάιο η Διεθνής Εκστρατεία για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN), μία συμμαχία μη κυβερνητικών οργανώσεων για την προώθηση της απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, σε έκθεση της είχε διαπιστώσει αύξηση των επενδύσεων για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Η έκθεση με τίτλο «Don’t Bank on the Bomb 2026», είχε σημειώσει ότι περισσότερα από 300 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους στην παραγωγή πυρηνικών όπλων. Πρόκειται για αύξηση 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά από χρόνια που παρουσιαζόταν μείωση καθώς τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποσύρονταν από τη χρηματοδότηση πυρηνικών όπλων.

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